Oliver Lederer bleibt Trainer von SKN St. Pölten

Der SKN St. Pölten setzt vorerst weiter auf Trainer Oliver Lederer. Nach Gerüchten über eine bevorstehende Trennung vom 40-Jährigen vermeldete das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga am Donnerstag, Lederer weiter das Vertrauen zu schenken.

Nach dem 1:2 gegen die Admira am vergangenen Wochenende hatte am Montagabend der Vorstand der Niederösterreicher in der Trainerfrage getagt.

"Wir haben intern sehr intensive Gespräche geführt und gemeinsam den Entschluss gefasst, die Betreuung der Profi-Mannschaft jetzt nicht zu ändern", erklärte General Manager Andreas Blumauer nun in einem Statement des Vereins.

Lederer seit September des Vorjahres im Amt

Lederer übernahm St. Pölten Mitte September des Vorjahres als Nachfolger von Jochen Fallmann. Unter ihm holte der SKN in 20 Liga-Partien aber nur neun Zähler.

In den vergangenen zehn Matches setzte es neun Niederlagen, St. Pölten steuert damit auf ein Relegations-Duell um den Klassenverbleib mit dem Dritten der Ersten Liga zu. Der WAC, der sich am Wochenende von Trainer Heimo Pfeifenberger getrennt hat, hat als Neunter zehn Zähler Vorsprung auf den Letzten. In den kommenden Runden wird es für St. Pölten nicht leicht: Als Gegner warten zu Hause Sturm Graz und auswärts Rapid Wien.

