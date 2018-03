Bundesliga: Sturm Graz freut sich über Einnahmen und Stadion-Ausbau

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford

Der SK Sturm Graz darf sich in seiner sportlich erfreulich verlaufenden Saison über zusätzliche Einnahmen freuen. Wie Thomas Tebbich, Geschäftsführer Wirtschaft der Steirer, am Dienstag vermeldete, gibt es im Bereich Sponsoring einen Spitzenwert in der Vereinsgeschichte. Beim Thema Stadionausbau steht der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga indes vor einer entscheidenden Weichenstellung.

Die zweite Ausbaustufe des Projekts um die Merkur Arena bzw. die nahe liegende Eishalle soll am Donnerstag im Gemeinderat bewilligt werden. 13,5 Millionen Euro werden von Stadt und Land fließen. "Sturm hat jahrelang gekämpft, um die Politik von den Notwendigkeiten im Stadion zu überzeugen", sagte Club-Präsident Christian Jauk bei einem Pressetermin in Unterpremstätten.

"Die Arena ist sanierungsbedürftig"

Das Flutlicht wurde bereits Europacup-tauglich gemacht, der Rasen saniert. Geplant ist der Ausbau des Familiensektors, 200 zusätzliche Parkplätze, ein Sport-Tagungszentrum oder neue Infoscreens im Stadion. Zwischen der Arena und der Eishalle wird schon mit Blick auf die Eiskunstlauf-EM 2020 eine Eventfläche errichtet. "Die Arena ist 20 Jahre alt, vieles ist sanierungsbedürftig. Man darf auch nicht die Infrastrukturoffensive in Wien bei Austria und Rapid vergessen", meinte Jauk.

Welcher Klub hat die meiste Werbung am Trikot? © GEPA 1/11 Böse Zungen sprechen von Fußball spielenden Litfaß-Säulen. Doch welcher österreichische Bundesliga-Klub pflanzt eigentlich die meisten Werbeflächen auf seine Arbeitskleidung? Hier ist das Ranking. © GEPA 2/11 PLatz 10: Admira Wacker - 2 Werbeflächen (2 verschiedene Sponsoren) ... Anmerkung: Ausrüster wurden bei der Zählung außen vor gelassen © GEPA 3/11 9. Platz: Red Bull Salzburg - 5 Werbeflächen (2 verschiedene Sponsoren) ... Anmerkung: Das Wappen wurde als Werbefläche mitgezählt © GEPA 4/11 8. Platz: SV Mattersburg - 5 Werbeflächen (3 verschiedene Sponsoren) © GEPA 5/11 7. Platz: SCR Altach - 9 Werbeflächen (6 verschiedene Sponsoren) © GEPA 6/11 6. Platz: SKN St. Pölten - 12 Werbeflächen (11 verschiedene Sponsoren) © GEPA 7/11 5. Platz: SK Sturm Graz - 14 Werbeflächen (6 verschiedene Sponsoren) © GEPA 8/11 4. Platz: SK Rapid Wien - 14 Werbeflächen (7 verschiedene Sponsoren) © GEPA 9/11 3. Platz: FK Austria Wien - 15 Werbeflächen (7 verschiedene Sponsoren) © GEPA 10/11 2. Platz: LASK - 15 Werbeflächen (9 verschiedene Sponsoren) © GEPA 11/11 1. Platz: Wolfsberger AC - 20 Werbeflächen (12 verschiedene Sponsoren)

Im Vergleich zu den Wiener Großclubs müsse Sturm wirtschaftlich gesehen "aus weniger mehr machen", hielt der Clubchef anlässlich der Verlängerung mit dem italienischen Ausrüster Lotto Sport (bis 2021) fest. Vizepräsident Ernst Wustinger meinte dazu: "Wir haben das vierthöchstes Budget der Liga und liegen mit bescheideneren Mitteln unangefochten auf Platz zwei. Das ist gelinde gesagt eine Sensation."

Sturm freut sich über Sonsoreinnahmen

Freuen darf sich Sturm über gestiegene Sponsoreinnahmen. Genaue Zahlen wollte Tebbich nicht nennen, da sich diese aufgrund der guten Platzierung noch weiter erhöhen könnten. Im Bereich Merchandising gab es durch den Ausbau im Onlinebereich und den neuen Fanshop im Grazer Zentrum 30 Prozent Zuwachs, berichtete der Wirtschafter. Wurden in der gesamten Saison 2015/16 in Summe 4.000 Trikots verkauft, waren es nach der Herbstsaison bereits 3.000.

Bei den Saison-Abos hat Sturm ebenfalls zugelegt, 5.500 sind es derzeit. Bei den Eintrittsgeldern habe es bis Jahresende einen Zuwachs von drei Prozent gegeben, berichtete Tebbich. Bei der Bundesliga eingereicht wurden außerdem bereits die Lizenz-Unterlagen für die kommende Saison. "Sturm sieht einer Prüfung mit Ruhe und Zuversicht entgegen", betonte Tebbich.

Kein Verständnis für Pyro-Verbot

Kein Verständnis gibt es von Grazer Seite für die geplante Aufhebung der Pyrotechnik-Ausnahmeregelung bei Sportgroßveranstaltungen durch die Regierung. Wie bei Rapid und der Austria sprach auch Jauk von einem "Schnellschuss". Er erinnerte an frühere Gespräche, die zu einem Erlass im Jahr 2011 geführt hätten: "Mit diesem sind Sturm Graz und die Liga insgesamt zufrieden. Es gab weder einen Anlassfall noch andere Gründe, durch einen Schnellschuss die Rechtslage zu verändern."

Im Fall von Sturm sei es zu keinen Verletzungen oder Beanstandungen gekommen. Raketen und Böller seien ein No-Go, jedoch: "Bengalen sind nun mal Teil der Fankultur und der Choreografien." Jauk rief zur Besonnenheit auf: "Ich wünsche mir einen Dialog und Kommunikation zwischen Bundesliga und Ministerium."