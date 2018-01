Sturm-Graz-Spieler sprechen über ihren ersten Trainingstag mit Heiko Vogel

Copa del Rey Live Numancia -

Heiko Vogel hat am Donnerstag mit großer Begeisterung seine Trainertätigkeit bei Sturm Graz aufgenommen. Der 42-jährige Deutsche versammelte die Akteure des Tabellenführers am Vormittag zur ersten Übungseinheit auf dem Platz. Die erste kurze Ansprache um 11.00 Uhr wurde von einem kräftigen Lacher der Mannschaft unterbrochen.

Vogel will an die Erfolge unter Vorgänger Franco Foda anschließen, plant aber auch Veränderungen. "Ich greife hier auf ein tolles Fundament zurück, werde aber die eine oder andere Nuance an Ideen einbringen", erklärte der frühere Meistertrainer des FC Basel, der zuletzt die Amateure von Bayern München betreut hatte. Starkes Pressing und ein schnelles Spiel nach vorne dürften gefragt sein.

"Es ist ein großes Privileg, hier Trainer zu sein", betonte Vogel. Er übernahm den Spitzenreiter mit einem Punkt Vorsprung auf Serienmeister Red Bull Salzburg. "Die Mannschaft hat sich den ersten Platz erspielt, sie darf aber nicht selbstzufrieden sein", warnte Vogel. "Noch haben wir nichts erreicht." Klares Ziel sei es, im Sommer im Europacup zu spielen.

"Ein Ziel beginnt mit einem Traum"

In Graz träumt man aber auch vom Meistertitel, dem ersten seit 2011. "Ein Ziel beginnt mit einem Traum. Und aufgrund der Hinrunde sind große Ziele realistisch", meinte Vogel. "Alles ist im Fußball möglich." Wohlwissend, dass sein engerer Landsmann Foda - der neue ÖFB-Teamchef stammt wie Vogel aus dem deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz - die Latte hoch gelegt hat. Vogel: "Jeder Trainer wird am Erfolg gemessen."

Auf seine neue Aufgabe hat sich Vogel einen Monat lang vorbereitet - vor allem mit TV-Studium. Nach Graz reiste der Neo-Coach erst am Mittwoch. Die ersten Eindrücke deckten sich mit jenen, die er von den Videos gewonnen hatte. "Die Mannschaft ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Sie hat sehr viel Freude am Fußball und wenn man sieht, wie viele Spiele im Rückstand im Herbst gedreht wurden, erkennt man auch die Moral."

