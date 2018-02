Bolingoli rettet Rapid vor einer Heimpleite gegen Sturm

NBA So 18.02. Erlebe den kompletten All-Star-Wahnsinn! Primera División Live Malaga -

Der große Befreiungsschlag ist im Schlager der 23. Runde der Bundesliga für beide Teams ausgeblieben. Rapid und Sturm Graz trennten sich am Samstag im Krisenduell in Wien-Hütteldorf 1:1 (0:1) und sind damit auch nach drei Frühjahrsrunden weiter sieglos. Sturm liegt als Tabellenzweiter vorerst vier Zähler hinter Spitzenreiter Salzburg, Rapid als Dritter deren 13.

Den Punkt rettete Rapid erst im Finish durch ein Tor von Boli Bolingoli (88.). Thorsten Röcher hatte Sturm in der ersten Hälfte vor 20.200 Zuschauern in Führung gebracht (20.). Lange hatte es nach dem ersten Sieg für die Grazer unter Neo-Trainer Heiko Vogel ausgesehen. Am Ende wurde es der erste Zähler. Rapid ist mittlerweile fünf Heimspiele sieglos, in den vergangenen acht Bundesliga-Runden gelang nur ein voller Erfolg.

Schweigeminute für Hans Rinner

Vor dem Spiel wurde des am Freitag verstorbenen Bundesliga-Präsidenten Hans Rinner gedacht. Es gab Applaus von den Rängen. Die 1.500 mitgereisten Sturm-Fans waren in Schwarz gekleidet, vor ihrem Sektor prangte ein Transparent mit "Ruhe in Frieden Hans Rinner" als Schriftzug. Beide Teams traten mit Trauerflor an.

