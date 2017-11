"Fans, die zu Hause bleiben, sollen gar nicht mehr kommen"

ACB So 18:30 El Clásico: Durchbricht Barca die Negativserie? WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies Frankreich -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus

Die vergangenen Monate sind für Marko Arnautovic nicht gerade nach Wunsch verlaufen. Mit der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft verpasste der Wiener die Teilnahme an der WM 2018 und bei seinem neuen Verein West Ham konnte der Offensivspieler bisher noch nicht überzeugen. Dennoch zeigte sich der 28-Jährige am Donnerstag im ÖFB-Camp in Marbella überzeugt, bald wieder in die Spur zu finden.

Dass es bisher für ihn beim Tabellen-18. der Premier League noch nicht geklappt hat, liegt laut Arnautovic auch an seiner Drei-Spiele-Sperre im Sommer und einer Erkrankung im Herbst. Bei der 0:3-Heimniederlage gegen Brighton vor knapp drei Wochen wurde er ausgetauscht, war danach nur noch Einwechselspieler und wurde zum Sündenbock für die West-Ham-Misere gestempelt.

Dabei sei er selbst sein größter Kritiker, betonte Arnautovic. "Und ich habe mit meinem Vater und Bruder große Kritiker in der Familie."

"Weiß, dass Leistung nicht gestimmt hat"

Trotz der jüngsten Rückschläge ist sein Selbstvertrauen ungebrochen. "Natürlich weiß ich, dass meine Leistungen nicht gestimmt haben. Aber ich weiß auch, wie stark ich vom Charakter her bin. Ich bin in keiner Krise", betonte Arnautovic und richtete seinem neuen Club-Trainer David Moyes aus: "Er kann zu 100 Prozent auf mich zählen." Er werde den West-Ham-Fans "noch viele schöne Momente bereiten", kündigte der ÖFB-Internationale an.

In diversen Social-Media-Kanälen fehlte zuletzt der Glaube an dieses Versprechen - Spott und Häme ergossen sich in den vergangenen Wochen über die 28-Millionen-Euro-Verpflichtung. "Das sind Leute, die keine Arbeit und keine Ahnung haben", meinte der Offensivspieler über die "Arnautovic-Basher" im Internet. Auch von Journalisten hat der ÖFB-Star generell keine hohe Meinung. "Die Medien haben für mich null Ahnung."

Arnautovic schießt gegen Medien

Zu den österreichischen Reportern in Marbella sagte Arnautovic, es kümmere ihn nicht, wie in österreichischen Medien über ihn berichtet werde: "Ich rede mit euch und habe mit euch meinen Spaß, aber es interessiert mich reichlich wenig, was dann drin steht."

Deutliche Worte fand Arnautovic auch zum schleppenden Karten-Vorverkauf für das Testspiel am Dienstag im Happel-Stadion gegen Uruguay - bis Donnerstag waren nur 10.000 Tickets abgesetzt. "Die, die kommen - Hut ab, Respekt. Fans, die nicht kommen, sollen zu Hause bleiben und gar nicht mehr kommen. Entweder man steht hinter dem Nationalteam oder nicht."

Die Erwartungen mancher Anhänger seien zu hoch. "Die denken, wir waren Zehnter der Weltrangliste und müssen jetzt Erster werden, aber das spielt's nicht."