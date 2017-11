Nur ein Trainer besser als Djuricin

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Primera División Valencia -

Leganes Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Bromwich (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Allsvenskan Malmö -

Häcken Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 St. Etienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Ligue 1 Lille -

Saint-Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton

Vor dem Schlager der 14. Bundesliga-Runde zwischen Rapid Wien und SK Sturm Graz hält Rapid-Coach Goran Djuricin bei einiger beeindruckenden Siegstatistik seiner Mannschaft. Nur ein einziger Trainer ist besser als er.

Bei allen Widerständen und kleinen Skandalen, die Goran Djuricin in seiner Zeit als Rapid-Trainer auf sich nehmen musste, liest sich die zuletzt gezeigte Erfolgsserie der Grün-Weißen doch äußerst beeindruckend. Die Hütteldorfer feierten zuletzt sieben Pflichtspiel-Siege in Serie, seit Gründung der Bundesliga 1974 gelang dies nur einem Trainer öfters als Rapid-Coach.

Wer Rapid verlässt, riskiert die Karrierebremse © GEPA 1/14 Jährlich verlassen Spieler den SK Rapid und wechseln in die Top-Ligen Europas. Nur wenige schaffen schließlich den Durchbruch. Von Beric bis Maric: Wer Rapid verlässt, riskiert die Karrierebremse. © GEPA 2/14 Stefan Stangl wechselte 2016 für 1,65 Millionen Euro zu RB Salzburg. Seither absolvierte er für die Bullen lediglich 13 Spiele. In der laufenden Saison hält Stangl bei 2 Bundesliga-Einsätzen. © GEPA 3/14 Mittlerweile ist Thanos Petsos wieder leihweise zurück beim SK Rapid. Sein Wechsel zu Werder Bremen lohnte sich aber maximal finanziell - Petsos setzte sich nie durch und kam lediglich zu 3 Einsätzen. © GEPA 4/14 Für astronomische 7 Millionen Euro wechselte Beric zu AS St.-Étienne. Dort wurde er von einem Kreuzbandriss gestoppt. Mittlerweile kickt er leihweise bei Anderlecht und spielt dort keine Rolle. Nur 17 Minuten stand er in dieser Saison auf dem Platz. © GEPA 5/14 Bei Rapid spielte Matej Jelic zuletzt nur eine untergeordnete Rolle. Das änderte sich auch bei HNK Rijeka nicht - der Leihstürmer wartet noch auf sein erstes Ligator, aber immerhin kam er zu sechs Einsätzen. Rijeka wird die Kaufoption eher nicht ziehen. © GEPA 6/14 Mit ganz viel Hype und für 2,3 Millionen wechselte der Isländer von Norrköping zu Rapid. Seine Leistungen waren aber eher durchwachsen. Nun ist er an AEK Athen verliehen und spielt dort überhaupt keine Rolle. © GEPA 7/14 In seinen 9 Einsätzen für zeigte der damals blutjunge Maric sein riesiges Potenzial. Doch er entschied sich für einen Wechsel zu Hoffenheim. Von dort wurde er nach Gdansk und Lilleström verliehen. Wo er die Bank hütet. © GEPA 8/14 Terrence Boyd ist ein spezieller Fall. In erster Linie bedrohte sein fragiles Knie seine Karriere. Doch seit er Rapid Richtung Leipzig verließ, geht seine Karriere tendenziell bergab. Ist jetzt bei Darmstadt in der 2. BL Teilzeitstürmer. © GEPA 9/14 Erwin Hoffer ist ein Paradebeispiel, wie ein Transfer nicht ablaufen sollte. Für rund 5 Millionen Euro wechselte er 2009 zum SSC Neapel, wo er überhaupt keine Rolle spielte. Kickt jetzt bei Beerschot Wilrijk in der 2. belgischen Liga. © GEPA 10/14 Was musste Ivanschitz nicht alles nach seinem Wechsel von Rapid zu Salzburg über sich ergehen lassen. Damals kam er bei den Bullen aber nicht in Tritt. Machte zwischenzeitlich eine gute Karriere. Nun Ersatzmann bei Pilsen. © GEPA 11/14 Nur ein halbes Jahr währte Hofmanns Ausflug zu 1860. Doch dann überlegte es sich die lebende Rapid-Legende nach glücklosen 17 Spielen anders und kehrte zurück. Unter dem Strich feierte Hofmann nur mit Rapid große Erfolge. © GEPA 12/14 2008 war Korkmaz der große Publikumsliebling bei der EM im eigenen Lande. Das Großereignis ermöglichte ihm einen 2,3-Millionen-Euro-Wechsel zu Frankfurt. Zahlreiche Verletzungen bremsten seine Karriere aber massiv. Mittlerweile bei Karabakh (3. Liga). © GEPA 13/14 Auch Tanju Kayhan konnte nie wieder an seine starken Leistungen bei Rapid anknüpfen. Während sich Rapid über eine Ablösesumme von einer Million Euro freuen durfte, setzte sich Kayhan bei Besiktas nicht durch. Kickt nun bei Göztepe. © GEPA 14/14 Über Rapid stürmte Christopher Drazan ins Nationalteam, als Kaiserslautern ihn für 400.000 Euro verpflichtete war die Erwartungshaltung groß. Doch weder bei Lautern, noch bei Rot-Weiß Erfurt glänzte Drazan. Kickt nun bei Austria Lustenau.

Otto Baric ging 1987 gleich elf Spiele in Serie als Sieger vom Platz. Im Kurier spricht Goran Djuricin über die Siegesserie: "Na bumm", lacht er, nachdem er seinen zweiten Platz präsentiert bekam. Interessanter Fakt: die letzten beiden Trainer, die über eine ähnliche Serie lachten durften, waren Peter Pacult 2008 und Josef Hickersberger 2005 - beide wurden danach Meister.

Bickel: "Wer mir damit kommt, kriegt ein Problem mit mir"

Etwas, über das Djuricin allerdings keine Sekunde lang nachdenkt: "Ich freue mich wirklich, aber ich will das gar nicht hören." Auch Fredy Bickel will über das Meister-Wort nicht sprechen: "Ich will nichts vom Titel hören. Wer mir damit kommt, kriegt ein Problem mit mir. Aber unsere Mannschaft ist ohnehin sehr bodenständig."

Am unteren Ende der Statistiktabelle der Siegesserien liegen übrigens Damir Canadi und Georg Zellhofer: unter ihnen gelang Rapid keine Serie, man gewann nie öfters als einmal in Folge. Gegen Sturm Graz soll Djuricins Siegesserie weitergehen. Das Spiel im SPOX-Liveticker ab 16:00.