Ranking: Die besten Stürmer der letzten 20 Jahre © GEPA 1/31 SPOX präsentiert die 30 besten Stürmer der österreichischen Bundesliga in den letzten 20 Jahren (seit 1996/97). © GEPA 2/31 Platz 30: Igor Pamic. 24 Tore in 67 Spielen. Der Bulle aus Pula kam um rund 750.000 Euro zum GAK und konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Die Torquote kann sich dennoch sehen lassen. Seine Physis sorgte beim Gegner stets für Probleme. © GEPA 3/31 Platz 29: Rubin Okotie. 34 Tore in 113 Spielen. Ging für Sturm und die Austria auf Torjagd. Seine beste Ausbeute waren 14 Tore in der Saison 2008/09. © GEPA 4/31 Platz 28: Marek Kincl. 27 Tore in 93 Spielen. Der tschechische Sturmtank trug mit neun Toren zu Rapids Meistertitel 2005 bei. © GEPA 5/31 Platz 27: Imre Szabics. 43 Tore in 172 Spielen. Neun Tore und ebenso viele Assists in Sturms Meistersaison 2011. Dazu schon Anfang der 2000er-Jahre bei den Grazern mit dabei. © GEPA 6/31 Platz 26: Hannes Aigner. 71 Tore in 259 Spielen. Seit 2004 hat er in jeder Saison zumindest einen Bundesliga-Treffer erzielt. © GEPA 7/31 Platz 25: Roman Kienast. 62 Tore in 224 Spielen. Schoss Sturm 2011 mit 19 Toren zum Meistertitel. Auch mit Rapid (2005) und Austria (2013) holte er den Titel. Kickt heute beim FC Wil. © GEPA 8/31 Platz 24: Ilco Naumoski. 59 Tore in 249 Spielen. Legendärer Hitzkopf mit großem Mundwerk, gleichzeitig aber auch ein begnadeter Torjäger. © GEPA 9/31 Platz 23: Nikica Jelavic. 27 Tore in 71 Spielen. Ließ es 2009/10 mit 18 Toren ordentlich krachen und startete danach auf der britischen Insel durch. © GEPA 10/31 Platz 22: Roland Kollmann. 69 Tore in 173 Spielen. Starke 27 Tore beim Meistertitel des GAK 2004. © GEPA 11/31 Platz 21: Robert Beric. 40 in 73 Spielen. Überragende Torquote, glänzte zudem als spielender Stürmer, der bei Rapid perfekt ins Barisic-System passte. © GEPA 12/31 Platz 20: Hamdi Salihi. 70 Tore in 149 Spielen. Machte für Ried und Rapid verlässlich seine Hütten, obwohl er während des Spiels oft untertauchte. © GEPA 13/31 Platz 19: Axel Lawaree. 66 Tore in 151 Spielen. Von 2001 bis 2004 die Lebensversicherung von Schwarz-Weiß Bregenz. Dazu schoss er Rapid 2005 mit 13 Toren zum Titel. © GEPA 14/31 Platz 18: Ronald Brunmayr. 97 Tore in 311 Spielen (seit 96/97: 92 Tore in 278 Spielen). Traf in der Bundesliga für den FC Linz, die Austria, Ried, den GAK und Sturm. 2002 schloss er die Saison mit 27 Toren in 31 Spielen für den GAK ab. © GEPA 15/31 Platz 17: Rene Wagner. 82 Tore in 265 Spielen. Schlug gleich in seiner Debüt-Saison als Torschützenkönig ein, gewann mit Rapid aber keinen einzigen Titel. Danach auch in Mattersburg aktiv. © GEPA 16/31 Platz 16: Alexander Zickler. 57 Tore in 152 Spielen. Als Altstar von den Bayern gekommen, zeigt er bei Salzburg noch einmal groß auf. 2007 und 2008 Torschützenkönig in Österreich. © GEPA 17/31 Platz 15: Erwin "Jimmy" Hoffer. 45 Tore in 106 Spielen. Der passionierte Angler verzückte die Rapid-Fans mit seiner Schnelligkeit und seinem Killerinstinkt. Nach 27 Saisontreffern zahlte Napoli 2009 fünf Millionen Euro für ihn. © GEPA 18/31 Platz 14: Philipp Hosiner. 56 Tore in 102 Spielen.Kaum ein anderer Angreifer aus Österreich spielt so gekonnt mit der Abseitslinie des Gegners. Hat sich den Titel als Torschützenkönig 2013 mit unglaublichen 32 Saisontreffern mehr als verdient. © GEPA 19/31 Platz 13: Stefan Maierhofer. 53 Tore in 120 Spielen. Talent ist überbewertet. Der Major schoss Rapid und Salzburg zum Titel. Bereichert die Liga nicht nur als Stürmer, sondern auch als Typ. © GEPA 20/31 Platz 12: Geir Frigard. 48 Tore in 80 Spielen. Überragende Torquote, obwohl sein Arbeitgeber LASK in dieser Zeit nicht zu den Spitzenklubs gehörte. Nach drei Jahren wechselte er zurück nach Norwegen. © GEPA 21/31 Platz 11: Roland Linz. 85 Tore in 211 Spielen. Ein wahrer Killer vor dem Kasten des Gegners. Zwei Mal krallte er sich den Titel als Torschützenkönig (2006, 2011). © GEPA 22/31 Platz 10: Roman Wallner. 112 Tore in 370 Spielen. Machte für sieben verschiedene Klubs in der Bundesliga seine Hütten. Dazu wahrscheinlich der einzige Spieler in diesem Ranking mit eigenem Fanclub. © GEPA 23/31 Platz 9: Sigurd Rushfeldt. 69 Tore in 137 Spielen. Eine der wenigen Austria-Konstanten der Stronach-Ära. Der norwegische Hüne feierte zwei Meistertitel und drei Cupsiege mit den Violetten. © GEPA 24/31 Platz 8: Alan. 59 Tore in 88 Spielen. Brachte brasilianischen Sambafußball in die Mozartstadt. Ohne Verletzungspech hätte er noch größeren Eindruck hinterlassen, ehe er 2015 nach China wechselte. © GEPA 25/31 Platz 7: Edi Glieder. 104 Tore in 330 Spielen (seit 96/97: 93 Tore in 250 Spielen). Stand immer dort, wo es zu stehen galt. Seine Tore in Pasching brachten ihm sogar einen Vertrag bei Schalke ein. © GEPA 26/31 Platz 6: Christian Mayrleb. 186 Tore in 494 Spielen (seit 96/97: 171 Tore in 428 Spielen). Egal ob bei der Admira, Tirol, Austria, Pasching, Salzburg oder dem LASK - "Moarli" bewies immer seine Treffsicherheit. In elf (!) Saisonen traf er zweistellig. © GEPA 27/31 Platz 5: Radoslaw Gilewicz. 99 Tore in 241 Spielen. Der Torgarant schlechthin in den großen Jahren des FC Tirol. Danach war der Pole auch bei der Austria und Pasching stets brandgefährlich. © GEPA 28/31 Platz 4: Mario Haas. 145 Tore in 451 Spielen (seit 96/97: 115 Tore in 354 Spielen). Prägte die Bundesliga über fast zwei Jahrzehnte. Die Krone setzte er seiner Karriere 2011 auf, als der Routinier seine Grazer völlig überraschend zum Meistertitel führte. © GEPA 29/31 Platz 3: Marc Janko. 77 Tore in 121 Spielen. Völlig verrückt, wie er sich 2009 mit 39 Treffern in 34 Spielen zum Torschützenkönig krönte. Seinen Torriecher bewies er mittlerweile auch in anderen Ländern. © GEPA 30/31 Platz 2: Jonatan Soriano. 120 Tore in 144 Spielen. Eigentlich unfassbar, dass ein Spieler seiner Klasse Österreich nicht schon früher verlassen hat. Glänzte nicht nur mit Toren, sondern auch als Taktgeber. Genial! © GEPA 31/31 Platz 1: Ivica Vastic. 187 Tore in 441 Spielen (seit 96/97: 129 Tore in 312 Spielen). Noch besser als Soriano. Der Edeltechniker führte Sturm (32 Tore in der Saison 1999/00) zu großen Erfolgen. Hatte immer ein Auge für den Mitspieler.

