"Nicht die Qualität": FAK-Krise verschärft sich

Primera División Live Malaga -

La Coruna Serie A Live Crotone -

Genua Super Liga Ivanjica -

Partizan Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb -

Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Coppa Italia Udinese -

Perugia Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Copa Sudamericana Junior -

Flamengo Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Lok Moskau -

Kasan Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man Utd Primera División Sevilla -

La Coruna Ligue 1 Lille -

Toulouse Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Primera División Bilbao -

Real Madrid Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED)

Austria Wien-Trainer Thorsten Fink ist derzeit nicht zu beneiden. Mit seiner schwer ersatzgeschwächten Truppe kassierte er am Samstag beim 2:3 gegen die Admira die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen der Fußball-Bundesliga und rutschte auf Platz sechs ab. Der Deutsche blieb nach außen wie gewohnt ruhig: "Meine Mannschaft hat im Moment nicht die Qualität, um die Admira einfach zu schlagen."

Dass sich die Austria trotz 2:1-Vorsprung durch einen Doppelschlag von "Joker" Christoph Knasmüllner (67., 88.) noch die Butter vom Brot nehmen ließ, dürfte freilich auch Fink nicht ganz kalt gelassen haben. Zumal man erst vor zwei Wochen ebenfalls im Prater gegen Mattersburg nach 1:0-Pausenführung noch mit 1:3 vom Platz ging.

"Es ärgert mich natürlich, wenn wir 2:1 führen und danach nicht Minimum Unentschieden spielen", stellte der Deutsche klar, ließ aber Milde walten: "Meine Mannschaft ist sehr, sehr jung." Da kann man Fink nicht widersprechen. Immerhin handelte es sich mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren und 266 Tagen um die jüngste Austria-Startelf der Bundesliga-Geschichte.

Das hatte auch damit zu tun, dass Innenverteidigungs-Routiner Heiko Westermann mit einer Knieverletzung bis Jänner ausfällt und der 18-jährige Alexandar Borkovic sein Austria-Startelfdebüt gab. "Die sind gut, aber brauchen noch Zeit", meinte Fink im Hinblick auf seine Truppe, die derzeit acht Verletzte zu beklagen hat. Einmal mehr strich Fink das Positive hervor: "Mit dem Fußballerischen meiner Mannschaft war ich dennoch zufrieden. Wir müssen weiterarbeiten und dürfen uns nicht von Niederlagen runterdrücken lassen."

Welcher Klub hat die meiste Werbung am Trikot? © GEPA 1/11 Böse Zungen sprechen von Fußball spielenden Litfaß-Säulen. Doch welcher österreichische Bundesliga-Klub pflanzt eigentlich die meisten Werbeflächen auf seine Arbeitskleidung? Hier ist das Ranking. © GEPA 2/11 PLatz 10: Admira Wacker - 2 Werbeflächen (2 verschiedene Sponsoren) ... Anmerkung: Ausrüster wurden bei der Zählung außen vor gelassen © GEPA 3/11 9. Platz: Red Bull Salzburg - 5 Werbeflächen (2 verschiedene Sponsoren) ... Anmerkung: Das Wappen wurde als Werbefläche mitgezählt © GEPA 4/11 8. Platz: SV Mattersburg - 5 Werbeflächen (3 verschiedene Sponsoren) © GEPA 5/11 7. Platz: SCR Altach - 9 Werbeflächen (6 verschiedene Sponsoren) © GEPA 6/11 6. Platz: SKN St. Pölten - 12 Werbeflächen (11 verschiedene Sponsoren) © GEPA 7/11 5. Platz: SK Sturm Graz - 14 Werbeflächen (6 verschiedene Sponsoren) © GEPA 8/11 4. Platz: SK Rapid Wien - 14 Werbeflächen (7 verschiedene Sponsoren) © GEPA 9/11 3. Platz: FK Austria Wien - 15 Werbeflächen (7 verschiedene Sponsoren) © GEPA 10/11 2. Platz: LASK - 15 Werbeflächen (9 verschiedene Sponsoren) © GEPA 11/11 1. Platz: Wolfsberger AC - 20 Werbeflächen (12 verschiedene Sponsoren)

Sorge um Raphael Holzhauser

Für Ismael Tajouri ist die Angelegenheit inzwischen "schon eine Kopfsache", wie er nach dem Spiel betonte. "Wir haben dominiert, viele Chancen gehabt. Aber wir machen die Tore nicht", meinte der Offensivmann. "Wir wollten in der Pause das Spiel drehen, und haben das eigentlich auch geschafft. Und dann fragt sich jeder, wie das geht. Das ist sehr, sehr bitter. Wenn wir 2:2 spielen, wäre das auch o.k. gewesen."

Ähnlich vernahm sich Felipe Pires, Torschütze zur zwischenzeitlichen Führung. "Wir haben wieder zuhause gespielt, haben besser gespielt, aber viele Chancen nicht genutzt. So wie vorletzte Woche gegen Mattersburg hätten wir nicht verlieren dürfen", sagte der Brasilianer.

Abzuwarten bleibt, wie schwer die Blessur des nach 70 Minuten ausgewechselten Kapitäns Raphael Holzhauser ist. Der bekam einen Schlag auf die Zehe und muss erst genauer unter die Lupe genommen werden. Auch ein kürzerer Ausfall wäre bitter, schließlich steht bereits am Donnerstag in der Europa League das Gastspiel beim AC Milan an.