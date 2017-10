So nah war Weinzierl am Österreich-Job dran

Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Championship Wolves -

Fulham Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien J2 League YokohamaFC -

Okayama WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien

Markus Weinzierl bedauert im Gespräch mit dem Kurier, dass er nicht österreichischer Nationaltrainer geworden ist. Gleichzeitig verrät er die Gründe, warum es nicht geklappt hat.

Bereits am Mittwoch habe er dem ÖFB abgesagt, so Weinzierl. "Weil Schalke keine Gespräche geführt hat über eine mögliche Vertragsauflösung", gibt er als Grund an. Der ehemalige Augsburg-Coach hat bei den Königsblauen noch einen laufenden Vertrag, obwohl er am Ende der letzten Saison von Domenico Tedesco ersetzt wurde.

Mit einem Engagement beim ÖFB hätte Schalke Weinzierl von der Gehaltsliste streichen können, dennoch wollte der Klub laut Weinzierl keine Gespräch über eine vorzeitige Vertragsauflösung aufnehmen. Auf die Frage, ob er seine Absage bedauere, meint der Coach: "Ja, weil die Aufgabe sehr interessant gewesen wäre."

Weinzierl sieht den österreichischen Fußball auf dem Vormarsch: "Das Team hat viel Potenzial. Die Spieler kennt man ja alle. Auch im Nachwuchs ist vieles möglich, da ist Salzburg sicherlich das Aushängeschild. Ihr habt eine gute Zukunft, auch wenn Ihr euch jetzt nicht qualifiziert habt."