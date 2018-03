SK-Rapid-Wien-Stürmer Giorgi Kvilitaia: "Ich würde mich auch kritisieren"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Indian Super League Bengaluru -

Chennai Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Premier League Dynamo Kiew -

Poltawa Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga CA Tucuman -

Boca Juniors Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford

Unermüdlich flankt Ivan Mocinic den Ball in den Strafraum. Giorgi Kvilitaia läuft erneut an, setzt den Ball über das Tor und flucht leise, aber hörbar. Der nächste Volley-Versucht kracht unter die Latte. Sparringpartner Tobias Knoflach ist geschlagen, der Stürmer ballt die Faust, als hätte er einen Pflichtspieltreffer erzielt. Während der Rest der Mannschaft breites unter der Dusche steht, absolviert der Rapid-Stürmer noch Extraeinheiten.

"Zweimal pro Woche übe ich nach dem Training den Torabschluss", sagt Kvilitaia anschließend im Gespräch mit SPOX. Er spricht leise und macht nicht den allerbesten Eindruck. Kein Wunder. Am Wochenende in Altach war wieder eines dieser Spiele. Erst brachte der 24-Jährige eine Kopfballchance nicht im leeren Tor unter, dann scheiterte er aus acht Metern an Keeper Martin Kobras. Die Partie endete mit 0:0, die Schelte für Rapids Stürmer war wieder groß.

Irgendwie symbolisch für die laufende Saison. Rapids Chancenauswertung? Unterirdisch. Die Ausbeute des Georgiers: Drei Tore nach 22 Ligaspielen. Freilich deutlich zu wenig. "Vor meinem Wechsel zu Rapid habe ich in einer Saison 24 Tore erzielt. Dazu fünf im Cup. Alles war gut", erinnert sich Kvilitaia an seine Zeit bei Dinamo Tiflis. "Hier muss ich mich erst zurechtfinden. Ich dachte, mit Training würde alles sofort wieder zurückkommen."

"Ich war wütend auf mich"

Dem war nicht so. Eine Torflaute folgte der nächsten, nur selten streuten sich Entlastungstore ein. Woran es liegt? Kvilitaia wirkt ratlos. "Glück, Selbstvertrauen - da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich dachte, mit den Toren gegen Ried und LASK ist der Knoten geplatzt. In Altach war einfach Pech dabei. Ich versuche alles, um wieder in einen Tor-Rhythmus zu kommen. Darum stehe ich auch nach dem Training noch auf dem Platz."

Österreichs größte Sternstunden in Europa © GEPA 1/15 Österreichische Vereine erlebten auch schon vor Salzburgs Einzug ins EL-Viertelfinale zahlreiche Sternstunden in Europa. Wir werfen wir einen Blick auf die größten Erfolge in internationalen Bewerben. © getty 2/15 Europa-League-Achtelfinale 2017/18: Nach dem 2:1-Sieg beim Hinspiel reicht Salzburg vor eigenem Publikum ein 0:0 um den BVB zu eliminieren, und erstmals den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen. © GEPA 3/15 In der Saison 68/69 setzte sich Rapid nach zwei überragenden Leistungen im Europapokal der Landesmeister-Achtelfinale gegen Real Madrid durch (1:0 und 1:2). Im Viertelfinale folgte das Aus gegen Manchester United (0:0 und 0:3). © GEPA 4/15 In der Saison 93/94 zog Salzburg ins UEFA-Cup-Finale ein. Ganz groß: Im Achtelfinale wurde nach einem 0:2 bei Sporting die Partie in der Verlängerung gedreht. Dann wurden Frankfurt und Karlsruhe bezwungen. Im Finale unterlag Salzburg erst Inter Mailand. © GEPA 5/15 Im Europapokal der Landesmeister in der Saison 58/59 verlor der Wiener Sportklub gegen Juventus im Hinspiel mit 1:3, zerstörte die Turiner im Rückspiel hingegen mit 7:0. Zwei Runden später folgte gegen Real Madrid das Aus. © GEPA 6/15 Prohaskas Austria zauberte sich 77/78 ins Europapokal der Pokalsieger-Finale. Cardiff, Kosice, Hajduk und Dinamo Moskau wurden eliminiert. Im Finale wurden die Veilchen vom RSC Anderlecht (0:4) gestoppt. © GEPA 7/15 Im November 1956 besiegte Rapid nach einer 2:4-Niederlage im Hinspiel Real mit 3:1. Auswärtstorregel gab es damals noch keine – sonst wäre Rapid aufgestiegen. Das Entscheidungsspiel ging vor 90.000 Zuschauern in Madrid 0:2 verloren. © GEPA 8/15 Im Februar 2014 demütigte Red Bull Salzburg das legendäre Ajax Amsterdam in der Europa-League-K.o-Phase mit 3:0 und 3:1. Die überragenden Akteure: Mane, Kampl, Soriano und Alan. © GEPA 9/15 1987 zog der FC Tirol ins Halbfinale des UEFA Cups ein: Die Innsbrucker besiegten den FC Torino nach einem 0:0 im Hinspiel sensationell mit 2:1. Hansi Müller und Peter Pacult trafen. Im Halbfinale schied man gegen Göteborg aus. © GEPA 10/15 Unter Ivan Osim feierte Sturm zahlreiche internationale Erfolge. Der wohl Größte: CL-Gruppensieger in der Saison 2000/2001 nach einem sensationellen 2:2 bei Galatasaray. Noch in der Gruppe: Glasgow Rangers und Monaco. © GEPA 11/15 Nach einem 2:0-Sieg in Zagreb musste die Austria um den Einzug in die CL-Gruppenphase zittern: Die Kroaten führten in Wien bereits mit 3:1. Doch dann gelang Kienast in der Schlussphase der Anschlusstreffer, der die Veilchen in die Gruppenphase bugsierte. © GEPA 12/15 In der Saison 95/96 marschierte Rapid bis ins Finale der Europapokal der Pokalsieger. Auf dem Weg wurden Sporting, Dinamo Moskau und Feyenoord ausgeschalten. Im Finale scheiterte Rapid knapp mit 0:1 an PSG rund um Youri Djorkaeff. © GEPA 13/15 Dabei war Rapid schon 84/85 im Europa Pokal der Pokalsieger-Finale. Die Sternstunde im Viertelfinale: Nach einem 0:3 in Dresden wurden die Deutschen im Rückspiel mit 5:0 aus dem Stadion gefegt. Im Finale unterlag Rapid Everton mit 1:3. © GEPA 14/15 Zweimal binnen zwei Jahren eliminierte der SK Rapid den Favoriten Aston Villa. Erstmals in der Saison 09/10 mit 1:0 und 1:2 und zog in die Europa-League-Gruppenphase ein. Im Jahr darauf erreichte Rapid im Hinspiel ein 1:1 und siegte auswärts mit 3:2. © GEPA 15/15 83/84 zog der Underdog Sturm ins Viertelfinale des UEFA-Cups ein. Sportul, das damals große Hellas Verona & Leipzig wurden aus dem Bewerb geworfen. Dann scheiterten die Grazer an Nottingham Forest – „dank“ einer Fehlentscheidung von Schiri Yuschka.

