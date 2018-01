Austria Wien verlängert Vertrag von Sportdirektor Franz Wohlfahrt

Premier League Di 30.01. Wagner vs. Klopp: Das "Freundschaftsspiel" Super Bowl So 04.02. Deutsch oder Englisch? DAZN lässt dir die Wahl! Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Cup Besiktas – Genclerbirligi Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Copa del Rey Leganes -

FC Sevilla Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City -

Jamshedpur Cup Konyaspor -

Galatasaray Copa del Rey FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto – Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Eredivisie PSV – Excelsior Eredivisie Roda – Ajax Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas Primera División Malaga -

Atletico Madrid Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Primera División Sevilla -

Girona Superliga Lyngby -

Brøndby

Die Spitzengremien der Wiener Austria haben den Vertrag mit Sportdirektor Franz Wohlfahrt am Montag wie erwartet verlängert. Der Ex-Teamtorhüter bleibt beim Fußball-Bundesligisten demnach vorerst bis Sommer 2021 im Amt, sein ursprünglicher Kontrakt wäre in diesem Sommer ausgelaufen. Wohlfahrt ist seit Jänner 2015 bei seinem langjährigen Club als Sportdirektor im Amt.

"Wir haben heute die für den Club und natürlich auch für mich persönlich strategisch wichtige Entscheidung getroffen, dass wir in den nächsten drei Jahren weiter gemeinsam an unseren Zielen arbeiten werden. Ich bin sehr stolz, auch künftig Sportdirektor des FK Austria Wien zu sein. Ich kann garantieren, dass ich mein ganzes Herzblut investiere und meinen Job mit großer Demut ausüben werde", meinte Wohlfahrt in einer Club-Aussendung.

Kraetschmer: "Sehr offen und vertrauensvoll"

In die Amtszeit des 53-Jährigen fielen Verpflichtungen wie jene von Larry Kayode, Robert Almer, Raphael Holzhauser oder Florian Klein. Als Trainer wurde Thorsten Fink geholt, der die Austria zwei Mal in die Gruppenphase der Europa League geführt hat. Bei der Austria setzt man nun auf Kontinuität. Der von Präsident Wolfgang Katzian vorgebrachte Wahlvorschlag wurde vom Aufsichts- und Verwaltungsrat angenommen.

AG-Vorstand Markus Kraetschmer meinte dazu: "Kontinuität ist für den FK Austria Wien ein ganz wichtiger Baustein, da passt die Vertragsverlängerung mit Franz Wohlfahrt natürlich dazu. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr offen und vertrauensvoll miteinander gearbeitet und freuen uns bereits jetzt auf die vor uns liegenden Aufgaben." Wohlfahrt kenne die Austria "von der Pike auf und genießt von allen das Vertrauen."