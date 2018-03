Herbert Prohaska zieht über seine Austria her

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Die Wiener Austria liegt sportlich sprichwörtlich am Boden. Nach der 1:2-Niederlage gegen den SV Mattersburg verschärft sich die Krise zusehends, die Veilchen finden sich im Niemandsland der Tabelle wieder und haben mittlerweile 25 Punkte Rückstand auf Leader Salzburg. Zum Vergleich: der Abstand zum abgeschlagenen Schlusslicht St. Pölten beträgt mit 20 Punkten weniger. Viel zu wenig für den Anspruch der Austrianer.

Nicht zufrieden mit dem Saisonverlauf ist auch Veilchen-Legende und Austria Wiens Spieler des Jahrhunderts Herbert Prohaska. Prohaska trug selbst 259 Mal in der höchsten Spielklasse das violette Trikot, wirkte zudem als Trainer. In seiner Kolumne in der Kronen Zeitung lässt der 62-Jährige aber kein gutes Haar an "seiner" Austria: "Sätze wie 'diese Niederlage war einer Austria nicht würdig' kann ich nicht mehr hören. Denn: diese Austria ist nicht besser."

Den einzigen Unterschied, der die Austria aktuell von kleineren Vereinen wie Mattersburg, Altach oder dem LASK abheben würde, sei das Budget: "Bei Violett sind die Gehälter wahrscheinlich ein wenig höher. Was das betrifft, ist die Austria im Moment noch besser - was das Sportliche betrifft, schon längst nicht mehr."

Damit äußert der Ex-Nationalteamtrainer Österreichs auch Kritik an der sportlichen Führung, nimmt indirekt Sportdirektor Franz Wohlfahrt in die Pflicht.