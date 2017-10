Moldau, der ungeliebte Auswärtsgegner

WM-Quali Europa So 17:45 Rekordjäger Lewandowski und Polen in der Konferenz WC Qualification Europe Dänemark -

Auswärtsspiele gegen die Republik Moldau haben für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft historisches Potenzial. Beim ersten Auftritt im Drei-Millionen-Einwohner-Staat setzte es am 7. Juni 2003 in der EM-Qualifikation ein 0:1 in Tiraspol und damit eine der größten Blamagen in der ÖFB-Länderspiel-Geschichte.

Am 9. Oktober 2014 mühten sich David Alaba und Co. in Chisinau zu einem 2:1, was aber der Start zu einem einmaligen Erfolgslauf von neun EM-Quali-Siegen in Folge sein sollte. Von der Qualität, die das österreichische Team in den Monaten danach zeigte, war damals gegen die Moldauer noch wenig bis gar nichts zu sehen, denn die drei Punkte wurden auf äußerst glückliche Art und Weise geholt.

Der Olympiasieger auf der Bank

Selbst in den Heimspielen gegen die Auswahl des zwischen Rumänien und der Ukraine liegenden Landes vermochten die Österreicher im Happel-Stadion nicht zu glänzen. Am 5. September 2015 reichte es gegen den Underdog gerade einmal zu einem 1:0, bevor drei Tage später mit einem furiosen 4:1 in Schweden das EM-Ticket gelöst wurde. Das bisher letzte Duell endete am 24. März dieses Jahres im Wiener Prater mit einem 2:0 für Österreich.

Damals saß schon Igor Dobrowolski auf der Trainerbank, nachdem der 50-jährige Russe sein Amt im Dezember 2015 angetreten hatte. Der frühere Offensivspieler war unter anderem bei Dynamo Moskau, Servette Genf, Olympique Marseille, Atletico Madrid und Fortuna Düsseldorf engagiert. Mit dem sowjetischen Team gewann er 1988 in Seoul Olympia-Gold und nahm als Spieler an der WM 1990 sowie an den Europameisterschaften 1992 und 1996 teil.

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/14 Lindner (Note=2): Konnte sich mehrere Male mit starken Reaktionen auszeichnen, bei den Gegentoren ohne Chance. Im Herauslaufen könnte er noch konsequenter sein. © GEPA 2/14 Moritz Bauer (Note=1): Bärenstarke Leistung auf der rechten Seite! Rückte teilweise extrem weit auf und bereitete den Serben damit große Probleme. © GEPA 3/14 Aleksandar Dragovic (Note=3): Staubtrockene Partie des Innenverteidigers mit serbischen Wurzeln, konnte die Flanke zum 2:2 aber nicht verhindern. © GEPA 4/14 Kevin Danso (Note=2): Bereitete das Burgstaller-Tor mit einem „Weltklasse-Pass“ (O-Ton Herbert Prohaska) vor. Auch defensiv ohne Fehler, wirkte teilweise aber überfordert. © GEPA 5/14 Maximilian Wöber (Note=3): Musste auf der Problemposition links hinten ran und erledigte diese Aufgabe tapfer, jedoch ohne zu glänzen. Im Pech, als sein Kopfball zum Rückstand führte. © GEPA 6/14 Florian Grillitsch (Note=2): Aktivposten bei den Österreichern, zog von der rechten Seite oft zur Mitte und war auch mit Weitschüssen gefährlich. © GEPA 7/14 Stefan Ilsanker (Note=3): Solide Leistung des Leipzigers, der zusammen mit Baumgartlinger das Zentrum dicht machte. Offensiv blieb er jedoch ohne nennenswerte Höhepunkte. © GEPA 8/14 Julian Baumgartlinger (Note=3): Der Kapitän zeigte das, was man von ihm erwarten kann, aber auch nicht mehr. Im Passspiel mit Unsicherheiten. © GEPA 9/14 Florian Kainz (Note=2): Zeigte auf der linken Seite ein gute Partie, war im Abschluss aber unglücklich. Auch an seinen Flanken muss er arbeiten. © GEPA 10/14 Marko Arnautovic (Note=2): Zu Beginn oft glücklos, steigerte sich aber immer mehr. Nach der Pause war er der große Antreiber, dem schließlich auch das heiß ersehnte Tor gelang. © GEPA 11/14 Guido Burgstaller (Note=1): Sein bestes Länderspiel. Beeindruckte mit einem Tor und einem Assist, dazu spulte er vorne Kilometer wie ein Duracell-Häschen ab. © GEPA 12/14 Louis Schaub (Note=2): Kam in der 61. Minute für Kainz. Zunächst vergeigte er einen Angriff mit einer schlechten Ballannahme, danach war er aber an beiden Toren beteiligt – stark! © GEPA 13/14 Valentino Lazaro (Note=3): Koller brachte ihn nach 77 Minuten für Grillitsch. Blieb bei seinem Kurzeinsatz aber ungefährlich. © GEPA 14/14 Michael Gregoritsch (Note=3): Wurde nach 82 Minuten für Burgstaller eingewechselt und blieb danach unauffällig.

