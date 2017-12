Vertrag aufgelöst: Jantscher ist ablösefrei

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Primera División Live Leganes -

Villarreal Serie A Live Benevento -

AC Mailand Premiership Live Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Super Liga Partizan -

Vojvodina Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

CSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Indian Super League Pune -

Bengaluru FC Eredivisie Ajax -

Excelsior A-League Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast United Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari

Etwas mehr als ein Jahr dauerte das Türkei-Abenteuer von Jakob Jantscher. Nach 34 Spielen und knapp 15 Monaten löste der Nationalteamspieler seinen Vertrag bei Rizespor auf und ist nun ablösefrei zu haben.

Zählte Jantscher in seiner ersten Saison in der Türkei noch zum Stammpersonal, geriet er nach dem Abstieg aufs Abstellgleis. Aber nicht aus sportlichen Gründen: Der Zweitligist wollte sich die Prämien für den 28-Jährigen nicht mehr leisten. "Der Coach hat mir oft gesagt, dass ich sein bester Spieler sei. Gespielt habe ich trotzdem nicht", so Jantscher gegenüber der Kronen Zeitung.

"Der Klub hat meine Gehälter nicht mehr gezahlt. Daher habe ich den Vertrag aufgelöst, mein Anwalt kümmert sich nun um den Fall", erklärte der 23-fache ÖFB-Teamspieler, der in dieser Saison nur drei Mal zum Einsatz gekommen ist.

Jantscher ist auf Klubsuche - Comeback in Graz?

Nun beginnt die Suche nach einem neuen Arbeitgeber für Jantscher, der in der Türkei kein Training versäumte: "Bis ich einen neuen Verein habe, halte ich mich mit einem Personalcoach in Graz fit." Wo er künftig kicken wird, steht noch nicht fest, "ich höre mir alles an, wichtig ist, dass ich wieder Spielpraxis bekomme".

Auch eine Rückkehr zu seinem Jugendklub Sturm Graz, wo er bis zu seinem Wechsel nach Salzburg im Jahr 2010 kickte, wäre möglich: "Sag niemals nie, aber das Ausland hat Priorität." Schon im August stellte er im SPOX-Interview klar: "Wenn ich wieder nach Österreich zurückgehe, dann nur zu Sturm. Ich bin dem Verein sehr verbunden, bin von klein auf Sturm-Fan."