Was aus den Fast-Transfers der Bundesliga wurde © GEPA 1/15 Jeden Sommer und Winter scheitern auch in der österreichischen Bundesliga Transfers am Fließband. Wir schauen uns an, was aus den prominentesten Namen der jüngeren Vergangenheit wurde. Von Ousmane Dembele bis Adam Nagy. © getty 2/15 Ousmane Dembele -> Salzburg: Beinahe wäre er in Salzburg gelandet. Dembele besuchte bereits den Trainingskomplex in Salzburg - er wollte kommen, doch Rennes lies den Wechsel platzen. Der Rest ist Geschichte: Dembele wechselte für 105 Millionen zu Barca. © getty 3/15 Ádám Nagy -> Rapid: Im Sommer 2016, nachdem Petsos nach Bremen wechselte, war Nagy der "absolute Wunschspieler". Nach einer starken EM entschied er sich aber für Bologna. Beim Serie-A-Klub spielt er aber keine tragende Rolle. © getty 4/15 Yordy Reyna -> Sturm Graz: Im Winter 2017 versuchte Sturm Edomwonyi mit Salzburgs Reyna zu ersetzen. Der Tempo-Stürmer entschied sich für die Vancouver Whitecaps (MLS). Seine Ausbeute: 18 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen. © GEPA 5/15 Evans Mensah -> Rapid: Rapid verhandelte mit Helsinki über einen Transfer, Mensah (19) begann in den Sozialen Medien bereits diversen Rapid-Seiten zu folgen. Der Wechsel zerschlug sich. In 29 Spielen erzielte der Offensivmann 8 Tore, 4 Vorlagen inklusive. © GEPA 6/15 Jakob Jantscher -> Austria: Der Blick brachte Jantscher im Sommer 2016 intensiv mit der Austria in Verbindung. Der Wechsel kam aber nie zustande. Bei Rizespor ist Jantscher heute nur Reservist und wird im Jänner wohl weiterziehen. © GEPA 7/15 Mario Pasalic -> Salzburg: Der Kicker berichtete im Sommer, dass Pasalic Konrad Laimer in Salzburg nachfolgen soll. Der Wechsel passierte hingegen nie. Der Chelsea-Kicker wurde schließlich an Spartak Moskau verliehen, wo er Stammspieler ist. © getty 8/15 Miroslav Stevanovic -> WAC: Der ehemalige Sevilla-Flügelspieler wurde im Sommer intensiv mit dem WAC in Verbindung gebracht. Aber der Deal scheiterte. Der Bosnier wechselte zu Servette in die zweite Schweizer Liga (13 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen). © GEPA 9/15 Patrik Hrosovsky -> Rapid: Im Sommer 2016 wollte Rapid unbedingt Patrik Hrosovsky von Pilsen holen. Aber: Der zentrale Mittelfeldspieler war zu teuer. Rapid bot 2 Mio. Euro. Zu wenig. Der Slowake kickt noch immer in Pilsen, ist freilich Stammspieler. © GEPA 10/15 Michael Liendl -> Sturm Graz: Beinahe jedes Transferfenster wird Sturm Graz mit Spielmacher Michael Liendl in Verbindung gebracht. So auch im Sommer. Der Steirer blieb aber im Ausland, kickt heute bei Twente und ist Stammspieler. © GEPA 11/15 Wilson Kamavuaka -> SCR Altach: Mit Ex-Sturm-Kicker Kamavuaka wollte Altach einen alten Bekannten im Jänner 2017 zurückholen. Doch dieser sagte in letzter Sekunde ab. Bei Darmstadt in der 2.Bundesliga ist er aber immerhin gesetzt. © getty 12/15 Ulrik Jenssen -> Sturm Graz: Im Jänner diesen Jahres wurde Sturm intensiv mit Ulrik Jenssen in Verbindung gebracht. Verpflichtet wurde stattdessen Landsmann Martin Ovenstad. Bei Tromsö ist der 21-jährige Jenssen heute Schlüsselspieler. © getty 13/15 Lebogang Phiri -> Rapid: Der Südafrikaner ist ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler, der nicht verpflichtet werden konnte. Der Wechsel platzte, Phiri ging ein Jahr später zu Guingamp in die Ligue 1, wo er meist als Joker agieren darf. © getty 14/15 Philip Hellquist -> Sturm Graz: Hellquist-Berater Stefan Petersson bestätigte im Jänner 2017 Sturms Interesse an Hellquist. Ein Wechsel kam aber nie zu Stande. Der Schwede ging in seine Heimat zu Kalmar, traf dort in 18 Spielen 4 Mal. © getty 15/15 Joshua Gatt -> Rapid: Im vergangenen Winter trainierte Joshua Gatt bereits mit Rapid mit, Canadi bezeichnete ihn als "interessant", Bickel blockierte. Heute kickt Gatt bei den Colorado Rapids in der MLS, ist Stammspieler. 20 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen.

Schon im ersten Training stand die Verteidigung deutlich höher als unter Foda. "Man sieht sofort, dass er Angriffsfußball spielen will. Es war ein frischer Wind zu spüren", meinte Offensivakteur Thorsten Röcher. Vogel sei ein lockerer Typ, der "nach vorne peitschen kann", bei dem aber auch der Spaß nicht zu kurz komme. "Heiko Vogel ist ein positiver Typ, der sicher gut zu uns passt", ergänzte ÖFB-Teamspieler Stefan Hierländer.

"Bin mit dem Kader wunschlos glücklich"

25 Spieler waren bei der ersten Einheit versammelt. Während Röcher und Philipp Huspek nach ihren Knie- bzw. Adduktorenproblemen mit von der Partie waren, fehlte Martin Ovenstaad. Der Norweger hatte sich im Heimaturlaub einen Infekt eingefangen und ist noch nicht reisefähig. Auf Verstärkungen drängte Vogel nicht: "Mit dem derzeitigen Kader bin ich wunschlos glücklich."

Dem früheren ÖFB-Teamspieler Jakob Jantscher, nach seinem Engagement bei Rizespor in der Türkei vereinslos, erteilte Günter Kreissl eine Absage. "Derzeit ist es der falsche Zeitpunkt. Wir haben bei Sturm auf dieser Position sehr gute Spieler", erklärte der Sport-Geschäftsführer der Grazer.

Wichtiger sind für Kreissl derzeit die Vertragsgespräche mit den eigenen im Sommer ablösefreien Spielern wie Hierländer. "Spieler werden im Erfolg nicht billiger", sagte der Sportchef. Er müsse mit Wirtschafts-Geschäftsführer Thomas Tebbich aber auch auf die Finanzen schauen. "Wir haben keinen Zeitdruck", meinte Kreissl. "Die Mannschaft selbst wünscht sich, so zusammenzubleiben."

Hierländer schob die Gespräche beiseite. "Ich kann nur sagen: Ich habe mit Sturm Graz einiges vor", betonte der 26-Jährige. "Wir stehen ganz vorne und wollen Titel gewinnen, auch wenn es eine Topmannschaft wie Salzburg gibt, die den Anspruch auf den Meistertitel stellt." Hierländer stellte sich auf ein "intensives Jahr" und "harte Arbeit" ein. "Es wird schwierig, Meister zu werden. Für uns ist es kein Muss."