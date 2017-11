Prohaska findet harte Worte für Foda-Debüt

Primera Division Sa 20:45 Atletico - Real: Wer siegt im Derbi madrileño? Serie A Sa 18:00 Derby della Capitale: AS Roma - Lazio Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kalkutta Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Super Liga Ivanjica -

Partizan Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb -

Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes Super Liga Cukaricki -

Roter Stern A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man Utd Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED)

Österreich startete mit einem 2:1-Sieg gegen Uruguay in die Teamchef-Ära von Franco Foda. Trotz des Erfolgs waren nicht alle mit der Leistung des Nationalteams zufrieden, auch Herbert Prohaska äußert in seiner Kolumne für die Kronen Zeitung Kritik.

"Positiv war nur das Ergebnis", schreibt die Fußball-Legende. "Hinten leisteten wir uns zu viele Fehler im Aufbau, offenbarten große Löcher im defensiven Mittelfeld. Vorne hatte Österreich zwar viel Ballbesitz, war aber wenig Bewegung in den Angriffen."

In der zweiten Hälfte sei Österreich zwar deutlich kompakter gestanden, dennoch sei es angesichts der Fülle an zugelassenen Chancen "kaum zu glauben, dass die Ära Foda trotzdem mit einem 2:1 begann". Prohaska warnt nach Fodas Debüt-Sieg vor allzu großer Euphorie: "Daher sollten wir nicht in großen Jubel ausbrechen, darf der Sieg nicht die Leistung überstrahlen. Aber ich bin sicher, dass Foda und seine Spieler das wissen."

Foda nicht ganz so kritisch

Der Teamchef selbst zieht eine durchaus ähnliche, aber nicht ganz so kritische Bilanz wie Prohaska. "Uruguay ist tief gestanden und hat von unseren Fehlern profitiert. Wir hatten viel Ballbesitz, aber haben den Gegner zu schnellen Gegenstößen eingeladen. Das müssen wir besser machen", sagt Foda.

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/16 Heinz Lindner (Note=4): Irrte bei der Flanke vor dem 1:1 im Fünfmeterraum herum. Wenn er aus dem Tor kommt, muss er den Ball haben. Ansonsten präsentierte er sich ohne Fehler. © GEPA 2/16 Moritz Bauer (Note=4): Beim Gegentor ging er zu zögerlich auf den Flankengeber drauf, ansonsten immer wieder mit viel Platz, aus dem er jedoch zu wenig machte. Hatte schon bessere Länderspiele. © GEPA 3/16 Kevin Danso (Note=4): Zuletzt mit starken Partien, diesmal zeigte ihm PSG-Star Cavani aber immer wieder die Grenzen auf - viele Unsicherheiten. Dürfte in diesem Spiel viel für die Zukunft gelernt haben. © GEPA 4/16 Aleksandar Dragovic (Note=4): Wie die gesamte Defensive wackelte auch der Abwehrchef immer wieder. Die fehlende Spielpraxis war ihm in einigen Situationen anzumerken. © GEPA 5/16 Andreas Ulmer (Note=3): Brave Partie des Rückkehrers, der unermüdlich die linke Seite beackerte. Einen großen Bock leistete er sich trotzdem - dieser führte zwar zu einer Riesen-Chance, aber keinem Tor. © GEPA 6/16 Florian Kainz (Note=2): Leitete das Führungstor mit einer starken Einzelaktion ein, auch danach einer der Aktivposten in der Offensive. Musste in der 59. Minute für Louis Schaub weichen. © GEPA 7/16 Julian Baumgartlinger (Note=3): Der Kapitän zeigte eine engagierte Leistung, schaltete sich auch in die Offensive öfters ein als unter Koller, der tödliche Pass fehlte aber. © GEPA 8/16 Florian Grillitsch (Note=4): Konnte seine starke Hoffenheim-Form überhaupt nicht ausspielen. Ungewohnt unsicher im Passspiel, dazu versteckte er sich im Spielaufbau zu oft. © GEPA 9/16 Marcel Sabitzer (Note=3): Brachte Österreich schon nach wenigen Minuten in Führung, tat sich sonst gegen die dicht gestaffelte Defensive aber schwer und blieb weitgehend farblos. © GEPA 10/16 Marko Arnautovic (Note=4): Vom West-Ham-Star kam diesmal gar nichts. In der ersten Hälfte war er im dichten Zentrum verloren, nach der Pause zwar mit mehr Aktionen, trotzdem war das Spiel für einen Mann seiner Klasse viel zu wenig. © GEPA 11/16 Guido Burgstaller (Note=3): Die schöne Vorarbeit zum 1:0 war das Highlight seines Spiels. Ansonsten ackerte er sich brav ab, aber bekam zu wenig Verwertbares, um glänzen zu können. © GEPA 12/16 Louis Schaub (Note=2): Brachte mit seiner Einwechslung neuen Schwung und krönte seinen Einsatz mit dem vierten Tor in den letzten vier Länderspielen. Genial! © GEPA 13/16 Valentino Lazaro (zu kurz eingesetzt): Kam in der 74. Minute für Burgstaller © GEPA 14/16 Alessandro Schöpfe (zu kurz eingesetzt): Kam in der 74. Minute für Grillitsch © GEPA 15/16 Deni Alar (zu kurz eingesetzt): Kam in der 86. Minute für Arnautovic © GEPA 16/16 Stefan Schwab (zu kurz eingesetzt): Kam in der 90. Minute für Sabitzer

Nach dem Führungstor hätte seine Mannschaft aufgrund zu vieler Fehlpässe die Kontrolle verloren. Erst durch die Umstellung vom 4-4-2 auf das 4-2-3-1-System lief es nach der Pause besser. "Wir haben dann praktisch nichts mehr zugelassen und besser gespielt", erklärte Foda.

Darum wechselte er "nur" fünf Mal

Deshalb verzichtete der Coach auch entgegen seiner Ankündigung darauf, das in Testmatches sechs Spieler umfassende Austauschkontingent auszuschöpfen und nahm die meisten der fünf Wechsel erst relativ spät vor. "Ich hatte das Gefühl, dass wir Mitte der zweiten Hälfte gut im Spiel waren, also wollte ich nicht viele Dinge verändern", sagte er.

Die nächsten Länderspiele steigen im März 2018, wobei Gegner und Austragungsorte noch offen sind. Weiter geht es Ende Mai/Anfang Juni mit zwei weiteren Partien, ehe es im September 2018 mit dem Auftakt zur Nations League ernst wird.