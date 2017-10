War auch Ruttensteiner für Koller-Ablöse?

Bundesliga Sa 18:00 Die Highlights vom Samstag mit Bayern, HSV und Schalke Premier League Live Man City -

Dem Chaos im ÖFB wird ein weiteres wenig ruhmreiches Kapitel hinzugefügt. Austria-Vorstand und der Vertreter der Tipico-Bundesliga im ÖFB-Präsidium Markus Kraetschmer plauderte im Gespräch mit dem Standard aus dem Nähkästchen und ließ so allerlei pikante Details durchsickern.

So sei es kein Geheimnis, dass die Bundesliga sowohl für die Ablöse von Marcel Koller als auch für die Demontage des höchst erfolgreichen Sportdirektors Willi Ruttensteiner gestimmt hatte.

Kraetschmer dazu: "Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. In Gmunden hat man am 15. September den Beschluss gefasst, den Vertrag mit Koller nicht zu verlängern. Es war ein anderes Mehrheitsverhältnis als am 7. Oktober in Wien bei Ruttensteiner. Es ist aber richtig, dass die Liga in beiden Fällen gesagt hat, wir präferieren Neues."

Marcel Kollers erste und letzte ÖFB-Elf © GEPA 1/12 Am 15.11.2011 feierte Koller mit einem Freundschaftsspiel gegen Ukraine (1:2) sein Debüt als ÖFB-Team. Exakt 2156 Tage später verabschiedete er sich mit einem 1:0-Sieg gegen Moldawien. So stellte er in seinem ersten und so in seinem letzten Spiel auf. © GEPA 2/12 Im Tor setzte Marcel Koller bei seinem ersten Länderspiel auf Robert Almer. im letzten war es Heinz Lindner. © GEPA 3/12 Bis zu seinem Teamrücktritt war Christian Fuchs als Linksverteidiger gesetzt. Mangels Alternativen bekam nun Max Wöber seine Chance. © GEPA 4/12 Ja, auch "Mad Dog" Emanuel Pogatetz kickte noch unter Marcel Koller im ÖFB-Team. In Kollers letztem Spiel erfolgte ein Generationenwechsel in der Innenverteidigung. Kevin Danso startete ebenso wie © GEPA 5/12 wie Philipp Lienhart. Die beiden Youngster profitierten dabei allerdings von den Ausfällen der gestandenen Innenverteidiger Aleks Dragovic, Sebastian Prödl (spielte im ersten Spiel unter Koller) und Martin Hinteregger. © GEPA 6/12 Das erste Spiel sollte Fränky Schiemers einziger Einsatz über 90 Minuten unter Koller gewesen sein. Mit Moritz Bauer hat man zuletzt einen neuen Rechtsverteidiger gefunden, auch wenn dieser gegen Moldawien vor der Dreierkette teilweise am Flügel agierte. © GEPA 7/12 Im zentralen Mittelfeld seit Jahren gesetzt: Mister "Pferdelunge" Julian Baumgartlinger. © GEPA 8/12 Gleich bei seinem ersten Spiel setzte Marcel Koller im zentralen Mittelfeld auf David Alaba und hätte dies wohl auch in seinem letzten gemacht, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. So kam Florian Grillitsch zum Zug. © GEPA 9/12 Lange Zeit setzte Koller auf die Dienste von Andreas Ivanschitz - so auch in seinem ersten Spiel, als Ivanschitz im linken Mittelfeld zum Einsatz kam. Dort wurde er jedoch schon längst abgelöst, zuletzt durfte Florian Kainz auf dieser Position ran. © GEPA 10/12 Ein fixer Bestandteil bei Marcel Koller war stets Marko Arnautovic und kam sowohl im ersten als auch im letzten Koller-Spiel zum Einsatz. © GEPA 11/12 Hätte Martin Harnik nicht verletzungsbedingt abgesagt, wäre wohl auch er sowohl im ersten als auch letzten Spiel von Marcel Koller zum Einsatz gekommen. So durfte aber in Moldawien Louis Schaub ran und erzielte schon wie gegen Serbien den Siegtreffer. © GEPA 12/12 Jahrelang war Marc Janko im Sturm gesetzt, doch in den letzten Spielen lief ihm Guido Burgstaller den Rang ab.

Neues präferierte offensichtlich auch Ruttensteiner, zumindest lässt Kraetschmer diesbezügliches andeuten: "Windtner hat vor Gmunden ein Gespräch mit Koller geführt, der war prinzipiell für neue Verhandlungen bereit. Natürlich hätte er finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Wir haben aber klipp und klar gesagt, nach sechs Jahren wäre ein Neustart besser. Willi Ruttensteiner hat nicht behauptet, verlängert unbedingt mit Koller."

"Die Kommunikation war ein Desaster"

Dass auf Ruttensteiner Peter Schöttel folgte, begründet Kraetschmer mit "aufgrund seiner Erfahrung." Die Kommunikation nach außen sei hingegen katastrophal gewesen, wie der Austria-Vorstand einräumt: "Ein Desaster war die Kommunikation, die Außendarstellung. Freundlich ausgedrückt war sie nicht ideal, tatsächlich war sie einfach nur schlecht. Die Leute haben sich nicht daran gehalten, ruhig zu sein. Schöttels Liste mit den zehn Namen möglicher Teamchefs darf jetzt nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Was man nicht verhindern kann, ist, dass in den Medien mit Namen herumgeworfen wird. Ein paar werden auf der Liste sein."

Einer auf der Liste könnte auch Noch-Austria-Trainer Thorsten Fink sein. Angst, dass Kraetschmer seinen eigenen Trainer an den ÖFB verliert, hat er aber nicht: "Sollte es so sein, werde ich mich damit auseinandersetzen."