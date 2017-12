Entscheidung um ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer gefallen

La Liga Sa 13:00 El Clasico auf DAZN:

Der ÖFB und Dominik Thalhammer haben sich auf eine langfristige weitere Zusammenarbeit geeinigt. Der erfolgreiche Teamchef des Frauen-Nationalteams erhält im Rahmen seines unbefristeten Vertrags ein noch breiteres Aufgabengebiet.

Der 47-Jährige übernimmt künftig zusätzlich die Gesamtleitung der Traineraus- und -fortbildung und wird zudem am ÖFB-Projekt für die Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs federführend beteiligt sein.

Dominik Thalhammer, der zum österreichischen Trainer 2017 gewählt wurde und bei der Wahl zum FIFA-Welttrainer auf die Shortlist gekommen ist, steht seit 2011 in Diensten des ÖFB und hat das Nationale Zentrum für Frauenfußball sportlich erfolgreich aufgebaut. Als Teamchef des U17-Nationalteams erreichte er erstmals mit einer weiblichen ÖFB-Auswahl eine EURO-Endrunde, die man auf Platz 5 beendete. Den Höhepunkt seiner bisherigen Karriere bildete der 3. Platz bei der UEFA Women's EURO 2017 mit dem Frauen-Nationalteam.

"Es freut mich sehr, dass wir mit Dominik Thalhammer den Regisseur des ‚Sommermärchens' langfristig an den ÖFB binden konnten", freut sich ÖFB-Präsident Leo Windtner. "Es freut mich, dass mir zusätzlich die verantwortungsvolle Tätigkeit in der Traineraus- und -fortbildung übertragen worden ist. Ich denke, dass sich die Trainerausbildung in Österreich aufgrund der Arbeit der vergangenen Jahre auf einem sehr hohen Level befindet. Dennoch müssen wir uns den Herausforderungen der Zukunft in diesem Bereich stellen und die Chancen zur Erneuerung und Innovation nutzen", so Thalhammer.