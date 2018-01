Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel beantwortet aktuelle Fragen

NFL Sa 21.01. US-Kommentar gesucht? DAZN lässt dir die Wahl! Indian Super League Mumbai City -

Bengaluru Copa del Rey Leganes -

Real Madrid Primeira Liga Setubal -

Sporting Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby County -

Bristol City Primera División Getafe -

Bilbao Primeira Liga FC Porto -

Tondela Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Atletico Madrid -

Girona Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City -

Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wed -

Cardiff Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna -

Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Strassburg Serie A Turin – Benevento Serie A Neapel – Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux – Lyon First Division A Lüttich – Anderlecht Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Coppa Italia AC Mailand – Lazio Premier League Tottenham -

Man Utd Premier League Man City -

West Brom (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed)

Beim Rapid-Trainingslager in Benidorm beantwortete Sportdirektor Fredy Bickel im Gespräch mit Sky Sport Austria pressierende Fragen. Und gab dabei gleich vorab zu Protokoll: "Wir haben versucht Robert Beric zu holen. Für uns ist das aus finanziellen Gründen aber wirklich nicht machbar."

Ob ein Angreifer in Hütteldorf noch im Jänner andockt, ließ der Schweizer offen: "Ich schließe einen Stürmer-Transfer nicht aus. Aber ich will betonen, dass ich vom Potenzial unserer Stürmer überzeugt bin. Sie sind nicht weit weg und wir werden sie unterstützen." Innerhalb der nächsten sechs Monaten dürfte laut Bickel aber ein neuer Angreifer andocken. Alleine deshalb, weil die Chancen auf einen Verbleib von Joelinton gering stehen.

"Man muss immer planen und vorbereitet sein. Spekulationen lassen sich nicht verhindern. Und oft ist ein wenig Wahrheit dabei", so Bickel, der mit einem ruhigen Winter rechnet. "Aber es ist wirklich nirgendwo so weit, dass wir bei einem Transfer vor dem Vollzug stehen. Aber die Transferzeit ist noch lange."

Schrammel? Bickel gibt sich gelassen

Etwas konkreter sind nur die Gerüchte um Thomas Schrammel. Sturm Graz-Sportdirektor Günter Kreissl will den Rapid-Linksverteidiger als Nachfolger für Charalampos Lykogiannis präsentieren, der vor einem Wechsel nach Italien steht.

"Zur Personalie Thomas Schrammel will ich sagen, dass alles fair abgelaufen ist, von Sturm und von Thomas. Aber es ist bestimmt nicht so, dass wir Thomas verschenken wollen. Er hat die Chance auf eine Vertragsverlängerung. Er muss entscheiden, in welche Richtung es geht", erklärt Bickel. "Der Ball liegt ganz klar beim Spieler und bei Sturm Graz. Wir haben uns mit Sturm unterhalten, Einigung gibt es aber keine. Ich nehme das alles gelassen hin. Wir sind nicht unter Zugzwang, die Karten sind klar verteilt."