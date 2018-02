Kein Sieger bei Rapid vs. Sturm: Die Trainer-Stimmen

NBA So 18.02. Erlebe den kompletten All-Star-Wahnsinn! Primera División Live Malaga -

Valencia Serie A Live CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux Superliga Banfield -

Boca Juniors League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkisch) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Defensor -

Gremio Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Ligue 1 Nizza -

Lille Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting

Der große Befreiungsschlag ist im Schlager der 23. Runde der Bundesliga für beide Teams ausgeblieben. Rapid und Sturm Graz trennten sich am Samstag im Krisenduell in Wien-Hütteldorf 1:1 (0:1). Was die Trainer dazu sagten.

Goran Djuricin (Rapid-Trainer): "Wir haben nicht schlecht begonnen und versucht, hinter ihre Mittelfeldreihe zu kommen. Leider haben wir zu viele Fehler gemacht, darauf hat Sturm gewartet. Leider haben wir das Tor hergeschenkt, auf der anderen Seite hat uns Strebinger zweimal vor einem Gegentor bewahrt. So wenig Chancen haben wir noch nie kreiert, das tut mir weh, darüber müssen wir reden. In der zweiten Hälfte haben wir den Gegner komplett reingedrückt, aber trotzdem vorne zu wenig Dynamik entwickelt, somit nur ein Tor geschossen, und das ist im Endeffekt zu wenig. Mit der körperlichen Verfassung der Mannschaft bin ich zufrieden, aber vom Spielerischen her war es zu wenig. Aus drei Frühjahrsspielen zwei Punkte ist viel zu wenig."

Heiko Vogel (Sturm-Graz-Trainer): "Es war von beiden Teams ein gutes Fußballspiel. Wir wollten Ballbesitz von Rapid tolerieren, auf ihre Fehler warten und dann die Konter nützen. Leider haben wir in der ersten Hälfte mehrere klare Chancen ausgelassen. In der zweiten Hälfte haben wir es geschafft, Rapid von klaren Chancen abzuhalten, bis zur 88. Minute. Das Ergebnis ist gerecht, wir können damit etwas besser leben, weil wir den zweiten Platz gefestigt haben. Ich bin mit der Einstellung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Ich freue mich für die Spieler, sie haben unfassbar viel in letzten Wochen investiert, auch ins heutige Spiel. Sie haben heute gezeigt, welchen Charakter und welche Mentalität sie haben."