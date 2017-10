Daran kann die Wahl pro Foda noch scheitern

Premier League Sa 16:00 Familienduell: Jürgen Klopp trifft auf seinen Trauzeugen Basketbol Süper Ligi So 15:00 Derby in Istanbul: Galatasaray-Fenerbahce Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt -

Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A AC Mailand -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Primera División Sevilla -

Leganes Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone -

Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors

Franco Foda gilt momentan als haushoher Favorit für den Job als österreichischer Nationaltrainer. Diese Situation hat der Coach von Sturm Graz 2011 schon einmal erlebt.

Auch damals erklärten österreichische Medien den Deutschen zum Top-Kandidaten. Bei der entscheidenden Präsidiums-Sitzung des ÖFB brachten Leo Windtner und Willi Ruttensteiner aber jenen Mann durch, der das damalige Anforderungsprofil am besten erfüllte: Marcel Koller.

Ruttensteiner hat nun aber nichts mehr mitzureden. Die Landespräsidenten und Bundesliga-Vertreter wählten den Oberösterreicher aus dem Amt. Dieselbe Fraktion scheint sich nun auch für Foda stark zu machen. Denn laut Kronen Zeitung stehen neben dem Sturm-Coach zwar noch andere Kandidaten (Andreas Herzog, Thorsten Fink, Markus Weinzierl) zur Diskussion, doch Foda soll bei den Landespräsidenten die besten Karten haben.

Foda ist gut vernetzt

Zudem wäre es keine Überraschung, würde sich auch Bundesliga-Boss Hans Rinner für den 51-Jährigen einsetzen. Der ehemalige Sturm-Präsident ist ein langjähriger Wegbegleiter Fodas. In der Kleinen Zeitung kündigt das ÖFB-Präsidiums-Mitglied an: "Sollte Franco Foda die Nummer eins in der Trainerfrage sein, gehe ich davon aus, dass sich Sturm und der ÖFB bei den Ablösemodalitäten einigen werden."

Diese ÖFB-Präsidiums-Mitglieder entscheiden über den Teamchef:

Leo Windtner ÖFB-Präsident Robert Sedlacek Wien Wolfgang Bartosch Steiermark Johann Gartner Niederösterreich Gerhard Götschhofer Oberösterreich Gerhard Milletich Burgenland Horst Lumpeer Vorarlberg Klaus Mitterhofer Kärnten Herbert Hübel Salzburg Josef Geisler Tirol Hans Rinner Bundesliga Markus Kraetschmer Bundesliga Erwin Fuchs Bundesliga



Ganz so weit sind die Verhandlungen aber doch noch nicht fortgeschritten. Zumindest, wenn man Austria-Vorstand Markus Kraetschmer Glauben schenken darf. Gegenüber dem ORF meint der Bundesliga-Vizepräsident, dass noch nicht einmal der Kreis an möglichen Anwärtern eingeengt wurde: "Es gibt noch keine Short List. Peter Schöttel hat den klaren Auftrag mitbekommen, Kandidaten festzulegen. Die nächsten Tage werden noch sehr arbeitsintensiv."

Ein hervorragender Konter-Trainer

Dabei muss der ÖFB-Sportdirektor auch herausarbeiten, wer überhaupt sportlich am besten zum Nationalteam passt. Marcel Koller hat der Mannschaft ein Konzept mit klaren Prinzipien verpasst. Der neue Coach sollte imstande sein, dieses weiterzuentwickeln.

Foda gilt als klarer Umschaltfußball-Trainer, der einer Mannschaft eine stabile Defensive verpasst, um im Angriff schnelle Konter zu fahren. Mit diesem Fußball ist er in der österreichischen Bundesliga momentan höchst erfolgreich, in dieser Saison wusste er zudem mit seiner Flexibilität zu überraschen. Vom früher in Stein gemeißelten 4-4-2-System rückte er ab, um mit einer Dreierketten-Formation für Furore zu sorgen.

Zwischenmenschlicher Umgang

Fraglich bleibt jedoch, ob Foda das Nationalteam auch spielerisch weiterentwickeln könnte. Gerade mit tief stehenden Gegnern hatten die ÖFB-Kicker in den letzten Monaten große Probleme, das Ballbesitz-Spiel könnte eine Frischekur vertragen. Für selbstbewussten Offensiv-Fußball, der den Gegner in dessen Hälfte einschnürt, ist Foda aber bisher nicht bekannt.

Auch im Umgang mit schwierigen Charakteren stellen langjährige Beobachter dem Sturm-Coach kein perfektes Zeugnis aus. Gerade ein Nationaltrainer muss jedoch mit menschlichem Feingefühl dafür sorgen, dass sich auch Exzentriker in die Gruppe, die nur alle paar Monate zusammentrifft, integrieren. Das stellte zuletzt im DAZN-Interview auch Marko Arnautovic fest: "Vor Marcel Koller war Chaos. Ich habe das selbst miterlebt. Es war nicht die Schuld der Trainer. Egal ob Brückner oder Constantini da war, es hat einfach nicht zusammengepasst - auch wegen der komplett verschiedenen Spieler, die in der Mannschaft waren."

Ob Foda der richtige Trainer ist, um das Nationalteam vorwärts zu bringen, entscheidet das ÖFB-Präsidium am Montag. Danach soll der neue Teamchef vorgestellt werden.