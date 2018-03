Nach Umfaller gegen Slowenien: Marko Arnautovic häkerlt ÖFB-Kollege Louis Schaub

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? League One Live Shrewsbury -

Die Lacher in der Partie gegen Slowenien hatte Louis Schaub sicher. Nachdem er in der Schlussphase des 3:0-Erfolgs des österreichischen Nationalteams in Klagenfurt gegen Slowenien eingewechselt worden war, dribbelte sich der Rapidler in den Strafraum, wo wer aber sogleich ohne Fremdkontakt alle Viere von sich streckte.

Nach der Partie hatte wiederum Marko Arnautovic die Lacher auf seiner Seite, als er den kuriosen Ausrutscher seines Kollegen aufgriff.

"Ich denke, es hätte auch noch höher ausgehen können, wenn wir etwas genauer gespielt hätten. Aber ehrlich gesagt war der Platz auch sehr trocken, das hat man auch bei Louis gesehen. Ich weiß nicht ob es ein Foul war oder ihn ein Sniper getroffen hat", scherzte der Doppeltorschütze. "Aber damit muss er leben, dass ich ihn jetzt ein bissl häkerl."

Marko Arnautovic: Fokus auf Leistung und Mannschaft

Nach seinen beiden Toren war der West-Ham-Legionär naturgemäß gut gelaunt. Von einer Versöhnung mit Klagenfurt, das zuletzt als Austragungsort von Länderspielen nicht hoch in seiner Gunst stand, wollte Arnautovic allerdings nichts wissen.

"Ich habe mich nicht darauf konzentriert was im Stadion passiert oder von außen auf mich zukommt. Ich konzentriere mich auf meine Mannschaft und meine Leistung", stellte Arnautovic klar.

Arnautovic wurde in Klagenfurt von den Fans ausgepfiffen

Vor knapp einem Jahr ließ der ÖFB-Star in einem SPORTMAGAZIN-Interview Dampf ab, nachdem er in den Jahren zuvor (2012 und 2014, Anm.) bei zwei Länderspielen in der Kärntner Landeshauptstadt von den Fans ausgepfiffen wurde.

"Es gehört sich einfach nicht, den eigenen Landsmann auszupfeifen. Wie schaut das vor dem Gegner aus? Wenn ich ehrlich bin: In diesem Stadion, vor diesen Fans würde ich nicht mehr spielen wollen", ärgerte sich Arnautovic damals.

