Rapid kommt nicht in die Gänge: Das Zittern um Europa

Rapid hat den Stolperstart in die Frühjahrssaison der Bundesliga am Samstag fortgesetzt. Nach dem Heim-1:1 gegen Sturm Graz bleibt nicht nur der von den Steirern gehaltenen zweite Platz, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt, in weiter Ferne. Mittlerweile ist für die Hütteldorfer sogar ein Europa-League-Start in Gefahr.

Platz drei ging bereits an die Admira verloren, nun wackelt auch der nur dank der besseren Tordifferenz vor dem LASK abgesicherte Rang vier. Die formstarken Linzer gastieren am kommenden Samstag im Allianz Stadion und könnten Rapid mit einem Sieg aus den Europacup-Rängen werfen. Tabellenplatz fünf reicht nur dann fürs internationale Geschäft, wenn der Cupsieger die Spielzeit unter den Top-4 abschließt.

Djuricin: "Eine ganz normale Situation"

Trainer Goran Djuricin ist sich nach eigenen Angaben schon länger der Gefahr bewusst, zum zweiten Mal in Folge im Europacup nur Zuschauer zu sein. "Wir haben gewusst, dass es kein Spaziergang wird, die Liga ist ausgeglichen. Deshalb ist es eine ganz normale Situation, dass von unten Druck kommt."

Bundesliga: Überblick über Vorfälle mit Fans des SK Rapid Wien © GEPA 1/14 Rapid Wien droht zu implodieren, der Verein hat seine Fans nicht im Griff. SPOX fasst die Vorfälle mit Rapid-Fans der letzten Jahre zusammen. © GEPA 2/14 22. Mai 2011: Rapid-Anhänger stürmen im Derby beim Stand von 0:2 den Rasen und attackieren Austria-Fans mit Leuchtraketen. Es folgt ein Spielabbruch, Rapid erhält als Strafe ein Geisterspiel und eine Pönale von 50.000 Euro. © GEPA 3/14 23. August 2012: Zwischen Fans von Rapid und PAOK Saloniki kommt es im Play-off-Hinspiel der Europa League in Thessaloniki zu schweren Ausschreitungen. Die UEFA sanktioniert die Hütteldorfer mit einem Geisterspiel und einer Geldstrafe von 75.000 Euro. © getty 4/14 7. September 2013: Nach einem Freundschaftsspiel im Hanappi-Stadion gegen den 1. FC Nürnberg liefern sich die befreundeten Fan-Gruppen beider Clubs Kämpfe mit der Polizei. © GEPA 5/14 4. April 2014: Zwei Tage vor dem Derby schlagen vermummte Rapid-Fans abends in der Nähe der Generali Arena den Austria-Nachwuchsspieler Valentin Grubeck krankenhausreif. © GEPA 6/14 9. November 2014: Beim Derby im Happel-Stadion kommt es zu Ausschreitungen. In den darauffolgenden beiden Duellen bleiben die Gästesektoren geschlossen. Zudem gibt es bedingte Sperren der Heimsektoren, die schließlich für beide Clubs schlagend werden. © GEPA 7/14 4. März 2015: Im Falle von Rapid tritt diese Sperre im Spiel gegen Altach in Kraft. Da die Hütteldorfer im Happel-Stadion laut Bundesliga allerdings einen "alternativen Fan-Sektor" zulassen, müssen die Grün-Weißen 15.000 Euro zahlen. © GEPA 8/14 4. August 2016: Rapid-Profi Maximilian Entrup wird beim Auslaufen nach dem Heim-3:0 in der Europa-League-Qualifikation über Schodsina im Allianz Stadion Ziel einer Knallkörper-Attacke. Der Stürmer war einst Mitglied der aktiven Austria-Fanszene. © GEPA 9/14 12. Februar 2017: Nach Ausschreitungen vor und während des Derbys im Happel-Stadion muss Rapid 35.000 Euro und die Austria 20.000 Euro zahlen. © GEPA 10/14 8. April 2017: Rapid-Ultras holen den Mannschaftsbus nach einem 0:3 in Ried bei der Heimreise von der Autobahn. Der Verein vermeldet eine "ganz normale Aussprache zwischen der Mannschaft und Fans, bei der es zu keinen negativen Vorfällen kam". © GEPA 11/14 6. August 2017: Rapid-Fans provozieren mit Wurfgeschoßen auf Austrias Raphael Holzhauser eine mehrminütige Derby-Unterbrechung. Der Club erhält dafür eine Geldstrafe von 30.000 Euro. © GEPA 12/14 13. August 2017: In der Südstadt gegen die Admira fliegen wieder aus dem Rapid-Sektor Gegenstände auf das Spielfeld. Die Partie wird unterbrochen, Rapid muss 15.000 Euro bezahlen. © GEPA 13/14 4. Februar 2018: Neuerlich steht das Derby im Allianz Stadion vor dem Abbruch, weil Gegenstände auf Holzhauser - der eine blutende Wunde erleidet - geworfen werden. Zudem unterbinden zwei Platzstürmer im Finish einen vielversprechenden Austria-Angriff. © GEPA 14/14 11. Februar 2018: Ein homophobes Plakat nimmt Bezug auf den Holzhauser-Feuerzeug-Wurf. Die Rapid-Ultras bezeichnen beim Gastspiel in der Südstadt Holzhauser als "Woamen" und verharmlosen den Wurf.

Nicht normal ist hingegen die Heimbilanz des Zuschauerkrösus - Rapid wartet bereits seit fünf Partien im Allianz Stadion auf einen Sieg. Dazu gesellt sich die magere Ausbeute von zwei Punkten aus drei Spielen in diesem Jahr. "Das ist viel zu wenig", gab Djuricin zu.

Plötzlich keine Chancen mehr

Immerhin gab es diesmal keinen Grund, über mangelnde Effizienz zu klagen. Es gab nämlich gegen Sturm praktisch keine Möglichkeiten, die vernebelt werden konnten. "So wenig Chancen haben wir noch nie kreiert, das tut mir weh, darüber müssen wir reden", sagte Djuricin.

Die noch länger fehlenden Louis Schaub und Stefan Schwab wurden wie schon beim 1:2 in der Vorwoche gegen die Admira schmerzlich vermisst, als Ausrede ließ Djuricin die Abwesenheit der beiden ÖFB-Teamspieler aber nicht gelten. "Das müssen wir kompensieren können."

Randale beschäftigt Djuricin nicht

Auch über die jüngsten Fan-Randale - die gegen Sturm ausblieben - wollte der Rapid-Coach nicht viele Worte verlieren. "Uns beschäftigt jetzt, warum wir nicht dynamischer in den Strafraum gehen oder geduldiger bleiben."

Zudem haderte Djuricin mit den immer wiederkehrenden individuellen Fehlern wie etwa jenem von Goalie Richard Strebinger, der zum Gegentreffer führte. "Da habe ich die falsche Entscheidung getroffen", gestand der Schlussmann. Vorwürfe vom Trainer gab es deshalb nicht. "Leider haben wir das Tor hergeschenkt, auf der anderen Seite hat uns Strebinger zweimal vor einem Gegentor bewahrt."