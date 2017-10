Sturm erkämpft Dreier gegen Mattersburg

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit BVB, VfB und Leipzig Primera División Live Real Betis -

Alaves Ligue 1 Live Monaco -

Caen Serie A Live Sampdoria -

Crotone Premier League Live Southampton -

West Bromwich Primera División Live Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Mailand Primeira Liga Porto -

Pacos Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Guangzhou Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Florenz Serie A AC Mailand -

Genua Serie A SPAL -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Super Liga Roter Stern Belgrad -

Lucani Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Serie A Sao Paulo -

Flamengo Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) Super Liga Cacak -

Partizan CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Grêmio -

Barcelona Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Begles Primera División Real Betis -

Getafe

Sturm Graz wird das erste Meisterschaftsdrittel in der Bundesliga als Tabellenführer abschließen. Der Spitzenreiter setzte sich am Samstag im Auftaktspiel der 12. Runde gegen den SV Mattersburgnach hartem Kampf mit 3:2 (1:1) durch. Die Burgenländer gingen in Graz zweimal in Führung, verließen das Spielfeld aber dennoch geschlagen. Stefan Hierländer traf in der 86. Minute entscheiden.

Sturm baute den Vorsprung auf Verfolger Salzburg nach dem neunten Saisonsieg vorerst auf vier Zähler aus. Der Meister ist am Sonntag bei der Admira im Einsatz. Mattersburg ist nun zehn Spiele sieglos und verließ die Merkur Arena erstmals seit sechs Aufeinandertreffen als Verlierer.

Dabei hatte der SVM durch Jano (4.) und Patrick Bürger (51.) jeweils zu Beginn der ersten bzw. zweiten Spielhälfte vorgelegt. Sturm konnte jedoch zweimal durch Philipp Huspek (14.) und Peter Zulj per Foul-Elfmeter (64.) fast postwendend die Antwort finden.

Als sich bereits das Ende der regulären Spielzeit abzeichnete, verwertete Hierländer eine der wenigen Chancen in der zweiten Spielhälfte zum Siegtreffer. Ein Erfolg, der bereits zu Beginn der Partie gefährdet schien. Die ohne den nicht voll fitten Toptorschützen Deni Alar eingelaufenen Grazer mussten schon nach wenigen Minuten einen Rückschlag wegstecken.

Sturm kommt dank Patzer zurück in Spiel

Torhüter Jörg Siebenhandl konnte den Kopfball des bei einem Eckball ungedeckten Jano an die Latte lenken, den Ball aber dann nur noch hinter der Torlinie abwehren. Schiedsrichter Walter Altmann entschied bei seinem Debüt im Oberhaus sofort auf Treffer. Die Mattersburger zeigten damit wiederholt ihre Stärken bei Standardsituationen.

Sturm erfing sich schnell. Die Mannschaft von Teamchef-Kandidat Franco Foda profitierte dennoch von einem schweren Patzer der Gäste. Lukas Rath stoppte eine zu ungenaue Hereingabe unfreiwillig ideal für den heraneilenden Huspek, der mit dem Außenrist zu seinem vierten Saisontreffer abschloss. Der diesmal am linken Flügel aufgebotene Marvin Potzmann traf dann noch das Außennetz, ehe Alar-Ersatzmann Philipp Zulechner vor dem Tor zu zaghaft agierte.

Nach einer halben Stunde war Sturms Elan aber dahin. Ins Spiel der Steirer schlichen sich vermehrt Ungenauigkeiten ein. Den Mattersburgern gelang es mit viel Laufarbeit und Kampfgeist im Mittelfeld, den Spielfluss des Spitzenreiters zu unterbinden. Vor allem über den in die Start-Elf gerutschten Michael Perlak setzten die Gäste auch in der Offensive Akzente.

