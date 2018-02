Fink: Zuschauer hatten Anteil am Ergebnis des Derbys

Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Coupe de France Bourg-Peronnas -

Marseille Cup Genclerbirligi -

Besiktas Coupe de France Sochaux -

PSG Eredivisie PSV -

Excelsior Eredivisie Roda -

Ajax Coupe de France Montpellier -

Lyon Copa del Rey FC Sevilla -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge -

Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

FC Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

FC Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Brøndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Premier League Chelsea -

West Brom Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux

An Diskussionsstoff mangelte es rund um das erste Wiener Derby des Jahres 2018 nicht. Während vor allem die zwei Unterbrechungen wegen Wurfgeschossen in Halbzeit eins geredet wurde, standen für Austria-Trainer Thorsten Fink die beiden Flitzer im Fokus, die im Finish auf den Rasen liefen.

Das Duo verhinderte damit nämlich, dass die Austria einen Konter in der Nachspielzeit zu Ende spielen konnte. "Das wäre eine Riesenchance gewesen", war sich der Deutsche bei Sky sicher und meinte: "Die Zuschauer haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Partie hier 1:1 ausgeht."

Auch zu den geworfenen Gegenständen auf seine Spieler äußerte sich der ehemalige Bayern-Spieler. "Für mich ist es skandalös, dass das alles in Österreich erlaubt ist, was heute passiert ist. Dass man mit Regenschirmen beim Eckball stehen muss um die Spieler zu schützen, ist schon ein Wahnsinn", sagte Fink und forderte wie sein Kapitän Raphael Holzhauser Konsequenzen: "Wenn man das nicht unterbindet, dann werden sie das auch weiterhin machen."



Holzhauser war es auch, der von einigen Geschossen getroffen wurde und zu Boden gegangen war. "Er hätte auch liegenbleiben können, sich auswechseln lassen, aber er ist aufgestanden. Wir wollten einfach weiter unser Spiel spielen, wir wollen nicht provozieren, aber bei solchen Dingen ist es für die Spieler nicht einfach hier vernünftigen Fußball zu spielen", so Fink. "Ich finde er hat sich vorbildhaft verhalten."