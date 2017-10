Schlüsselspieler bei Sturm fraglich

Bundesliga Fr 23:00 Stuttgart-Köln: Die Highlights vom Freitag Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St. Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory -

Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City -

Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford -

Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 St. Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Tottenham -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby County -

Nottingham Premier League Brighton -

Everton Super Liga Radnik -

Partizan Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Verona Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit -

Tula First Division A Oostende -

Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit St Petersburg Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid

Der SK Sturm Graz will am Sonntag (16.30 Uhr) im Schlager der 11. Runde der Bundesliga die Tabellenführung behaupten. Der von Personalsorgen geplagte Vizemeister Austria Wien ist in der Merkur Arena zu Gast.

"Es ist ein absolutes Spitzenspiel", sagte Sturm-Trainer Franco Foda. Seine Mannschaft ist zu Hause sechs Ligaspiele ungeschlagen - und will das auch bleiben.

Für die als Tabellendritter vier Zähler zurückliegende Austria markiert der Auftritt in Graz den Start entscheidender Wochen. Bereits am Donnerstag steht das Europa-League-Heimspiel gegen HNK Rijeka an. Danach folgen in Liga und Cup zwei Derbys gegen Rapid. "Es warten viele Schlüsselspiele. Wir denken von Partie zu Partie", betonte Trainer Thorsten Fink.

Foda: "haben viel mehr Stabilität"

Die vergangene in Graz hatten die Wiener im Februar mit 4:0 für sich entschieden. "Ich glaube, dass die Mannschaft weiter ist als damals, dass wir viel mehr Stabilität haben", erklärte Foda. "Man sieht, dass die Mannschaft gereift ist, dass sie sich weiterentwickelt hat." Duelle mit der Austria hatten stets hohen Unterhaltungswert: In den jüngsten drei fielen jeweils zumindest vier Treffer.

"Es treffen zwei Mannschaft aufeinander, die bis jetzt sehr viele Tore erzielt haben - aber auch relativ viele erhalten. Ich gehe davon aus, dass einiges passieren wird am Wochenende", meinte Foda. Sein Team hatte sich nach nur zwei Punkten aus drei Spielen rechtzeitig vor der Länderspielpause mit einem 3:0-Sieg in St. Pölten zurückgemeldet. Der Vorsprung auf Titelverteidiger Salzburg beträgt vorerst einen Zähler.

Austria vor Jubiläum

"Ich habe absolutes Vertrauen in meine Spieler. Ich bin überzeugt, dass wir am Sonntag ein gutes Spiel machen werden", sagte Foda. 10.000 Tickets waren bis Freitagnachmittag verkauft. Die bisher letzte Liga-Heimniederlage hatten die Grazer im April gegen Mattersburg (0:2) kassiert. Gelingt der Austria der Coup in Graz, wäre es ihr 100. Meisterschaftssieg der Geschichte gegen Sturm - im 198. Duell.

