Die ersten Eindrücke des neuen Teamchefs

Österreichs neuer Fußball-Teamchef Franco Foda hat die ÖFB-Internationalen am Montagabend in Marbella zum ersten Training unter seiner Leitung gebeten. Davor gab es bereits erste Gespräche mit den Kickern, in denen es auch, aber nicht nur um das Testspiel am 14. November im Wiener Happel-Stadion gegen Uruguay ging.

"Wir wollen dieses Match gewinnen und den Spielern unsere Spielidee vermitteln. Wichtig ist aber auch, dass wir uns kennenlernen, und der Spaß darf auch nicht zu kurz kommen", sagte Foda.

Alaba-Teilnahme "würde keinen Sinn machen"

Der 51-Jährige musste zuletzt einige Absagen hinnehmen - am Sonntag erklärte Martin Harnik seinen Team-Rücktritt, am Montag gab auch noch David Alaba w.o. Foda telefonierte in diesem Zusammenhang mit Alaba und Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "David hat Muskelprobleme im linken Oberschenkel. Er wäre sehr gern gekommen, aber es würde keinen Sinn machen, wenn er in den Flieger steigt. Jetzt ist es wichtig, dass er sich auskuriert, ich sehe ihn dann im März", meinte Foda im Hinblick auf die ersten Länderspiele des kommenden Jahres.

Trotz der vielen Ausfälle hält der Teamchef große Stücke auf die aktuelle ÖFB-Auswahl. "Die Spieler, die hier sind, haben mein absolutes Vertrauen. Ich glaube auch, dass wir mit ihnen eine gute Leistung gegen Uruguay bringen werden."

Ulmer fit für Trainingscamp

Das erste Training, das ganz im Zeichen der Regeneration stand, absolvierte Foda mit 21 Kickern. Andreas Ulmer kann trotz seiner gegen St. Pölten erlittenen Verletzung beim Lehrgang mitwirken, kam aber ebenso mit Verspätung nach Marbella wie der für Alaba nachnominierte Stefan Schwab. Kapitän Julian Baumgartlinger absolvierte eine Regenerationseinheit außerhalb des Platzes.

Für Foda beginnt nun die Umstellung von Klub- auf Nationalteam-Coach. "Man hat als Trainer weniger Zeit, aber auf der anderen Seite auch die besten Spieler des Landes zur Verfügung. Von daher sehe ich kein Problem."

Optimale Bedingungen in Marbella

Der Nationaltrainer schwärmte nicht nur von seinen Kickern, sondern auch von den Gegebenheiten in Marbella. "Die Rahmenbedingungen sind optimal. Das Wetter, das Hotel, der Trainingsplatz, alles ist perfekt", erzählte Foda bei 20 Grad und Sonnenschein.

Beim ersten Training wurde Foda, beobachtet vom neuen ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, von seinen beiden Sturm-Graz-Assistenten Imre Szabics und Thomas Kristl unterstützt. Letzterer reist am Mittwoch wieder zurück zu den "Blackys".

Wiedersehen mit Kainz

Im Training mit dabei war auch Florin Kainz, der unter Foda als 17-Jähriger sein Profi-Debüt für Sturm gegeben hatte. "Er hat mich damals ins kalte Wasser geworfen", sagte der Legionär von Werder Bremen schmunzelnd.

Der Steirer hat laut eigenen Angaben gute Erinnerungen an Foda. "Ich freue mich, dass er diesen Job bekommen hat. Er hat sich das auf jeden Fall verdient, weil er super Arbeit bei Sturm geleistet hat. Er kann gut mit Jungen umgehen, ist ein akribischer Arbeiter und ein sehr variabler Trainer", erzählte Kainz.

