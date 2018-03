SK-Rapid-Wien-Tormann Richard Strebinger hat Handschuh-Tick

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Indian Super League Bengaluru -

Chennai Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Premier League Dynamo Kiew -

Poltawa Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga CA Tucuman -

Boca Juniors Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford

Richard Strebinger befindet sich derzeit in überragender Form. Der Torhüter des SK Rapid Wien hat in den letzten 17 Spielen nur 13 Gegentore kassiert. Ein Mitgrund dafür könnte auch sein Handschuh-Tick sein.

"Ich habe meine Handschuhe stets bei mir, nehme sie nach jedem Training mit nach Hause, da bin ich ganz happig", so der Goalie in der Krone. Weiters verrät der 25-Jährige, wie er sein Arbeitsgerät pflegt: "Ich wasche sie mit der Hand oder in der Waschmaschine mit einem leichten Spül-Programm. Dann geht die Chemie raus, dadurch werden sie grifffester."

Die besondere Pflege scheint zu wirken, Strebinger spielte in dieser Saison bereits zehnmal zu Null und hielt 74 Prozent aller Torschüsse, beides der Top-Wert der Liga.

Ljubicic erhält Sonderlob von Strebinger

Rapid starke Defensiv-Leistungen in den letzten Spielen führt Strebinger freilich nicht auf seinen Handschuh-Tick zurück, vielmehr hat er ein Sonderlob für Teamkollegen Dejan Ljubicic parat.

"Er sieht sehr gut, welche Räume er im Zentrum schließen muss. Mit ihm kam so richtig defensive Stabilität hinein."

Strebinger: Ein Kandidat für das ÖFB-Team?

Durch seine anhaltend starke Form mehren sich auch die Stimmen, die sich Strebinger ins ÖFB-Team wünschen. "Die Leistung war teamreif", so sein Coach Goran Djuricin nachdem Strebinger beim 0:1 gegen Salzburg einige starke Paraden zeigte. Franco Foda regierte jedoch verhalten auf die Forderung des Rapid-Coaches.

"Wir bewerten ja Spieler nicht nur nach einem Spiel. Alle für uns in Frage kommenden Teamspieler werden ja über mehrere Wochen und Monate beobachtet. Aber Strebinger ist schon auch ein talentierter Torwart", so der Teamchef.

Strebinger auf Abruf

Im Kader für die Freundschaftsspiele gegen Slowenien (23. März) und Luxemburg (27. März) scheint Strebinger jedenfalls noch nicht auf, steht jedoch auf Abruf bereit.

"Ich versuche einfache, alles zu halten was auf mein Tor fliegt. Der Rest kommt von alleine", bleibt Strebinger bescheiden. Sollte er weiter so starke Leistungen zeigen, dürfte ein Anruf des Teamchefs nicht mehr lange auf sich warten lassen.

