Mählich nimmt zu Sturm-Gerüchten Stellung

Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Championship Wolves -

Fulham Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien

Der SK Sturm Graz ist seit Montagabend offiziell auf Trainersuche. Nachdem Franco Foda den Posten als Nationalteamtrainer Österreichs übernehmen wird, beginnt für den Bundesliga-Leader Sturm eine intensive Fahndung nach dem Nachfolger des so erfolgreichen Deutschen.

In den letzten Wochen seien laut Sturm-Sportdirektor Günter Kreissl "30 bis 40 Angebote von Trainern" bei den Schwarz-Weißen eingegangen, der erfolgreiche Sturm-Boss will in den den nächsten "zwei bis drei Wochen" einen Mann verpflichten, der den Erfolgslauf der Blackies weiterführen soll.

Dieser Mann könnte durchaus Roman Mählich heißen. Der jetzige Wiener-Neustadt-Trainer und ORF-Experte nahm zu den Gerüchten via Sky Stellung: "Ich weiß von nichts. Mit mir hat noch niemand Kontakt aufgenommen." Noch, wohlgemerkt. Denn Mählich wäre mitnichten eine unlogische Lösung an der Mur, absolvierte die Arbeitsbiene im Grazer Mittelfeld doch insgesamt 252 Pflichtspiele für Sturm Graz.

Des Weiteren beweist Mählich aktuell in der Ersten Liga mit Wiener Neustadt, dass er das Trainer-Handwerk absolut versteht, liegt mit den Niederösterreichern auf dem zweiten Tabellenplatz, der zugleich zum Aufstieg berechtigen würde. Der 46-Jährige weiter: "Ich möchte mich hier nicht öffentlich bewerben. Sturm wird erst Thema, wenn sich jemand meldet." Gut möglich, dass Ex-Wiener-Neustadt-Sportdirektor Kreissl bald zum Hörer greift.