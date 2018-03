ÖFB-Team: Franco Foda bestätigt Verhandlungen über Brasilien-Test im Juni

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Live Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford

Österreichs Nationalteam könnte im Juni tatsächlich noch einen hochkarätigen Test einschieben. Der ÖFB befindet sich in Gesprächen mit Rekordweltmeister Brasilien, der am 10. Juni in Wien seine Generalprobe für die WM in Russland absolvieren könnte. Das bestätigte Teamchef Franco Foda am Dienstag bei seiner Kaderbekanntgabe für die ersten Länderspiele des Jahres in Wien.

"Es ist so, dass es Verhandlungen gibt, aber noch nichts ist entschieden", erklärte Foda in seiner Pressekonferenz vor den Testspielen Ende März gegen Slowenien und Luxemburg. "Wenn es so sein sollte, dann werden wir das auch bekanntgeben." Derzeit gebe es Gespräche. Die Brasilianer waren zuletzt im November 2014 in Wien zu Gast. Damals unterlag die ÖFB-Auswahl unter Marcel Koller mit 1:2.

"Ist im Moment noch nicht geklärt"

In das Turnier in Russland steigt Mitfavorit Brasilien erst am 17. Juni gegen die Schweiz ein. Zuvor ist bisher nur ein Test am 3. Juni in Liverpool gegen Kroatien fixiert. Das ÖFB-Team testet im Frühsommer bereits in Innsbruck gegen Russland (30. Mai) und in Klagenfurt gegen Weltmeister Deutschland (2. Juni). Das Trainingscamp davor beginnt noch vor Ende der heimischen Bundesliga-Saison (27. Mai).

Alle bisherigen Duelle zwischen Österreich und Brasilien

Jahr Bewerb Duell Ergebnis 2014 Freundschaftsspiel Österreich - Brasilien 1:2 (0:0) 1988 Freundschaftsspiel Österreich - Brasilien 0:2 (0:0) 1978 WM in Argentinien Brasilien - Österreich 1:0 (1:0) 1974 Freundschaftsspiel Brasilien - Österreich 0:0 1973 Freundschaftsspiel Österreich - Brasilien 1:1 (1:0) 1971 Freundschaftsspiel Brasilien - Österreich 1:1 (1:0) 1970 Freundschaftsspiel Brasilien - Österreich 1:0 (0:0) 1958 WM in Schweden Brasilien - Österreich 3:0 (1:0) 1956 Freundschaftsspiel Österreich - Brasilen 2:3 (1:0)

Ein zusätzliches Länderspiel acht Tage nach dem Duell mit Deutschland würde die sportlichen Planungen noch einmal erheblich verändern. Foda wollte sich dazu noch nicht äußern. "Mit dieser Thematik beschäftige ich mich dann, wenn das Spiel stattfindet", erklärte der Deutsche. "Das ist im Moment noch nicht geklärt und noch nicht der Fall." Daher habe er sich noch keine großen Gedanken gemacht.

Brasilien bangt um Superstar Neymar

Große Gedanken macht sich Brasilien dagegen um seinen Superstar Neymar. Der Angreifer von Paris Saint-Germain, im Vorsommer für die Rekordablöse von 222 Mio. Euro vom FC Barcelona nach Frankreich gewechselt, wurde nach einem Haarriss im Mittelfußknochen Anfang März in der Heimat operiert. Der 26-Jährige wird aller Voraussicht nach zumindest bis Anfang Mai ausfallen.

Ein Duell mit dem ÖFB-Team wäre auch für Neymar der letzte WM-Härtetest. In der Gruppenphase treffen die Brasilianer nach der Schweiz noch auf Costa Rica (22. Juni) und Serbien (27. Juni). Österreich testet neben Russland und Deutschland in diesem Jahr mit Schweden (6. September/heim) und Dänemark (16. Oktober/auswärts) noch gegen zwei weitere WM-Starter. Mehr Länderspiele seien für einen Teamchef immer gut, meinte Foda.