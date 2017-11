"Bin wütend, dass wir zu dumm sind"

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Copa del Rey Live Atletico Madrid -

Elche Premier League Live Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Live Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Live Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Live Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Live Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Copa Sudamericana Junior -

Flamengo Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Bromwich -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Super Liga Partizan -

Vojvodina Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED)

Beim SK Rapid herrscht nach der kuriosen Heimniederlage gegen Altach Unverständnis . Trotz eines deutlichen Chancenplus stehen die Hütteldorfer am Ende ohne Punkt da. Mitentscheidend dabei auch eine strittige Elfmeterentscheidung samt Roter Karte.

"Ich bin sehr wütend. Auf die ganze Situation. Und dass wir zu dumm sind, Tore zu schießen", meinte Goran Djuricin nach der Partie am Sky-Mikrofon. Der Ärger des Rapid-Trainers ist durchaus nachvollziehbar, verabsäumte es sein Team doch, trotz 23 Torschüssen, das Spiel frühzeitig zu entscheiden.

So leitete eine strittige Situation in der Schlussphase die Wende zugunsten der Altacher ein. "Ich habe nicht probiert, den Ball mit der Hand zu spielen. Ich weiß nicht, wo ich meine Arme hingeben soll", beteuerte Thanos Petsos, der von Hannes Aigner auf Achselhöhe angeschossen wurde. Dafür gab Schiedsrichter Schüttengruber dem Rapidler Rot und entschied auf Elfmeter. Der Anfang vom Ende, denn Aigner vewandelte nicht nur diesen Strafstoß, sondern gut zehn Minuten später auch noch einen zweiten. Diesmal war der Sünder Bolingoli, auch er kassierte einen Platzverweis.

Schaub fordert Regelkunde für Schiedsrichter

"Aigner schießt Petsos in die Achsel und genau dahinter ist Strebinger. Wahrscheinlich hat der Schiedsrichter ein kleines Blackout gehabt. Ich weiß nicht, warum die Schiris so wenig Gefühl zeigen, da haben wir Pech gehabt", meinte Djuricin, der sich auch am destruktiven Spielstil der Gäste störte. Wenngleich er einräumte, dass dies natürlich legitim sei. "Es war vom Gegner ein bisschen Unfußball. Es war irrsinnig schwer, gegen zwei Autobusse zu spielen, die so tief stehen. Aber wir sind selber schuld, hatten vier, fünf hundertprozentige Chancen. Die zweite Rote für Bolingoli kann man geben", so Djuricin.

Niedergeschlagen zeigte sich auch Louis Schaub. "Wir haben über 20 Torchancen gehabt, hätten vielleicht die eine oder andere mehr nützen müssen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das so schnell wie möglich aus den Köpfen bringen", sagte der Rapid-Torschütze und übte Kritik am Referee: "Es wäre einmal wichtig, dass die Schiedsrichter die Regeln können. Wir haben jedes Jahr Regelkunde, die Schiedsrichter offenbar nicht. Bei Petsos muss man nicht Rot geben."