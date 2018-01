FK Austria Wien: Linksverteidiger-Transfer könnte bereits fixiert sein

Coppa Italia Live Juventus -

FC Turin Premier League Live Arsenal -

Chelsea Copa del Rey Live Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Live Las Palmas -

Valencia Primeira Liga Live Benfica -

Sporting Indian Super League Kerala -

Pune Copa del Rey Celta Vigo -

FC Barcelona Copa del Rey Leganes -

Villarreal Copa del Rey Numancia -

Real Madrid Copa del Rey Espanyol -

Levante Premier League Tottenham -

West Ham Serie A Chievo Verona -

Udinese Serie A Florenz -

Inter Mailand A-League Melbourne City -

Wellington Serie A FC Turin -

Bologna Primera División Atletico Madrid -

Getafe Coupe de France Toulouse -

Nizza Serie A AC Mailand -

Crotone Serie A Neapel -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Lazio Serie A Benevento -

Sampdoria Serie A CFC Genua -

Sassuolo Primera División Valencia -

Girona Serie A AS Rom -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Eibar Primera División FC Sevilla -

Real Betis Serie A Cagliari -

Juventus Coupe de France Nancy -

Lyon Primera División Leganes -

Real Sociedad Coupe de France Marseille -

Valenciennes Primera División FC Barcelona -

Levante Primera División Villarreal -

La Coruna Primera División Bilbao -

Alaves Primeira Liga Sporting -

Maritimo Primera División Celta Vigo -

Real Madrid Coupe de France Rennes -

PSG Primeira Liga Porto -

Guimaraes A-League Brisbane -

FC Sydney Primera División Malaga -

Espanyol Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Coupe de la Ligue Nizza -

Monaco Copa del Rey Valencia -

Las Palmas Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Coupe de la Ligue Amiens -

PSG Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atlético Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg

Bei Austria-Wien-Sportdirektor Franz Wohlfahrt laufen in der Winterpause die Telefone heiß. Die Agenda des Ex-ÖFB-Internationalen umfasst in den Feiertagen einige Punkte, nach und nach scheinen sich die Brennpunkte aber zu lichten. Wichtig: ein Linksverteidiger soll in den nächsten Wochen präsentiert werden.

Denn gegenüber laola1.at bestätigt Wohlfahrt entsprechende Transfer-Gebaren: "Spätestens Anfang der nächsten Woche wird es zumindest eine Neuverpflichtung geben." Die Verträge seien bereits besprochen, unterschrieben allerdings noch nichts: "Ich bin dem betreffenden Verein im Wort, dass ich den Transfer nicht öffentlich machen darf."

Gerüchte um Fulham-Legionär Michael Madl kommentiert Wohlfahrt spärlich, allerdings recht bestimmt: "Er ist ein interessanter Spieler und wäre im Sommer ablösefrei. Aktuell arbeite ich aber nicht daran, was im Sommer passiert, sondern für den Winter. Das ist momentan viel wichtiger."

Tajouri könnte schon im Winter gehen

Derweilen könnte es im Winter allerdings sogar noch einen Abgang bei den Veilchen geben. Ismael Tajouri scheint auf dem Sprung zu sein: "Er hat ein interessantes Angebot aus Übersee". Wohlfahrt wolle dem 23-Jährigen keine Steine in den Weg legen, wenngleich über die Ablösesumme noch diskutiert werden müsse.