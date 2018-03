Rapid entschädigt Abo-Besitzer

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Der SK Rapid Wien will alle Abo-Besitzer, die von der drohenden Sektorsperre betroffen sind, entschädigen. Da die Hütteldorfer nach dem Skandal-Derby in erster Instanz dazu verurteilt wurden, die beiden Hintertor-Tribünen zu sperren, bieten die sie allen betroffenen Fans eine Freikarte für die Cup-Partie gegen die SV-Ried an.

Die Abo-Besitzer wurden bereits per Mail vom Verein verständigt. "Wir können nicht verhindern, dass Du beim betroffenen Bundesliga-Spiel (vermutlich im März) nicht dabei sein kannst, versuchen mit dieser Aktion aber zu dokumentieren, dass wir den Schaden für Dich persönlich geringer halten wollen. Sollte das derzeitige Urteil nicht bestätigt werden und in Folge keine Sektorensperre auf uns zukommen, bitten wir, die Cup-Freikarte als persönliches Dankeschön für Deine Treue und Unterstützung anzusehen", so die Grün-Weißen, die davon ausgehen, dass das Urteil bestehen bleibt: "Als SK Rapid haben wir uns immer gegen Pauschalverurteilungen ausgesprochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Urteil bestätigt wird, ist aber leider groß."

Um in Zukunft Vorfälle wie jene beim Skandal-Derby vermeiden zu können, bitten die Hütteldorfer ihre Fans abschließend um Unterstützung: "Künftig soll niemand mehr glauben, dass das Reinwerfen von Gegenständen ein Kavaliersdelikt wäre! Jeder kann seinen Nebenmann oder seine Nebenfrau darauf aufmerksam machen und überzeugen, dass solche Aktionen vor allem eines bewirken, nämlich einen großen Schaden für unseren SK Rapid, der so weit gehen kann, dass die treuesten Rapid-Fans vom Spielgeschehen ausgeschlossen werden."