FIFA 18: Diese Bundesliga-Kicker haben das größte Potenzial © GEPA 1/24 Erneut veröffentlichte EA die Ratings der österreichischen Bundesliga-Kicker. Diese Spieler haben das höchste Potenzial. © GEPA 2/24 Vesel Demaku (Austria Wien): Stärke: 53 / Potenzial: 77 © GEPA 3/24 Oliver Filip (Sturm Graz): Stärke: 59 / Potenzial: 77 © GEPA 4/24 Dominik Prokop (Austria Wien) Stärke: 63 / Potenzial: 77 © GEPA 5/24 Diadie Samassékou (RB Salzburg): Stärke: 64 / Potenzial: 77 © GEPA 6/24 Sandi Lovric (Sturm Graz): Stärke 65 / Potenzial: 77 © GEPA 7/24 Boli Bolingoli-Mbombo (Rapid Wien): Stärke 70 / Potenzial 77 © GEPA 8/24 Duje Caleta–Car (RB Salzburg): Stärke 71 / Potenzial 77 © GEPA 9/24 Ivan Mocinic (Rapid Wien): Stärke 71 /Potenzial 77 © GEPA 10/24 Raphael Holzhauser (Austria Wien) : Stärke 73 /Potenzial 77 © GEPA 11/24 Amadou Haidara (RB Salzburg): Stärke: 61 / Potenzial: 78 © GEPA 12/24 Dario Maresic (Sturm Graz): Stärke 63 / Potenzial 78 © GEPA 13/24 Hwang Hee Chan (RB Salzburg): Stärke: 68 / Potenzial: 78 © GEPA 14/24 Osman Hadzikic (Austria Wien) Stärke: 68 / Potenzial: 78 © GEPA 15/24 Xaver Schlager (RB Salzburg): Stärke: 62 / Potenzial: 79 © GEPA 16/24 Takumi Minamino (RB Salzburg): Stärke: 72 / Potenzial: 79 © GEPA 17/24 Valon Berisha (RB Salzburg): Stärke: 74 / Potenzial: 79 © GEPA 18/24 Munas Dabbur (RB Salzburg): Stärke: 76 / Potenzial: 79 © GEPA 19/24 Romano Schmid (RB Salzburg): Stärke: 57 / Potenzial: 80 © GEPA 20/24 Bernard Tekpetey (SCR Altach, geliehen von Schalke): Stärke 64 / Potenzial 80 © GEPA 21/24 Jérôme Onguéné (RB Salzburg): Stärke 65 /Potenzial 80 © GEPA 22/24 Louis Schaub (Rapid Wien): Stärke 74 / Potenzial 80 © GEPA 23/24 Hannes Wolf (RB Salzburg): Stärke 61 /Potenzial 81 © GEPA 24/24 Dimitri Oberlin (RB Salzburg, verliehen an Basel): Stärke 69 / Potenzial 84

Mattersburgs Kampf bleibt unbelohnt

Trainer Gerald Baumgartner durfte zufrieden sein und knapp nach Seitenwechsel erneut über einen schnellen Treffer jubeln. Nach einer Hereingabe des Ex-Grazers Andreas Gruber verschätzte sich Sturms Hintermannschaft, Bürger bewies bei seinem Treffer Talent in der Bodenakrobatik. Für den nicht voll fit ins Spiel gegangenen Mittelstürmer war es sein Premierentor in dieser Saison.

Sturm wirkte verunsichert, und Foda reagierte. Mit Alar und dem nach einem Monat Verletzungspause zurückgekehrten Thorsten Röcher kamen neue Kräfte. Sechs Minuten später war der neuerliche Gleichstand besorgt. Rath agierte im Zweikampf mit Zulechner ungeschickt, den von Mattersburger Seite natürlich schwer hinterfragten Elfer verwertete Zulj staubtrocken. Die Mattersburger verbarrikadierten sich auch danach nicht vor dem eigenen Strafraum. Sturm konnte indes lange nicht mehr zulegen - ehe Hierländer doch noch zuschlug.