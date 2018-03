5:0: Red Bull Salzburg schießt die Wiener Austria ab

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Primera División Live FC Barcelona -

Red Bull Salzburg hat seine Erfolgsserie auch am Sonntag fortgesetzt. Der Europa-League-Viertelfinalist feierte gegen die Austria dank Treffer von Andre Ramalho (17.), Takumi Minamino (59., 67.), Jerome Onguene (90.) und eines Eigentores von Florian Klein (72.) einen 5:0-Heimsieg und geht dadurch mit acht Punkten Vorsprung in die zweiwöchige Länderspielpause.

Die "Bullen" sind nun schon seit 16 Bewerbs-Partien gegen die Austria sowie seit insgesamt 34 Pflichtspielen ungeschlagen. Die Gefahr, dass dieser Erfolgslauf enden könnte, bestand gegen die Violetten nie. Obwohl Coach Marco Rose seine Startformation im Vergleich zum 0:0 am Donnerstag gegen Dortmund gleich an fünf Positionen veränderte, präsentierten sich die Gastgeber von Beginn an in stärkerer Verfassung als der Gegner.

So kam Takumi Minamino, der gemeinsam mit Fredrik Gulbrandsen anstelle des etatmäßigen Angriffsduos Munas Dabbur/Hwang Hee-chan stürmte, in der siebenten Minute aus guter Position zum Ball, verzog aber deutlich. Sechs Minuten später flog ein Schuss von Hannes Wolf über die Latte.

In der 17. Minute aber war Austria-Goalie Patrick Pentz erstmals geschlagen - nach einer Freistoßflanke von Reinhold Yabo war Ramalho per Kopf zur Stelle. Davor war Raphael Holzhauser nach einem Zweikampf mit Andreas Ulmer zu Boden gegangen und hatte den Ball mit den Armen umschlossen, in der fälschlichen Erwartung, einen Freistoß für die Austria zu bekommen.

Österreichs größte Sternstunden in Europa © GEPA 1/15 Österreichische Vereine erlebten auch schon vor Salzburgs Einzug ins EL-Viertelfinale zahlreiche Sternstunden in Europa. Wir werfen wir einen Blick auf die größten Erfolge in internationalen Bewerben. © getty 2/15 Europa-League-Achtelfinale 2017/18: Nach dem 2:1-Sieg beim Hinspiel reicht Salzburg vor eigenem Publikum ein 0:0 um den BVB zu eliminieren, und erstmals den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen. © GEPA 3/15 In der Saison 68/69 setzte sich Rapid nach zwei überragenden Leistungen im Europapokal der Landesmeister-Achtelfinale gegen Real Madrid durch (1:0 und 1:2). Im Viertelfinale folgte das Aus gegen Manchester United (0:0 und 0:3). © GEPA 4/15 In der Saison 93/94 zog Salzburg ins UEFA-Cup-Finale ein. Ganz groß: Im Achtelfinale wurde nach einem 0:2 bei Sporting die Partie in der Verlängerung gedreht. Dann wurden Frankfurt und Karlsruhe bezwungen. Im Finale unterlag Salzburg erst Inter Mailand. © GEPA 5/15 Im Europapokal der Landesmeister in der Saison 58/59 verlor der Wiener Sportklub gegen Juventus im Hinspiel mit 1:3, zerstörte die Turiner im Rückspiel hingegen mit 7:0. Zwei Runden später folgte gegen Real Madrid das Aus. © GEPA 6/15 Prohaskas Austria zauberte sich 77/78 ins Europapokal der Pokalsieger-Finale. Cardiff, Kosice, Hajduk und Dinamo Moskau wurden eliminiert. Im Finale wurden die Veilchen vom RSC Anderlecht (0:4) gestoppt. © GEPA 7/15 Im November 1956 besiegte Rapid nach einer 2:4-Niederlage im Hinspiel Real mit 3:1. Auswärtstorregel gab es damals noch keine – sonst wäre Rapid aufgestiegen. Das Entscheidungsspiel ging vor 90.000 Zuschauern in Madrid 0:2 verloren. © GEPA 8/15 Im Februar 2014 demütigte Red Bull Salzburg das legendäre Ajax Amsterdam in der Europa-League-K.o-Phase mit 3:0 und 3:1. Die überragenden Akteure: Mane, Kampl, Soriano und Alan. © GEPA 9/15 1987 zog der FC Tirol ins Halbfinale des UEFA Cups ein: Die Innsbrucker besiegten den FC Torino nach einem 0:0 im Hinspiel sensationell mit 2:1. Hansi Müller und Peter Pacult trafen. Im Halbfinale schied man gegen Göteborg aus. © GEPA 10/15 Unter Ivan Osim feierte Sturm zahlreiche internationale Erfolge. Der wohl Größte: CL-Gruppensieger in der Saison 2000/2001 nach einem sensationellen 2:2 bei Galatasaray. Noch in der Gruppe: Glasgow Rangers und Monaco. © GEPA 11/15 Nach einem 2:0-Sieg in Zagreb musste die Austria um den Einzug in die CL-Gruppenphase zittern: Die Kroaten führten in Wien bereits mit 3:1. Doch dann gelang Kienast in der Schlussphase der Anschlusstreffer, der die Veilchen in die Gruppenphase bugsierte. © GEPA 12/15 In der Saison 95/96 marschierte Rapid bis ins Finale der Europapokal der Pokalsieger. Auf dem Weg wurden Sporting, Dinamo Moskau und Feyenoord ausgeschalten. Im Finale scheiterte Rapid knapp mit 0:1 an PSG rund um Youri Djorkaeff. © GEPA 13/15 Dabei war Rapid schon 84/85 im Europa Pokal der Pokalsieger-Finale. Die Sternstunde im Viertelfinale: Nach einem 0:3 in Dresden wurden die Deutschen im Rückspiel mit 5:0 aus dem Stadion gefegt. Im Finale unterlag Rapid Everton mit 1:3. © GEPA 14/15 Zweimal binnen zwei Jahren eliminierte der SK Rapid den Favoriten Aston Villa. Erstmals in der Saison 09/10 mit 1:0 und 1:2 und zog in die Europa-League-Gruppenphase ein. Im Jahr darauf erreichte Rapid im Hinspiel ein 1:1 und siegte auswärts mit 3:2. © GEPA 15/15 83/84 zog der Underdog Sturm ins Viertelfinale des UEFA-Cups ein. Sportul, das damals große Hellas Verona & Leipzig wurden aus dem Bewerb geworfen. Dann scheiterten die Grazer an Nottingham Forest – „dank“ einer Fehlentscheidung von Schiri Yuschka.

