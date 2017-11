Holzhauser: "Können uns alle am Arsch lecken"

Ligue 1 Live Marseille -

Guingamp Premier League Live Huddersfield -

Man City Serie A Live Lazio -

Florenz Primera División Live Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak Moskau -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Strasbourg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Western Sydney -

Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup CF Pachuca -

Wydad Casablanca Championship QPR -

Leeds United Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Championship Norwich -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Primeira Liga Boavista -

Sporting CP Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Brom (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED)

Mit einem wahren Kraftakt sicherte sich die Wiener Austria in der 16. Bundesliga-Runde einen Last-Minute-Erfolg beim WAC. Nach Schlusspfiff richtet Siegtorschütze Raphael Holzhauser klare Worte an die Kritiker der Veilchen.

"Für uns war der Sieg einfach wichtig. Nach dem schweren Spiel am Donnerstag hat man natürlich schon gemerkt, dass wir ziemlich platt sind", schildert der Mittelfeldspieler am Sky-Mikro, wie schwer seinem Team das EL-Spiel in Mailand in den Knochen gesteckt war. "Das Spiel heute war ein ziemliches Schweins-Spiel von beiden Mannschaften, glaube ich, aber wir haben vor dem Spiel schon gesagt, es zählen nur drei Punkte. Dass wir es dann in der letzten Minute machen, ist natürlich umso schöner", meint Holzhauser.

Nach zuletzt fünf Bundesligaspielen ohne Sieg und einer weiteren herben 1:5-Pleite beim AC Milan, prasselte einiges an Kritik auf die Veilchen ein. Grund genug für Holzhauser, nach dem Triumph in Wolfsberg etwas Dampf abzulassen.

"Sind auf einem guten Weg"

"Ich ziehe den Hut vor der Mannschaft. Was wir an Verletzungen und Krankheiten einstecken mussten in den letzten Wochen ist schon brutal. Wir haben heute trotzdem unsere Leistung gebracht, haben in der Europa League unser Endspiel und was die anderen Leute reden ... die können uns alle am Arsch lecken. Wir konzentrieren uns auf unsere Sache und sind auf einem guten Weg", formuliert er deutlich.

Das er selbst das kommende Spiel in St. Pölten aufgrund einer Gelbsperre verpassen wird, kommt Holzhauser eigentlich gar nicht ungelegen: "Es ist glaube ich eh wichtig für mich, dass ich mal eine Pause bekomme. Ich habe jetzt glaube ich schon 26 Pflichtspiele in den Beinen. Für mich heißt es nächste Woche Kraft tanken, dann wartet Salzburg und dann das wichtigste Spiel des Jahres gegen Athen."