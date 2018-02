Holzhauser über Rapid-Fans: "Die können sich erlauben, was sie wollen"

Super Bowl So 04.02. Super Bowl LII im US-Original-Kommentar! Primera División Live Atletico Madrid -

Valencia Serie A Live Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Coupe de France Bourg-Peronnas -

Marseille Cup Genclerbirligi -

Besiktas Coupe de France Sochaux -

PSG Eredivisie PSV -

Excelsior Eredivisie Roda -

Ajax Coupe de France Montpellier -

Lyon Copa del Rey FC Sevilla -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge -

Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

FC Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

FC Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Brøndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Premier League Chelsea -

West Brom Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Serie A CFC Genua -

Inter Mailand

Kaum ein aktueller Spieler der Wiener Austria ist für den Anhang von Lokalrivale Rapid eine so große Reizfigur wie Raphael Holzhauser. Das bekam der Austria-Kapitän auch beim Derby am Sonntagnachmittag wieder zu spüren. Nicht nur verbal, sondern auch körperlich.

Schon nach fünf Minuten wurde Holzhauser bei der Ausführung eines Eckballs massiv von der Tribüne aus mit diversen Gegenständen beworfen und von zwei Feuerzeugen getroffen. Daraufhin ging Holzhauser kurz zu Boden, spielte nach kurzer Unterbrechung durch Schiedsrichter Rene Eisner aber weiter.

Dass er nicht noch mehr aus diesem Zwischenfall gemacht hat, brachte dem Austrianer nach der Partie von vielen Seiten Lob ein. Holzhauser selbst, der nicht zum ersten Mal Opfer solcher Attacken wurde, fand im Nachgang des Spiels deutliche Worte.

"Eigentlich will ich dazu nichts mehr sagen. Man muss aufpassen, was man sagt, die können sich sowieso erlauben, was sie wollen. Es gibt keine Konsequenzen. Wenn ein Spieler beim Eckall klar getroffen wird, man sieht ja die Wunde, und es wird weitergespielt ...", fordert Holzhauser bei Sky durch die Blume, dass nun gehandelt wird.

Um Strafen seitens der Bundesliga wird Rapid nach diesem Derby wohl nicht herumkommen. Das Ausmaß derer darf mit Spannung erwartet werden.