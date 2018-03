LASK plant neues Stadion am Stadtrand

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies Italien -

England Friendlies Spanien -

Argentinien

In der Frage, wo der LASK seine künftige Heimat finden könnte, zeichnet sich eine Vorentscheidung ab. Wie die Oö. Nachrichten am Mittwoch berichteten, soll die Wahl auf das Tagerfeld am Stadtrand von Linz gefallen sein.

Beim LASK wollte man dazu am Mittwoch nichts sagen und verwies auf eine Pressekonferenz am Donnerstag, bei der sich Präsident Siegmund Gruber äußern werde.

Derzeit ist der Fußball-Bundesligist in Pasching einquartiert, wo er aber laut Pachtvertrag mit der Gemeinde bis 2022 ausziehen muss. Es gilt als wahrscheinlich, dass es den Verein nach Linz zurückzieht. Das aktuell landwirtschaftlich genutzte Tagerfeld zwischen dem Pichlinger See, dem Tagerbach und der B1 liegt an der Stadtgrenze. Die Verkehrsanbindung wäre wohl deutlich besser als jene des zentral gelegenen Linzer Stadions.

LASK sucht das nötige Kleingeld

Laut dem Zeitungsartikel sei der LASK aber noch damit beschäftigt, das nötige Geld für das Stadionprojekt aufzustellen. Unter Berufung auf Insider hieß es, dass man mit 45 Mio. Euro rechne. 14 Mio. Euro soll der Verein schon organisiert haben, zehn Mio. Euro sollen demnach von Land OÖ und Stadt Linz kommen. Im oö. Regierungsprogramm für die bis 2021 dauernde Legislaturperiode ist ein Standort für ein Stadion im Zentralraum jedenfalls enthalten.

Stadion von Jahn Regensburg als Vorbild

LASK-Präsident Siegmund Gruber hatte Anfang Februar gegenüber Medien einen Spatenstich bis spätestens Mitte 2020 angekündigt, allerdings offen gelassen wo. Damals war noch von Kosten in der Höhe von 53 Mio. Euro die Rede.

Als Vorbild könnte demnach das Stadion des deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg dienen. Näheres dürfte in der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels gegen den SV Mattersburg am Donnerstag bekanntgegeben werden.

Bundesliga-Stadien: