"Eine wunderschöne Atmosphäre"

WM-Quali Europa Sa 20:30 Für Oranje geht es um alles! Robbery in der Konferenz WC Qualification Europe Färöer -

Lettland WC Qualification Europe Schweden -

Luxemburg WC Qualification Europe Bosnien-Herzegowina -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Estland WC Qualification Europe Andorra -

Portugal WC Qualification Europe Schweiz -

Ungarn WC Qualification Europe Weißrussland -

Niederlande WC Qualification Europe Bulgarien -

Frankreich WC Qualification Europe Zypern -

Griechenland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Dänemark -

Rumänien WC Qualification Europe Kasachstan -

Armenien WC Qualification Europe Polen -

Montenegro WC Qualification Europe Litauen -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Schottland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe E (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Tschechien -

San Marino WC Qualification Europe Deutschland -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Norwegen -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Italien WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Finnland -

Türkei WC Qualification Europe Ukraine -

Kroatien WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe Serbien -

Georgien WC Qualification Europe Wales -

Irland WC Qualification Europe Ungarn -

Färöer WC Qualification Europe Lettland -

Andorra WC Qualification Europe Portugal -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Weißrussland WC Qualification Europe Luxemburg -

Bulgarien WC Qualification Europe Niederlande -

Schweden WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification Europe Belgien -

Zypern WC Qualification Europe Estland -

Bosnien-Herzogowina WC Qualification Europe Griechenland -

Gibraltar WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City – Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit St Petersburg -

Arsenal Tula First Division A Oostende -

FC Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Premier League West Ham -

Brighton

Österreich feierte im vorletzten Spiel der WM-Qualifikation einen 3:2-Heimsieg gegen Serbien. Das ÖFB-Team konnte damit eine äußerst unterhaltsame Partie für sich entscheiden. Die Stimmen zum Spiel.

Marcel Koller (Teamchef Österreich): "Ich glaube, es sind immer auch Kleinigkeiten. Wir haben heute die Tore geschossen und hatten noch viele Möglichkeiten. Schon in den ersten zehn Minuten hatten wir zwei Riesenchancen. Die Serben schießen einmal aufs Tor, und der ist drin. Wir haben defensiv sehr diszipliniert gespielt. Wir haben das gut hinbekommen, Heinz Lindner hat dann auch gute Paraden gezeigt."

Über die gesamte Qualifikation: "Du musst bei jedem Spiel beißen, kratzen, jeden Meter musst du beackern. Wenn du das nicht machst oder nicht machen kannst, wird es schwierig. In unserer Gruppe waren Wales, Irland, die auch vom Körperlichen kommen. Es war eigentlich immer eng, es war nie so, dass wir abgeschossen wurden. In Serbien hatten wir Chancen, in Wales, in Irland. Wir haben dann auch individuelle Fehler gemacht, die der Gegner ausgenützt hat. Es war sehr schön bei den Fans jetzt noch. Es ist eine wunderschöne Atmosphäre."

Slavoljub Muslin (Teamchef Serbien): "Die Österreicher waren trotz der vielen Ausfälle besser, hatten mehr Chancen und haben deshalb verdient gewonnen. Es tut uns leid, dass uns heute die Qualifikation nicht gelungen ist. Jetzt wollen wir das am Montag schaffen. Wir haben am Schluss mehr Risiko genommen, weil ein Unentschieden nicht gereicht hätte. Deswegen ist es so gekommen."