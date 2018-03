Bundesliga Österreich: Bundesliga lehnt Antrag von FK Austria Wien auf Spielverlegung ab

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester Premier League West Brom -

Burnley (DELAYED) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (DELAYED) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse

Die kuriose Geschichte rund um die Spielstätte der Austria Wien ist um ein unrühmliches Kapitel reicher. Die Bundesliga lehnt den Austria-Antrag auf Spielverlegung ab und bestätigt den Termin am Sonntag, den 27. Mai 2018.

Das Happel-Stadion ist an besagtem Datum für den Frauenlauf mit 35.000 Teilnehmerinnen angemietet, SPOX berichtete. Die Veilchen hatten somit Antrag auf Verschiebung gestellt, die Bundesliga lehnte am heutigen Montag mit folgender Begründung ab: "Insbesondere im Sinne der langfristigen Planbarkeit hat sich die Klubkonferenz heute gegen eine Verschiebung der Runde ausgesprochen. Der Ball rollt am letzten Spieltag der Tipico Bundesliga somit nach wie vor am Sonntag, 27. Mai 2018. Die Anstoßzeit wird wie üblich im Rahmen der Spielauswahl durch die TV-Partner bis vier Wochen vor dem Spieltermin veröffentlicht."

Austria muss Ausweichstadion suchen

Zusätzlich dazu wird die Austria aufgefordert, ein Ausweichstadion zu nennen. Das entpuppt sich allerdings schwieriger als gedacht.

Zum einen muss dieses die Lizenz-Bestimmungen erfüllen, zum anderen darf es maximal 150 Kilometer Luftlinie vom Klubsitz entfernt liegen.Die NV-Arena ist ob des St. Pöltener Ironman verplant, das Stadion von Lokalrivale Rapid darf als realistische Option wohl ausgeschlossen werden. Frei wären die Gugl und das LASK-Stadion in Pasching, die mit 157 bzw. 160 Kilometer allerdings knapp zu weit entfernt sind. Die Luftlinien-Regel könnte nur der Senat 5 aufheben.