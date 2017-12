FK Austria Wien will sich im Jänner verstärken: Dockt Fulham-Legionär Michael Madl an?

NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz Serie A Crotone -

Neapel Championship Cardiff -

Preston A-League FC Sydney -

Perth Serie A Florenz -

AC Mailand Premiership Celtic -

Rangers Serie A Atalanta -

Cagliari Serie A Benevento -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Udinese Serie A AS Rom -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

SPAL Serie A FC Turin -

CFC Genua Premier League Liverpool -

Leicester Championship Barnsley -

Reading Serie A Inter Mailand -

Lazio Premier League Man United -

Southampton Championship Bristol City -

Wolverhampton Premier League Chelsea -

Stoke (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Juventus Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Man City Premier League West Bromwich -

Arsenal Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Championship Bolton -

Hull Championship Leeds -

Nottingham Premier League Everton -

Man United Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED) Coppa Italia Neapel -

Atalanta Premier League Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) Copa del Rey Formentera -

Alaves Copa del Rey Lleida -

Atletico Madrid Coppa Italia Juventus -

FC Turin Premier League Arsenal -

Chelsea Copa del Rey Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Las Palmas -

Valencia Primeira Liga Benfica -

Sporting Indian Super League Kerala -

Pune Copa del Rey Leganes -

Villarreal Copa del Rey Celta Vigo -

FC Barcelona Copa del Rey Numancia -

Real Madrid Copa del Rey Espanyol -

Levante Premier League Tottenham -

West Ham Serie A Chievo Verona -

Udinese Serie A Florenz -

Inter Mailand Serie A FC Turin -

Bologna Primera División Atletico Madrid -

Getafe Coupe de France Toulouse -

Nizza Serie A AC Mailand -

Crotone Serie A Neapel -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Lazio Serie A Benevento -

Sampdoria Serie A CFC Genua -

Sassuolo Primera División Valencia -

Girona Serie A AS Rom -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Eibar Primera División FC Sevilla -

Real Betis Serie A Cagliari -

Juventus Coupe de France Nancy -

Lyon Primera División Leganes -

Real Sociedad Coupe de France Marseille -

Valenciennes Primera División FC Barcelona -

Levante Primera División Villarreal -

La Coruna Primera División Bilbao -

Alaves Primeira Liga Sporting -

Maritimo Primera División Celta Vigo -

Real Madrid Coupe de France Rennes -

PSG Primeira Liga Porto -

Setubal A-League Brisbane -

FC Sydney Primera División Malaga -

Espanyol Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Copa del Rey Valencia -

Las Palmas Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo

Für die Wiener Austria endete das Jahr beim 1:0-Heimsieg gegen Tabellenführer Sturm Graz mit einem blauen Auge. Die ersten 20 Saisonspiele stellten sich turbulent dar, mit exorbitant vielen Verletzungen und dem enttäuschenden sechsten Tabellenplatz.

Um das Ziel Europacupplatz realisieren zu können, wollen die Veilchen den Kader im Jänner verstärken. Etwa auf der Linksverteidigerposition und im defensiven Mittelfeld. "Man muss Spieler finden, die die Qualität haben, uns zu verstärken. Das ist das Augenmerk", wünscht sich Trainer Thorsten Fink, der sich ab Sommer über Maximilian Sax freuen darf, weitere Optionen.

Wohlfahrt rechnet mit Transfers

Im Gespräch mit SPOX hält sich Sportdirektor Franz Wohlfahrt noch bedeckt. "Ich gehe im Jänner von der einen oder anderen Veränderung aus. Es gibt dahingehend schon Gespräche mit den betreffenden Personen", sagt Wohlfahrt. Konkret sucht der 53-Jährige auf der linken Außenverteidigerposition. "Auf anderen Positionen ist unser Handeln auch davon abhängig, ob wir Spieler abgeben."

Mit einem Abgang wird äußerst regelmäßig Raphael Holzhauser in Verbindung gebracht. Der zentrale Mittelfeldspieler betonte bereits, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Favoriten nicht verlängern wird. "Es ist ein Ziel, in eine größere Liga zu wechseln", macht Holzhauser kein Geheimnis aus seinen Wünschen. Ein Verbleib bis zum Sommer scheint aber dennoch möglich, wie Wohlfahrt verrät: "Gerüchte um Raphael Holzhauser will ich nicht kommentieren, weil ich nicht davon ausgehe, dass er uns im Winter verlässt."

Madl ein "interessanter Mann"

Über potenzielle Neuzugänge wurde in den vergangenen Wochen ausreichend spekuliert. Zuletzt fielen die Namen der beiden Bulgaren Anton Nedyalkov und Kristiyan Malinov. Wie SPOX im Laufe der Woche von zwei Seiten zugetragen wurde, soll auch Fulham-Legionär Michael Madl ein Thema in Favoriten sein.

Der 29-Jährige kickte bereits zwischen 2002 und 2010 für die Veilchen und spielt in London aktuell keine große Rolle. In der Championship kam Madl in der laufenden Saison zu keiner Einsatzminute, lediglich im League Cup durfte er zweimal ran. "Michael Madl ist ein interessanter Mann, aber es wäre schon eine große Aktion nötig, um ihn nach Wien zu holen. Immerhin spielt er in England", sagt Wohlfahrt. Madls wohl gut dotierter Vertrag in London endet übrigens mit Saisonende.