Die Transferflop-Elf der Bundesliga © GEPA 1/13 Schon oft gaben österreichische Klubs Millionen für Neuzugänge aus, die sich später als Flops herausstellten. Jüngstes Beispiel: Rapids Traustason. Doch er ist nur einer von vielen Fehleinkäufen. Das ist die SPOX-Elf der teuersten Transferflops. © GEPA 2/13 Marc Ziegler (Austria Wien): Beim FC Tirol erwies sich der deutsche Keeper als wahrer Hexer, hielt u.a. 1089 Minuten seinen Kasten sauber. Die Austria schlug für 700.000 Euro zu. Die Ausbeute: 7 Spiele. Ziegler: "In Wien wurde ich verarscht." © GEPA 3/13 Douglas Silva (Red Bull Salzburg): Unglaubliche 2,6 Mio. überwiesen die Bullen 2011 an Hapoel Tel Aviv, um sich seine Dienste zu sichern. Der Brasilianer kam in zwei Jahren - auch wegen Verletzungen - gerade mal auf 15 Einsätze. © GEPA 4/13 Isaac Vorsah (Red Bull Salzburg): Ein Jahr später blätterte Salzburg 2 Mio. für den damaligen Hoffenheimer Isaac Vorsah hin. Eine stolze Summe, für einen Spieler, der genau 18 Mal eingesetzt wurde. Seit seinem Bullen-Aus 2016 ist er vereinslos. © GEPA 5/13 Stefan Stangl (Red Bull Salzburg): 2016 folgte er dem Ruf des Geldes und verließ Rapid Richtung Salzburg (Ablöse: 1,65 Mio.). Die Bilanz: 10 Pflichtspiele - aber immerhin ein Double im Lebenslauf! Noch hat er ja die Chance, seine Kritiker zu belehren. © GEPA 6/13 Arnór Traustason (Rapid): Der Isländer kam als große Hoffnung nach Wien. Die 2 Millionen Ablöse hätte man allerdings auch besser investieren können. Traustason und Wien-Hütteldorf passte nie. Ergriff nach nur einem Jahr die Flucht nach Griechenland. © GEPA 7/13 Djalminha (Austria Wien): Drei Mal durfte der brasilianische Wunderwuzzi in 12 Spielen im Dress der Austria jubeln. Der ehemalige Nationalteamkicker musste aber nach nur einem Jahr Wien wieder verlassen. Fazit: Außer Spesen nichts gewesen. © GEPA 8/13 Andreas Ivanschitz (RB Salzburg): 4 Mio. blätterte Salzburg für das einstige Fußball-Wunderkind von Rapid auf den Tisch. Der Wechsel sorgte für ein mittelschweres Erdbeben, gebracht hat er aber nichts. Nach nur sieben Monaten und 13 Spielen war Schluss. © GEPA 9/13 Cristiano (Red Bull Salzburg): 1,2 Millionen Euro ließ Salzburg ihn sich kosten, nur um ihn ein halbes Jahr später zu suspendieren. Der Grund: Neo-Coach Roger Schmidt setzte nicht auf ihn. Mittlerweile hat er sein Glück in Japan gefunden. © GEPA 10/13 Jochen Janssen (Austria Wien): Jochen Wer? Arie Haan investierte 1,75 Millionen Euro des Stronach-Gelds in den belgischen Stürmer. Nach 13 Spielen verließ er die Austria wieder- immerhin zahlte Waalwijk 1,3 Mio. Euro für ihn. © GEPA 11/13 Charles Amoah (Sturm Graz): Hannes Kartnigs teuerster Fehlgriff. 54 Millionen Schilling (ca. 4 Mio. Euro) verbrannte er mit diesem Einkauf. Mittlerweile arbeitet der Ghanaer in der Puntigamer-Brauerei und sein Sohn spielt für Sturm. © GEPA 12/13 Joaquín Boghossian (Red Bull Salzburg): Als Janko-Nachfolger geholt, erzielte der Stürmer gerade einmal zwei Törchen für die Bullen. 3 Millionen Euro soll er gekostet haben, manche Quellen sprechen sogar von 6,9 Mio. Euro. © GEPA 13/13 Die SPOX-Elf der teuersten Transfer-Flops. Rund 23 Millionen Euro setzten die österreichischen Klubs mit diesen elf Spielern in den Sand.

Foda warnte vor der Variabilität des acht Ligaspiele ungeschlagenen Vizemeisters. "Sie können sich auch zurückziehen und im Konter gefährlich sein." Erhöhen die Wiener den Druck, müsse man mit Ballsicherheit dagegenhalten. Foda: "Aber ich glaube, das können wir. Das hat die Mannschaft schon gezeigt. Wir sind in der Lage, über 90 Minuten hohes Tempo zu gehen. Und wir sind auch in der Lage, zu Null zu spielen."

Sturm-Schlüsselspieler fraglich

Mittelfeldspieler Peter Zulj, bisher einer der absoluten Leistungsträger bei den Grazern, ist mit einer Fußverletzung noch leicht fraglich. Mit Ausnahme des blessierten Trios Lukas Spendlhofer, Thorsten Röcher und Marc-Andre Schmerböck kann Foda sonst aber aus dem Vollen schöpfen - ganz im Gegensatz zu seinem deutschen Landsmann Fink. Dieser muss mit Heiko Westermann, Ruan und Alexander Borkovic alleine drei verletzte Innenverteidiger vorgeben.

"Wir sind schon öfters gut mit schwierigen Phasen umgegangen", beruhigte Fink. Mittelfeldmann Tarkan Serbest dürfte erneut im Abwehrzentrum aushelfen. Das Tor hütet in Abwesenheit von Robert Almer und Osman Hadzikic weiter Patrick Pentz. Dazu kommen die Langzeit-Verletzten Alexander Grünwald und Lucas Venuto. Fink: "Die Mannschaft hat diese Ausfälle und Veränderungen aber bisher sehr gut angenommen und ist super damit umgegangen."

Das soll sie auch in Graz zeigen. Die Länderspielpause haben die Wiener mitunter zur Regeneration genutzt. "Wir wollen jetzt schnell wieder reinkommen", sagte Fink. Es warten wichtige Wochen. "Jetzt wollen wir unsere starke Serie weiter ausbauen", erklärte der Austria-Coach. "Es ist noch früh in der Saison, aber natürlich wäre es top, wenn wir den Abstand nicht größer werden lassen." Jenen zur Tabellenspitze nämlich.