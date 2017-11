Gewaltproblem: Sturm antwortet dem GAK

WC Qualification Europe Fr 20:45 Schweden - Italien: Die WM-Playoffs auf DAZN ACB So 18:30 El Clásico: Durchbricht Barca die Negativserie? Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies Frankreich -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Copa Sudamericana Flamengo -

Junior

Initiiert vom GAK poppte am Donnerstag in Graz eine Gewaltdiskussion auf. Der Auslöser: GAK-Fans, die ihre Mannschaft am Samstag nach Bad Radkersburg begleiteten, fuhren anschließend vor die Merkur Arena zum Kracher zwischen Sturm und Rapid und attackierten Sturm-Fans.

Zwar distanzierte sich der GAK von den Vorfällen, listete aber in aller Länge Vorfälle auf (hier geht es zur GAK-Aussendung), die Sturm-Fans in ein schlechtes Licht rücken. Eine Aussendung, die in der Schwarz-Weißen Szene weniger gut ankam und hinter vorgehaltener Hand als "einseitig" bezeichnet wird.

Wenig später antwortete der SK Sturm auch offiziell:

"Der SK Puntigamer Sturm Graz lehnt Gewalt im allerhöchsten Maß ab und hat das immer zum Ausdruck gebracht.

Der unentschuldbare Vorfall beim letzten Heimspiel, ausgehend von GAK-Fans, darf sich nicht wiederholen. Wir vertrauen der Polizei entsprechende Sanktionen zu setzen.

Ranking: Welche Klubs haben die meisten Fans? © GEPA 1/11 Welcher Verein hat die meisten Fans in Österreich? Der Kurier veröffentlichte dazu eine Studie des Instituts Nielsen Sports, das 1200 fußballinteressierte Personen nach ihrem Lieblingsverein fragte. Das sind die zehn beliebtesten Klubs. © GEPA 2/11 10. Platz: SV Ried (1% der Befragten gibt Ried als Lieblingsverein an) - der Bundesliga-Absteiger schafft es in die Top 10, obwohl in Oberösterreich der LASK, Salzburg und Rapid mehr Fans haben © GEPA 3/11 9. Platz: GAK (1%) - der Landesligist landet als einziger Amateur-Verein unter den Top 10 © GEPA 4/11 8. Platz: Wolfsberger AC (2%) - die Kärntner sind in ihrem Heimatbundesland der beliebtestes Klub © GEPA 5/11 7. Platz: SCR Altach (2%) - in Vorarlberg geben die meisten Menschen den Europa-League-Starter als Lieblingsklub an © GEPA 6/11 6. Platz: Wacker Innsbruck (3%) - der Zweitligist ist in Tirol noch immer der beliebteste Verein © GEPA 7/11 5. Platz: LASK (5%) - die Linzer sind wenig überraschend in Oberösterreich die Nummer 1 © GEPA 8/11 4. Platz: Austria Wien (9%) - die Veilchen haben ihre Fanbasis vor allem in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland © GEPA 9/11 3. Platz: RB Salzburg (13%) - in Salzburg der mit Abstand beliebteste Klub, aber auch in Oberösterreich, Tirol und Kärnten geben überdurchschnittlich viele Fans die Bullen als Lieblingsverein an © GEPA 10/11 2. Platz: Sturm Graz (14%) - die Steirer sind in ihrem Heimatbundesland die klare Nummer 1, dort geben 67% der Anhänger an, Sturm die Daumen zu drücken © GEPA 11/11 1. Platz: Rapid Wien (23%) - die Hütteldorfer haben nicht nur in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die meisten Fans, sondern landen in allen Bundesländern außer Tirol unter den Top 3 der beliebtesten Klubs

Die Sicherheit jedes einzelnen Stadionbesuchers hat höchste Priorität. Der SK Sturm trifft gemeinsam mit der Polizei Maßnahmen, diese zu gewährleisten.

Mit den Fangruppenverantwortlichen gibt es regelmäßigen Kontakt über alle wesentlichen Themen. Es ist nicht im Interesse des SK Sturm einen öffentlichen Diskurs über diese Thematik zu führen. Dieser wird mit unseren Fans direkt und in der konstruktiv-kritischen Art geführt, wie wir es auch in der Vergangenheit getan haben. Außerdem ist man bereit, alles in unserer Macht stehende beizutragen, um das positive Image des Fußballsports zu verbessern. Bei Gewalt drohen Stadionverbote und Anzeigen, so wie das auch in der Vergangenheit der Fall war.

Der SK Sturm steht für leidenschaftliche Fußballfeste. Das haben die 90 Minuten am vergangenen Samstag bewiesen."