Vogel setzte nach dem Fehlstart ins Frühjahr auf eine sehr defensive Ausrichtung. Sturm agierte in der Abwehr mit einer Fünferkette und überließ Rapid das Spiel. In Abwesenheit der verletzten ÖFB-Teamspieler Stefan Schwab und Louis Schaub konnten die Hütteldorfer daraus aber erneut kaum Kapital schlagen. In der Spieleröffnung passierten zu viele Fehler, die Sturm auch nutzte.

Ein erster Rapid-Schuss von Thomas Murg ging an die Stange (7.). Beim Abstauber stand der als Solospitze vor dem zurückhängenden Joelinton aufgebotene Philipp Schobesberger klar im Abseits. Sturm schaltete mitunter schnell um. Nach schlechtem Pass von Galvao auf Thanos Petsos erkämpfte sich Youngster Sandi Lovric den Ball, Richard Strebinger musste gegen Deni Alar erstmals eingreifen (9.). Danach unterlief dem Rapid-Keeper aber ein schwerer Patzer: Nach einem Fehlpass von Strebinger bediente Fabian Koch per Flanke Röcher. Der spielte mit Alar einen Doppelpass und schloss überlegt ins lange Eck ab.

Stefan Hierländer vergab nach einem weiteren Galvao-Fehler sogar die Chance auf das 2:0, sein Anspiel auf Röcher in einer Überzahlsituation war nicht gut gewählt (28.). Schobesberger tauchte nach Zuspiel von Joelinton nur einmal wirklich gefährlich vor Jörg Siebenhandl auf, scheiterte im Eins-gegen-Eins aber am Sturm-Keeper (31.).

Nach Seitenwechsel fiel Rapid lange Zeit noch weniger ein. Auch dass Trainer Goran Djuricin mit Giorgi Kvilitaia einen weiteren Stürmer brachte, änderte daran vorerst wenig. Erst in der Schlussphase kamen die Grün-Weißen auf: Ein Schuss des ebenfalls eingewechselten Tamas Szanto ging an die Latte (82.). Einen Versuch von Joelinton aus der Drehung hielt Siebenhandl noch sicher (86.), dann schlug der mit etwas Glück an den Ball gekommene Bolingoli aber sehenswert von knapp außerhalb des Strafraums zu.

Strebinger rettet Rapid vor Niederlage

Davor hätte auf der Gegenseite Lovric nach Fehlpass von Maximilian Hofmann beinahe mit einem Kunstschuss aus der eigenen Hälfte für die vorzeitige Entscheidung gesorgt (65.). Im Finish hatte Peter Zulj noch einmal den Matchball auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend reagierenden Strebinger (95.).

Rapid vermied damit zumindest die dritte Niederlage gegen Sturm im vierten Duell im neuen Allianz Stadion. Von den jüngsten sieben Vergleichen mit den Grazern haben sie aber nur einen gewonnen. Einem Heimsieg in der Liga laufen die Hütteldorfer seit Ende Oktober vergeblich nach. Selbst Tabellenplatz drei war am Samstag noch in Gefahr.

Sturm beendete eine Negativserie von drei 0:1-Niederlagen in Folge, die erste davon noch unter Vogels Vorgänger Franco Foda. Titelverteidiger Salzburg könnte den Vorsprung auf seinen ersten Verfolger am Sonntag (16.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht SKN St. Pölten aber auf sieben Zähler ausbauen. Kommenden Sonntag kommt es in Graz dann zum direkten Duell.