Siegloses Schlusslicht der Gruppe

Bereits von Dezember 2006 bis Oktober 2009 fungierte Dobrowolski als moldauischer Teamchef, musste allerdings den Hut nehmen, weil die WM-Qualifikationsgruppe mit nur drei Punkten aus zehn Spielen noch hinter Luxemburg abgeschlossen wurde.

Derzeit liegen die Osteuropäer in Gruppe D mit zwei Zählern an sechster und letzter Stelle, drei Punkte hinter den Georgiern, gegen die beide Zähler eingefahren wurden. In der zweiten Amtszeit Dobrowolskis gelangen den Moldauern in 15 Partien nur zwei Siege, und die in Testspielen gegen Andorra. Schlüsselspieler der Nummer 156 der Weltrangliste (Österreich ist 57.) sind Kapitän und Innenverteidiger Alexandru Epureanu (Basaksehir) und Artur Ionita (Cagliari).

So könnten sie spielen

Moldau : Cebanu (Zimbru Chisinau/26 Länderspiele) - Bordian (Sheriff Tiraspol/43/1 Tor), Racu (Sheriff Tiraspol/40/1), Epureanu (Istanbul Basaksehir/77/8), Razgoniuc (Petrocub/2/0) - Platica (Speranta/2/0), Ionita (Cagliari/25/2), Anton (Sheriff Tiraspol/2/0), Cojocari (Milsami Orhei/27/1), Dedov (Milsami Orhei/37/2) - Ginsari (Hapoel Haifa/13/1)

Ersatz: Coselev (Poli Iasi/1), Mitu (Milsami Orhei/0), S. Pascenco (Zaria Balti/16) - Bolohan (Milsami Orhei/18/0), Graur (Milsami Orhei/1/0), Ojog (Spicul Chiscareni/0), Posmac (Sheriff Tiraspol/14/1), Antoniuc (Milsami Orhei/24/3), Cebotaru (Sibir Nowosibirsk/49/1), Cociuc (Zilina/2/0), Ivanov (Krumkatschi/6/0), A. Pascenco (Dacia Chisinau/9/0), Tigirlas (Zaria Balti/21/1), Ambros (Petrocub/3/0), Paireli (Petrocub/0)

Es fehlt: Gatcan (gesperrt)

Österreich : Lindner - Bauer, Lienhart, Danso, Wöber - Baumgartlinger, Grillitsch - Schaub, Kainz, Arnautovic - Burgstaller

Ersatz: Bachmann, Pervan - Lainer, Lazaro, Klein, Knasmüllner, Schobesberger, Wolf, Wydra, Gregoritsch, Janko

Es fehlen: Dragovic (gesperrt), Ilsanker (Zehenprellung), Alaba (Nachwehen von Sprunggelenksverletzung), Sabitzer (Zahn-OP), Hinteregger (Reizung im Sprunggelenk), Harnik (Fersensporn), Junuzovic (trotz Comeback nach langer Verletzungspause nicht einberufen), Lukse (Schulterverletzung), Almer (Knieverletzung), Schöpf (Aufbautraining), Prödl, Stangl (beide Muskelverletzung)