Rapid feiert den 7. Sieg in Folge

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit Bayer-Köln, BVB & HSV Ligue 1 Live Bordeaux -

Monaco Serie A Live AC Mailand -

Juventus Premier League Live Bournemouth -

Chelsea Primera División Live Atletico Madrid -

Villarreal Championship Live Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Primera División Sevilla -

Leganes Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone -

Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien

Rapid hat seinen Erfolgslauf auch am Samstag fortgesetzt. Die Hütteldorfer feierten in der 13. Fußball-Bundesliga-Runde dank eines Treffers von Louis Schaub (26.) einen 1:0-Heimsieg über die Admira, halten damit bei sieben Pflichtspiel-Siegen in Folge, sind seit zehn Bewerbspartien ungeschlagen und festigten Tabellenrang drei.

Die Südstädter hingegen gingen erstmals nach sechs Liga-Matches als Verlierer vom Platz - und das aufgrund eines umstrittenen Tores. Denn bevor Schaub zum entscheidenden Treffer einschoss, hatte Giorgi Kvilitaia seinen Gegenspieler Fabio Strauss wohl regelwidrig aus dem Weg geräumt.

Rapid siegt verdient

Dennoch war der Rapid-Sieg verdient, schließlich präsentierten sich die Gastgeber von Beginn an als klar tonangebende Mannschaft. In der 10. Minute legte der für den vorerst geschonten Philipp Schobesberger aufgebotene Veton Berisha für den völlig freistehenden Kvilitaia auf, der aber den Ball nicht richtig traf und einen Roller auf Admira-Goalie Andreas Leitner fabrizierte.

FIFA 18: Diese Bundesliga-Kicker haben das größte Potenzial © GEPA 1/24 Erneut veröffentlichte EA die Ratings der österreichischen Bundesliga-Kicker. Diese Spieler haben das höchste Potenzial. © GEPA 2/24 Vesel Demaku (Austria Wien): Stärke: 53 / Potenzial: 77 © GEPA 3/24 Oliver Filip (Sturm Graz): Stärke: 59 / Potenzial: 77 © GEPA 4/24 Dominik Prokop (Austria Wien) Stärke: 63 / Potenzial: 77 © GEPA 5/24 Diadie Samassékou (RB Salzburg): Stärke: 64 / Potenzial: 77 © GEPA 6/24 Sandi Lovric (Sturm Graz): Stärke 65 / Potenzial: 77 © GEPA 7/24 Boli Bolingoli-Mbombo (Rapid Wien): Stärke 70 / Potenzial 77 © GEPA 8/24 Duje Caleta–Car (RB Salzburg): Stärke 71 / Potenzial 77 © GEPA 9/24 Ivan Mocinic (Rapid Wien): Stärke 71 /Potenzial 77 © GEPA 10/24 Raphael Holzhauser (Austria Wien) : Stärke 73 /Potenzial 77 © GEPA 11/24 Amadou Haidara (RB Salzburg): Stärke: 61 / Potenzial: 78 © GEPA 12/24 Dario Maresic (Sturm Graz): Stärke 63 / Potenzial 78 © GEPA 13/24 Hwang Hee Chan (RB Salzburg): Stärke: 68 / Potenzial: 78 © GEPA 14/24 Osman Hadzikic (Austria Wien) Stärke: 68 / Potenzial: 78 © GEPA 15/24 Xaver Schlager (RB Salzburg): Stärke: 62 / Potenzial: 79 © GEPA 16/24 Takumi Minamino (RB Salzburg): Stärke: 72 / Potenzial: 79 © GEPA 17/24 Valon Berisha (RB Salzburg): Stärke: 74 / Potenzial: 79 © GEPA 18/24 Munas Dabbur (RB Salzburg): Stärke: 76 / Potenzial: 79 © GEPA 19/24 Romano Schmid (RB Salzburg): Stärke: 57 / Potenzial: 80 © GEPA 20/24 Bernard Tekpetey (SCR Altach, geliehen von Schalke): Stärke 64 / Potenzial 80 © GEPA 21/24 Jérôme Onguéné (RB Salzburg): Stärke 65 /Potenzial 80 © GEPA 22/24 Louis Schaub (Rapid Wien): Stärke 74 / Potenzial 80 © GEPA 23/24 Hannes Wolf (RB Salzburg): Stärke 61 /Potenzial 81 © GEPA 24/24 Dimitri Oberlin (RB Salzburg, verliehen an Basel): Stärke 69 / Potenzial 84

16 Minuten später schlug Berisha einen Querpass zur Mitte, Kvilitaia stieß Strauss um und der Weg war frei für Schaub, der auf 1:0 stellte. Für den ÖFB-Teamspieler war es das 23. Bundesliga-Tor - diese Marke hatte in Österreich auch sein bei einem Autounfall verstorbener Vater Fred Schaub erreicht.

Viele vergebene Chance

Nach dem Führungstreffer blieb Rapid weiter am Drücker. Berisha schoss nach Assist von Schaub weit über die Latte (33.), Kvilitaia ließ den nächsten Sitzer aus, als er den Ball allein vor Leitner neben die Stange setzte (36.) und Thomas Murg schlenzte einen Freistoß an die Latte (45.).

In der zweiten Hälfte fanden die Niederösterreicher besser ins Spiel, ohne allerdings zwingend vor das Rapid-Tor zu kommen. Gefährlicher blieben jedoch die Hausherren: Nach Vorlage von Schaub wäre Leitner bei einem Flachschuss von Murg wohl geschlagen gewesen, doch Markus Wostry rettete vor der Linie (69.). Zudem scheiterte der eingewechselte Joelinton aus guter Position an Leitner (82.).

Erst im Finish kam die Admira zu ihrer Topchance. Nach einer Flanke von Marcel Holzmann flog ein Halfvolley von Christoph Knasmüllner aus wenigen Metern über die Querlatte. Fast im Gegenstoß ließ Schaub die große Gelegenheit auf das 2:0 aus, als sein Schuss am langen Eck vorbeizog.

Damit blieb es bei Rapids viertem 1:0-Liga-Sieg en suite. Die Südstädter wiederum warten auch nach drei Auftritten im Allianz Stadion noch auf einen Torerfolg.