Österreich - Deutschland: Alle Infos zum Duell des ÖFB-Teams mit dem großen Nachbar

Die Österreichische Nationalmannschaft trifft am 2. Juni im Wörtherseestadion von Klagenfurt auf die DFB-Auswahl von Joachim Löw. Franco Fodas ÖFB-Team fungiert dabei als Testspielgegner für Deutschland, das sich auf die Weltmeisterschaft in Russland vorbereitet. SPOX liefert alle Infos zur Partie und erklärt, wo es das Spiel im Livestream zu sehen gibt.

"Wir sind stolz, den Weltmeister in Österreich begrüßen zu dürfen. Das Duell mit Deutschland hat einen ganz speziellen Reiz und ist eine schöne Herausforderung. Auch für unsere treuen Fans wird das Spiel eine besondere Attraktion darstellen", wurde ÖFB-Präsident Leo Windtner in einer Aussendung zitiert.

Wann findet das Spiel ÖFB - DFB statt?

Spiel Österreich - Deutschland Datum Samstag, 02. Juni 2018 Uhrzeit 18.00 Uhr Stadion Wörtherseestadion, Klagenfurt

Österreichs Länderspiel-Bilanz gegen Deutschland

Siege: 8

8 Unentschieden: 6

6 Niederlagen : 25

: 25 Tordifferenz: -34

-34 Letzter Sieg Österreichs: 29.10.1986 (4:1)

Den bisher letzten Sieg einer Österreichischen Nationalmannschaft gab es am 29. Oktober 1986 anlässlich der Neueröffnung des Eernst-Happel-Stadions im Wiener Prater. Damals sorgten Toni Polster mit zwei verwandelten Elfmetern und Reinhard Kienast ebenfalls mit zwei Treffern für einen 4:1-Sieg.

Generell ist die Bilanz des ÖFB-Teams gegen Deutschland klar negativ. In bisher 39 Duellen gab es für Österreich acht Siege bei 25 Niederlagen. Die jüngste Begegnung am 6. September 2013 in der WM-Qualifikation in München endete mit einem klaren 3:0 der Deutschen.

© GEPA

Wo kann ich Österreich gegen Deutschland live im TV sehen?

Der ORF überträgt alle Länderspiele der Österreichischen Nationalmannschaft live im Free-TV. Genaue Details wie der Zeitpunkt des Sendestarts werden im Vorfeld des Spiels bekanntgegeben.

ÖFB-Team gegen Deutschland: Wie kommt man an Tickets für das Spiel?

Karten für das Testspiel sind auf der Homepage des ÖFB sowie unter der Ticket-Hotline (01) 96096 555. Alle weiteren Infos haben wir hier zusammengefasst.

Warum findet Österreich - Deutschland in Klagenfurt statt?

Deutschland bereitet sich in Südtirol auf die WM 2018 in Russland vor. Deshalb stellte der DFB in Verhandlungen mit dem ÖFB mit die Bedingung, dass das Testspiel in Klagenfurt und damit in unmittelbarer Nähe zum Trainingslager stattfindet.

Zum anderen bleibt die Frage eines zukünftigen Nationalstadions für alle ÖFB-Spiele weiter offen. Politiker fordern nach einer Machbarkeitsstudie einen Stadionneubau auf dem Gelände des derzeitigen Ernst-Happel-Stadions, das allerdings unter Denkmalschutz steht.

Deutschlands WM-Auslosung in Russland

Deutschland wurde bei der WM in Gruppe F gelost, zusammen mit Mexiko, Schweden und Südkorea.

Platz Land Spiele Siege Unentschieden Niederlagen TD Punkte 1 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 Mexiko 0 0 0 0 0:0 0 Schweden 0 0 0 0 0:0 0 Südkorea 0 0 0 0 0:0 0

Österreich verpasste als Vierter der Gruppe D der WM-Qualifikation hinter Serbien, Irland und Wales die Teilnahme an der Endrunde.

ÖFB-Team: Termine aller Länderspiele Österreichs in 2018