Besonders die Partie in Vorarlberg nagt am Nervenkostüm des georgischen Nationalspielers. "Ich war wütend auf mich", sagt er. "Es hat mich böse gemacht, dass ich meine Leistung nicht mit einem Tor belohnt habe. Bei Stürmern redet niemand über die Leistung. Wenn du in der letzten Sekunde ein dreckiges Tor erzielst, interessiert es keinen, was du zuvor getan hast."

Ob dreckig oder schön - in Hütteldorf nimmt man jeden Treffer dankbar entgegen. Alleine 18 Stangenschüsse verzeichneten die Grün-Weißen und liegen damit im Ligavergleich einsam an der Spitze. Gefolgt von Sturm Graz mit zehn Aluminiumtreffern. In der Tabelle wuchs der Rückstand auf den Tabellenzweiten Sturm bereits auf elf Punkte an, aber der Blick ist sowieso in den Rückspiegel gerichtet. Underdog Admira hält bei gleich vielen Zählern wie Rapid, dem LASK fehlt lediglich einer auf die Wiener.

"Kommentare haben mich getroffen"

Ein Umstand, der auf die Fanseele drückt. Das Ventil: Unruhe im Stadion, Frust auf Social-Media-Plattformen. "Ich spüre das. Schon in den sechs Monaten vor dem Winter hatte ich eine ähnliche Phase. Ich habe im Internet Kommentare der Fans gelesen und manche haben mich getroffen", sagt Kvilitaia. "Mein Selbstvertrauen war im Keller." Aber keinesfalls will er falsch verstanden werden: "Ich kann die Kritik voll und ganz verstehen. Wenn ich ein Fan wäre, würde ich mich auch kritisieren."

Ganz generell denkt Kvilitaia zu viel nach. "Es fällt mir schwer, den Kopf freizukriegen, wenn ich von allen Seiten kritisiert werde. Alles geht vom Kopf aus - das Training, das Spiel, das Privatleben. Bekommt man den Kopf nicht frei, ist es unmöglich so zu spielen, wie man das gerne möchte", sagt er und fügt hinzu: "Seit dem Wintertrainingslager bin ich mental stärker."

Seinen Kollegen geht es dabei etwas besser. Auch Joelinton und Veton Berisha erzielten gemeinsam nur sechs Ligatore. "Sie sind aber deutlich relaxter. Jeder Mensch geht mit schweren Situationen anders um. Ich denke sehr viel nach, verkrampfe mich. Wenn es bei mir sportlich nicht läuft, geht es mir privat nicht gut", sagt Kvilitaia.

Nur ein Tor löst den Knoten

Den Ursprung dafür ortet er in seiner Kindheit. "Mein Vater war sehr streng, als ich zehn, elf Jahre alt war. Wenn ich drei Tore erzielte, sagte er: Warum machst du nicht fünf? Warum nicht mehr? Wenn ich nicht gut spielte, wurde er wütend", sagt er. " Das beschäftigt mich noch immer. Wenn ich auf dem Platz den Ball verliere, denke ich sofort: Was werden die Fans sagen? Erst wenn ich ein Tor erzielt habe, kann ich befreit aufspielen."

Seine Zeit bei Rapid will Kvilitaia aber nicht missen. Und an einen Abschied (Vertrag bis 2020) denkt er auch nicht: "Ich habe den Wechsel keine einzige Sekunde bereut. Ich bin beim größten Verein in Österreich. Das war ein großer Karriereschritt. Und ich bin jetzt ein besserer Spieler als zuvor."

Giorgi Kvilitaias Statistik