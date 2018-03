Erste Liga: TSV Hartberg überholt im direkten Duell die kriselnde SV Ried

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Bilbao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Eredivisie Groningen -

Ajax Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Super Liga Lucani -

Roter Stern Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Premier League Rostow -

ZSKA Moskau Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Superliga Boca Juniors -

Talleres Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors

Winterkönig Ried kommt im Frühjahr in der Fußball-Erste-Liga weiter nicht in Tritt. Am Freitag kassierten die Oberösterreicher beim 0:1 (0:1) in Hartberg ihre zweite Niederlage en suite und rutschten in der Tabelle auf Platz fünf zurück.

Hartberg hingegen bejubelte dank eines Tors von Roko Mislov (41.) seinen zweiten Sieg in Folge und rückte an Ried vorbei auf Platz vier vor.

Ried hadert in Hartberg mit dem Schiedsrichter

Für Ried, dem ein Elfmeter vorenthalten wurde, ist freilich noch längst nichts verloren, derzeit fehlen drei Punkte auf Platz zwei. Dennoch dürfte es langsam eng für Trainer Lassaad Chabbi werden. Kein Sieg und nur vier Punkte aus den sechs Frühjahrs-Partien - der bisher letzte volle Erfolg datiert vom 17. November.

Hartberg fand besser in eine intensiv geführte Partie, hatte durch Christoph Kröpfl gleich zu Beginn eine Riesenchance, die Ried-Goalie Thomas Gebauer mit einer tollen Fußabwehr verhinderte (5.). Nach gut 20 Minuten waren die "Wikinger" dann aber endgültig "angekommen" und hätten in der 38. Minute eigentlich auch mit 2:0 führen müssen. Doch Julian Wießmeier (25.) und Trainersohn Seifedin Chabbi schossen jeweils unbedrängt aus wenigen Metern am Tor vorbei.

Elfmeter-Foul an Kerhe übersehen

Das rächte sich wenig später, als neuerlich Gebauer diesmal gegen Roko Mislov rettete, der Kroate im Nachschuss aus Kurzdistanz aber traf (41.). Dass der Ball an seine Hand gesprungen war, spielte aus Sicht von Schiri Walter Altmann keine Rolle. Eine vertretbare Entscheidung, ganz im Gegensatz zu jener in der 56. Minute: Ein glasklares Foul am Rieder Manuel Kerhe im Strafraum blieb ungeahndet, der heftig protestierende Kicker sah dafür sogar noch Gelb.

Abgesehen davon war von den Riedern nach Seitenwechsel aber nur wenig Gefährliches zu sehen. Eher hätten die Steirer im Finish noch nachgelegt. Gebauer vereitelte in der 71. Minute mit guten Reaktionen eine Doppelchance durch Dario Tadic und Siegfried Rasswalder aus kürzester Distanz (71.). Eine Erlösung blieb Ried auch in der Schlussminute der regulären Spielzeit verwehrt: Peter Harings Kopfball klopfte nur an der Oberlatte an.

Wacker weiter auf Aufstiegskurs

Tabellenführer Innsbruck marschiert indes weiter unbeirrt Richtung Meistertitel. Ein 2:1 (2:0) über Liefering bedeutete, dass die Tiroler den Vorsprung auf ihren ersten Verfolger Wr. Neustadt drei Tage vor dem direkten Duell auf sieben Punkte ausbauen konnten. Der SCWN kam zuhause über ein 2:2 (0:1) gegen Wattens nicht hinaus.

Innsbruck musste trotz einer 2:0-Pausenführung allerdings noch um die drei Punkte bangen. Denn so souverän man über weite Teile der ersten Hälfte - auch dank des schnellen Doppelpacks von Zlatko Dedic (29., 25.) - agierte, so geriet man im Finish noch unter Druck. Nach dem Anschlusstreffer durch Dominik Szoboszlai (69.) wankte die Elf von Karl Daxbacher im Finish dem fünften Sieg im fünften Frühjahrsspiel regelrecht entgegen. Die "Jungbullen" verzeichneten mehrere gute Möglichkeiten, konnten sich aber letztlich nicht belohnen.

Austria Lustenau und Kapfenberger SV siegen

Wr. Neustadt blieb zum vierten Mal im Frühjahr ohne Sieg. Gegen Nachzügler Wattens reichte auch eine halbstündige Überzahl nichts, immerhin bewies die Elf von Roman Mählich viel Kampfgeist. Noch vor dem Ausschluss von Oumar Toure (31.) geriet man durch Drazen Kekez in Rückstand, bald nach der Pause gingen die Gäste dank Lukas Katnig in Unterzahl sogar mit 2:0 in Front (57.). Wenig später standen sich nach Gelb-Rot für Ivan Ljubic (61.) je zehn Kicker gegenüber, der SCWN blies zur Aufholjagd. Roman Kienast mit dem ersten Tor für seinen neuen Club (71.) gab das Signal, Liga-Leader Hamdi Salihi fixierte schließlich nach Handspiel vom Elferpunkt den 2:2-Endstand bzw. sein 17. Saisontor.

In der unteren Tabellenhälfte blieben die Überraschungen aus. Blau-Weiß Linz kassierte trotz guter zweiter Hälfte beim 0:1 (0:1) in Lustenau die zweite Niederlage en suite. Der einzige Treffer ging dabei schon in der 12. Minute auf das Konto von Austria-Goalgetter Ronivaldo. Weil aber auch Schlusslicht FAC zuhause Kapfenberg durch ein Tor von Daniel Racic (50.) mit 0:1 (0:0) unterlag, rangieren die Linzer weiter einen Zähler vor den Wienern.

