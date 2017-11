Zwischenstand: Österreich auf CL-Fixplatz

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Primera Division Sa 20:45 Stolpert Barcelona gegen Sevilla? A-League Live Melbourne City -

Jetzt ist es passiert! Dank des 4:1-Erfolgs der Austria bei HNK Rijeka und Salzburgs 0:0 gegen Konyaspor stößt Österreich in der UEFA-Fünjahreswertung auf Platz elf vor.

Sollten die Bundesliga-Klubs diesen Rang bis zum Saisonende halten, so erhält der österreichische Meister 2019 aller Voraussicht nach einen Fixplatz in der Champions League - denn Platz elf in der Fünfjahreswertung reicht zum Start in der Königsklasse, wenn sich der Titelverteidiger über die Liga für den Bewerb qualifiziert. Dies war in den letzten Jahren immer der Fall.

Aufgrund der jüngsten Europa-League-Erfolge hält die Tipico-Bundesliga im UEFA-Ranking nun bei 28,850 Punkten. Damit überholte Österreich erstmals in dieser Saison die Niederlande, deren verbleibende Klubs (Vitesse in der Europa League, Feyenoord in der Champions League) erneut Niederlagen einstecken mussten.

Nicht zu früh freuen

Österreichs Vorsprung auf die Vereine der Eredivisie beträgt jedoch nur 0,101 Punkte. Dahinter lauern mit Tschechien (0,875 Punkte Rückstand) und Griechenland (1,050) weitere Länder, deren Vereine noch immer im europäischen Wettbewerb vertreten sind. Die Tschechen, die noch mit drei Klubs in der Europa League spielen, brauchen beispielsweise nur zwei Siege und ein Remis mehr als Österreich, um auf Platz elf vorzurücken.

Die Video-Highlights der großen Dominik-Prokop-Show gegen Rijeka:

Der Fixplatz in der Champions League für die Saison 2019/20 ist Österreich also keineswegs sicher, man befindet sich aber auf einem guten Weg dorthin. Sollte die heimische Liga Endrang zwölf einfahren, hätte immerhin noch Österreichs Cupsieger 2019 die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase definitiv in der Tasche.

Österreich holte in dieser Europacup-Saison bisher 5,75 Punkte für die Fünfjahreswertung und ist damit die siebentbeste Nation, noch vor Ländern wie Deutschland, Portugal, Türkei, Niederlande, Griechenland oder der Schweiz.