In 5 Jahren: Mit diesem Kader fährt Österreich zur WM 2022 © GEPA 1/26 Die WM in Russland ist für Österreichs Nationalteam vorbei bevor sie begonnen hat. Die nächste Chance bietet sich in fünf Jahren bei der WM in Katar. So könnte der WM-Kader dann aussehen. © GEPA 2/26 Daniel Bachmann (Torwart, dann 28 Jahre alt): Der Watford-Goalie könnte sich 2022 in der Blütezeit seiner Karriere befinden - aber nur sofern er in den nächsten Jahren endlich irgendwo die Nummer 1 wird. © GEPA 3/26 Osman Hadzikic (Torwart, 26): In dieser Saison leistete er sich zwar einige Patzer, aber das Talent für eine gestandene Nationalteam-Karriere besitzt er zweifellos. © GEPA 4/26 Heinz Lindner (Torwart, 32): Befindet sich 2022 im besten Torhüter-Alter. Ob er dann auch noch die Nummer 1 ist, hängt wohl von den Leistungen der jüngeren Generation ab. © GEPA 5/26 Philipp Lienhart (Innenverteidiger, 26): Der ehemalige Real-Verteidiger könnte bis zur WM in Katar zur absoluten Stammkraft gereift sein. Die Anlagen dazu hat er. © GEPA 6/26 Martin Hinteregger (Innenverteidiger, 30): In der letzten WM-Qualifikation etablierte er sich endgültig als ÖFB-Abwehrchef. Gut möglich, dass er auch 2022 noch zur Startelf gehört. © GEPA 7/26 Maximilian Wöber (Innenverteidiger, 24): Der Ajax-Legionär bringt alle Anlagen mit, um auch in fünf Jahren noch Teil der Nationalmannschaft zu sein. © GEPA 8/26 Kevin Danso (Innenverteidiger, 24): Lieferte zuletzt gegen Serbien und Moldawien starke Partien ab. In fünf Jahren noch immer erst 24 Jahre alt. © GEPA 9/26 Dario Maresic (Innenverteidiger, 23): Das Sturm-Juwel gilt als eines der größten Talente auf der Innenverteidiger-Position, momentan spielt er als 18-Jähriger für die U21. © GEPA 10/26 Aleksandar Dragovic (Innenverteidiger, 31): Schon ewig dabei, in fünf Jahren aber "erst" 31. Mit Kevin Wimmer, Stefan Posch (Hoffenheim) sowie den Bayern-Youngsters Marco Friedl und Flavius Daniliuc gibt's auf der IV-Position aber viel Konkurrenz. © GEPA 11/26 Alessandro Schöpf (Rechtes Mittelfeld, 28): Wie schon bei Schalke könnte Schöpf dann auch im ÖFB-Team vor einer Dreierkette als rechter Außenbahnspieler auflaufen. © GEPA 12/26 Valentino Lazaro (Rechtes Mittelfeld, 26): Auch er ist eine Option für die Außenpositionen. Obwohl er sein Debüt schon 2014 feierte, wäre er 2022 erst 26 Jahre alt. © GEPA 13/26 Julian Baumgartlinger (Zentrales Mittelfeld, 34): Möglicherweise hat der Kapitän bis dahin auch schon seinen ÖFB-Rücktritt erklärt. Selbiges gilt für Stefan Ilsanker, der in fünf Jahren 33 Jahre alt ist. © GEPA 14/26 Florian Grillitsch (Zentrales Mittelfeld, 27): Sollte er bei Hoffenheim durchstarten, könnte er auch für das ÖFB-Team noch ein ganz wichtiger Baustein als zentraler Denker und Lenker werden. © GEPA 15/26 Konrad Laimer (Zentrales Mittelfeld, 25): Seine Dynamik kann Gold wert sein. Muss sich nun aber einmal bei Leipzig durchbeißen. © GEPA 16/26 Louis Schaub (Zentrales Mittelfeld, 27): Momentan ist er noch offensiver unterwegs. Gut möglich, dass er mit höherem Alter als Achter die engen Räume bearbeiten wird. Auch Xaver Schlager (25) und Sandi Lovric (24) sind für diese Position ein Thema. © GEPA 17/26 David Alaba (Linkes Mittelfeld, 30): Der Bayern-Star ist auch 2022 noch voll im Saft. Seine beste Position wird wohl selbst dann noch eine Streitfrage sein. © GEPA 18/26 Florian Kainz (Linkes Mittelfeld, 29): Der Bremen-Profi lieferte zuletzt ordentliche Länderspiele ab und könnte auch 2022 noch mit dabei sein. © GEPA 19/26 Marcel Sabitzer (Offensives Mittelfeld, 28): Sofern er nicht verletzt absagt, wird der Leipzig-Wirbler auch 2022 noch zum Stammpersonal gehören. © GEPA 20/26 Marko Arnautovic (Offensives Mittelfeld, 33): Für Arnie könnte die WM in Katar sein letzter großer Auftritt im ÖFB-Dress sein. Sein Vertrag bei West Ham läuft einige Monate vor der im November beginnenden WM aus. © GEPA 21/26 Hannes Wolf (Offensives Mittelfeld, 23): Durfte zuletzt schon Nationalteam-Luft schnuppern. Läuft in der Karriere alles nach Plan, nimmt er 2022 als Leipzig-Profi an der WM teil. Auch Bullen-Kollege Romano Schmid (22) wäre ein Kandidat für die Position. © GEPA 22/26 Thierno Ballo (Offensives Mittelfeld, 19): Seine Nominierung wäre eine Überraschung, ist aber durchaus denkbar. Dem in Guinea geborenen Wunderkind eilt ein ausgezeichneter Ruf voraus. Im Jänner wird er von Viktoria Köln zum FC Chelsea wechseln. © GEPA 23/26 Michael Gregoritsch (Angriff, 28): Bis 2022 sollte der Augsburg-Stürmer zum Torjäger Nummer 1 im ÖFB-Team gereift sein. Die Anlagen dafür hat er. © GEPA 24/26 Arnel Jakupovic (Angriff, 24): Janko ist 2022 39 Jahre alt, Burgstaller wird seinen 33. Geburtstag hinter sich haben. Daher könnte Jakupovic nach Katar fahren, sofern er bei Empoli den Durchbruch schafft und nicht doch zum bosnischen Verband wechselt. © GEPA 25/26 Dies könnte die Startelf bei der WM 2022 sein. Aufgrund Österreichs Fülle an guten Innenverteidigern und dem Mangel an ordentlichen Außenverteidiger-Kandidaten bietet sich ein System mit Dreierkette an. © GEPA 26/26 Die zweite Garnitur des WM-Kaders könnte so aussehen.

Noch keine Erfahrungen mit Foda hatte Marko Arnautovic gesammelt. Nach dem ersten Kennenlernen berichtete der England-Legionär von einem "sehr guten Treffen. Aber wichtig ist nicht, was wir reden, sondern was wir auf dem Platz zeigen", betonte der Wiener und ergänzte: "Er ist ein Trainer mit Qualität. Ich habe nur Gutes von ihm gehört."