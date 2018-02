Austria-Trainer Thorsten Fink schwer angezählt

League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale Bundesliga So Jetzt Schau dir jetzt die Nordderby-Highlights an! Premier League Live Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Live Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Live Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Superliga Union SF -

Colon Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio Super Liga Radnicki Nis -

Partizan Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Superliga Midtylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading First Division A FC Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Super Liga Partizan Belgrad -

Rad Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Ligue 1 Montpellier -

Lyon Superliga Brøndby -

Odense BK Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Championship Leeds -

Wolverhampton

Thorsten Fink steht bei der Wiener Austria vor dem Aus. Die 1:2-Niederlage bei der Admira war ein weiterer Tiefschlag für die Veilchen und ihren nun schwer angezählten Trainer.

Nicht nur, dass die Wiener Fans in der Südstadt lautstark den Rauswurf des Deutschen forderten, auch Vorstand Markus Kraetschmer vermied es nach der neuerlichen Niederlage, dem Trainer den Rücken zu stärken.

"Ich glaube, es wäre ganz falsch jetzt hier irgendwelche Durchhalteparolen zu sagen", meinte Kraetschmer bei Sky. "Ich bin im Moment extrem sauer, extrem angefressen. Ich muss erst versuchen, die Emotionen etwas sacken zu lassen. Aber es gibt meiner Meinung nach in dieser Situation überhaupt kein Tabu, dass man etwas nicht andiskutieren kann. Wir müssen einen Turn-Around schaffen und das wird die Aufgabe sein, die Franz Wohlfahrt und ich zu lösen haben."

Bereits vor dem Spiel hatte Kraetschmer durchblicken lassen, dass er mit der nicht vorhandenen Entwicklung der Mannschaft im Frühjahr äußerst unzufrieden ist. Nach einer Woche mit vielen Gesprächen hatte er sich in der Südstadt einen deutlich anderen Auftritt als in den letzten Spielen erwartet.

Maßnahmen bleiben wirkungslos

"Wir haben uns das alles ganz anders vorgestellt. Heute tut es besonders weh. Wir haben versucht, mit vielen Gesprächen Spieler, Betreuer und Trainer wachzurütteln", so Kraetschmer. "Ich habe auch diese Woche gesagt, solange wir diese Chance haben, müssen wir um sie kämpfen und deshalb bin ich auch so enttäuscht. Weil ich einfach nicht den Eindruck hatte, dass alle um diese Chance gekämpft haben und da ist einfach die Frage: Verstehen es einige Leute nicht oder haben wir es nicht richtig rüber gebracht? Auch das hat in die Analyse einzufließen."

Da es trotz intensiver Vorbereitung auf das Gastspiel in der Südstadt erneut keine Reaktion der Mannschaft gab, spricht nun vieles dafür, dass es zum Trainerwechsel kommen könnte. Alle anderen Mittel scheinen aufgebraucht und wirkungslos verpufft zu sein.

Eine Entscheidung könnte diesbezüglich schon am Wochenende fallen. "Franz Wohlfahrt und ich müssen uns intensiv beraten. Es wird ein arbeitsintensives Wochenende. Wir müssen das analysieren und dann Entscheidungen treffen", kündigte Kraetschmer an.

Fink schätzt Situation realistisch ein

Auch Fink selbst ist bewusst, dass Handlungsbedarf besteht. "Auch mit den oberen Leuten müssen wir schauen, was es da zu besprechen gibt. Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, das ist klar", rechnet der Deutsche demnächst mit Gesprächen mit der Vereinsspitze.

"Ich gebe das Beste, was ich geben kann für den Verein. Wenn es nicht reicht im Moment, dann ist es so aber am Wochenende ist wieder ein neues Spiel und wir schauen, dass wir die Mannschaft nochmal aufrichten", bemühte er sich, nach vorne zu blicken, auch wenn die Zeichen darauf stehen, dass er im Heimspiel gegen den WAC nicht mehr mit von der Partie sein könnte.

"Wenn man die Siege nicht einfährt oder die Erwartungen nicht erfüllt in diesem Jahr, dann hat man ja keine Argumente, außer, dass wir in der Europa League waren. Mein Standing wird nicht größer im Verein", weiß der ehemalige Bayern-Spieler die Situation realistisch einzuschätzen. Fink will sich auch gar nicht aus der Verantwortung nehmen: "Wichtig ist, was mit dem Verein passiert und dafür müssen wir alles tun. Das ist meine Mannschaft und wir stehen da, wo wir sind und ich kann mich da nicht ausreden."