Immerhin war Schiedsrichter Andreas Heiß der Austria in der 29. Minute gnädig gestimmt. Gulbrandsen lief allein Richtung Gäste-Tor und wurde von Ruan als letztem Austria-Verteidiger zu Fall gebracht. Der Brasilianer kam bei seinem Foul, das erst an der Strafraumgrenze endete, mit Gelb davon.

Ansonsten produzierten die Salzburger vorerst keine gefährlichen Szenen. Das lag auch daran, dass die Austria mit drei Innenverteidigern die Räume gut schloss, dafür aber den Preis zahlte, in der Offensive praktisch überhaupt nicht in Erscheinung zu treten.

Daher reagierte Coach Thomas Letsch und stellte zur Pause auf eine Viererkette um. Zwar verzeichnete Salzburg die erste Chance nach dem Seitenwechsel, als Pentz dem einschussbereiten Gulbrandsen den Ball weggrätschte (47.), doch dann hatte die Austria ihre beste Phase. Ein Weitschuss von Stefan Stangl verfehlte nur knapp das Ziel (48.), Dominik Prokop schoss aus wenigen Metern weit daneben (58.).

In der 59. Minute jedoch schlug Salzburg wieder zu. Yabo legte für Minamino auf, der von Michael Blauensteiner nicht entscheidend gestört per Drehschuss auf 2:0 stellte. In der 62. Minute ließ Holzhauser mit einem missratenen Volley noch eine gute Austria-Chance aus, dann spielte praktisch nur noch Salzburg.

Minamino erzielte in der 67. Minute sein zweites Tor, indem er sich einen abgeblockten Schuss von Gulbrandsen schnappte und Pentz überwand. Fünf Minuten später lenkte Klein eine Ulmer-Flanke ins eigene Tor. In der 90. Minute sorgte der eingewechselte Jerome Onguene für den Endstand.

Damit ging der erste Härtetest unter der Führung von Ex-Red-Bull-Coach Letsch in die Hosen. Gestartet war der Deutsche mit zwei ungefährdeten Siegen über die Liga-Prügelknaben WAC und St. Pölten. Der Rückstand der siebentplatzierten "Veilchen" auf einen Europacupplatz beträgt neun Runden vor Schluss zehn Punkte.

