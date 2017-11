Rapid bläst zum Angriff auf Salzburg

Premier League Sa 18:30 Liverpool - Chelsea - Der Kampf um die CL-Plätze Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheffield Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta

Rapid Wien sagt Meister Red Bull Salzburg vor dem Bundesliga-Duell am Sonntag den Kampf an. "Wir werden uns nicht hinten reinstellen oder versuchen, ein Remis mitzunehmen. Wenn wir gewinnen, sind wir nur noch zwei Punkte hinten. Von dem her lautet die Marschroute Sieg", sagt Kapitän Stefan Schwab der Gratis-Zeitung Heute.

Der bei Salzburg ausgebildete Mittelfeldspieler sieht keinen großen Klasse-Unterschied zwischen den beiden Teams. "Uns trennen fünf Punkte, das ist nicht die Welt. Beide Mannschaften haben in den letzten Wochen viel gewonnen. Salzburg ist vom Gesamtpaket her leichter Favorit, weil sie auch in der Europa League erfolgreich sind. Aber wir sind gut drauf. Ich schätze, dass es ein enges Spiel auf Augenhöhe wird", so Schwab.

Teamkollege Thomas Murg sieht das in der Kronen Zeitung ähnlich: "Es fehlt nicht viel auf Salzburg, doch wir müssen weiter Gas geben." Die Bilanz der letzten Aufeinandertreffen spricht jedoch eindeutig gegen die Hütteldorfer.

Wer Rapid verlässt, riskiert die Karrierebremse © GEPA 1/14 Jährlich verlassen Spieler den SK Rapid und wechseln in die Top-Ligen Europas. Nur wenige schaffen schließlich den Durchbruch. Von Beric bis Maric: Wer Rapid verlässt, riskiert die Karrierebremse. © GEPA 2/14 Stefan Stangl wechselte 2016 für 1,65 Millionen Euro zu RB Salzburg. Seither absolvierte er für die Bullen lediglich 13 Spiele. In der laufenden Saison hält Stangl bei 2 Bundesliga-Einsätzen. © GEPA 3/14 Mittlerweile ist Thanos Petsos wieder leihweise zurück beim SK Rapid. Sein Wechsel zu Werder Bremen lohnte sich aber maximal finanziell - Petsos setzte sich nie durch und kam lediglich zu 3 Einsätzen. © GEPA 4/14 Für astronomische 7 Millionen Euro wechselte Beric zu AS St.-Étienne. Dort wurde er von einem Kreuzbandriss gestoppt. Mittlerweile kickt er leihweise bei Anderlecht und spielt dort keine Rolle. Nur 17 Minuten stand er in dieser Saison auf dem Platz. © GEPA 5/14 Bei Rapid spielte Matej Jelic zuletzt nur eine untergeordnete Rolle. Das änderte sich auch bei HNK Rijeka nicht - der Leihstürmer wartet noch auf sein erstes Ligator, aber immerhin kam er zu sechs Einsätzen. Rijeka wird die Kaufoption eher nicht ziehen. © GEPA 6/14 Mit ganz viel Hype und für 2,3 Millionen wechselte der Isländer von Norrköping zu Rapid. Seine Leistungen waren aber eher durchwachsen. Nun ist er an AEK Athen verliehen und spielt dort überhaupt keine Rolle. © GEPA 7/14 In seinen 9 Einsätzen für zeigte der damals blutjunge Maric sein riesiges Potenzial. Doch er entschied sich für einen Wechsel zu Hoffenheim. Von dort wurde er nach Gdansk und Lilleström verliehen. Wo er die Bank hütet. © GEPA 8/14 Terrence Boyd ist ein spezieller Fall. In erster Linie bedrohte sein fragiles Knie seine Karriere. Doch seit er Rapid Richtung Leipzig verließ, geht seine Karriere tendenziell bergab. Ist jetzt bei Darmstadt in der 2. BL Teilzeitstürmer. © GEPA 9/14 Erwin Hoffer ist ein Paradebeispiel, wie ein Transfer nicht ablaufen sollte. Für rund 5 Millionen Euro wechselte er 2009 zum SSC Neapel, wo er überhaupt keine Rolle spielte. Kickt jetzt bei Beerschot Wilrijk in der 2. belgischen Liga. © GEPA 10/14 Was musste Ivanschitz nicht alles nach seinem Wechsel von Rapid zu Salzburg über sich ergehen lassen. Damals kam er bei den Bullen aber nicht in Tritt. Machte zwischenzeitlich eine gute Karriere. Nun Ersatzmann bei Pilsen. © GEPA 11/14 Nur ein halbes Jahr währte Hofmanns Ausflug zu 1860. Doch dann überlegte es sich die lebende Rapid-Legende nach glücklosen 17 Spielen anders und kehrte zurück. Unter dem Strich feierte Hofmann nur mit Rapid große Erfolge. © GEPA 12/14 2008 war Korkmaz der große Publikumsliebling bei der EM im eigenen Lande. Das Großereignis ermöglichte ihm einen 2,3-Millionen-Euro-Wechsel zu Frankfurt. Zahlreiche Verletzungen bremsten seine Karriere aber massiv. Mittlerweile bei Karabakh (3. Liga). © GEPA 13/14 Auch Tanju Kayhan konnte nie wieder an seine starken Leistungen bei Rapid anknüpfen. Während sich Rapid über eine Ablösesumme von einer Million Euro freuen durfte, setzte sich Kayhan bei Besiktas nicht durch. Kickt nun bei Göztepe. © GEPA 14/14 Über Rapid stürmte Christopher Drazan ins Nationalteam, als Kaiserslautern ihn für 400.000 Euro verpflichtete war die Erwartungshaltung groß. Doch weder bei Lautern, noch bei Rot-Weiß Erfurt glänzte Drazan. Kickt nun bei Austria Lustenau.

Der letzte Sieg gegen die Bullen ist mittlerweile mehr als zwei Jahre her. Die letzten neun Duelle konnte Rapid nicht gegen Salzburg gewinnen, dazu setzte es in vier der letzten fünf Spiele Niederlagen. Am Sonntag starten die Grün-Weißen einen neuen Anlauf.