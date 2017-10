"Sinnvoll, wenn es ein Österreicher macht"

WM-Quali Europa Sa 20:30 Für Oranje geht es um alles! Robbery in der Konferenz WC Qualification Europe Live Färöer -

Lettland WC Qualification Europe Live Schweden -

Luxemburg WC Qualification Europe Live Bosnien-Herzegowina -

Belgien WC Qualification Europe Live Gibraltar -

Estland WC Qualification Europe Andorra -

Portugal WC Qualification Europe Schweiz -

Ungarn WC Qualification Europe Weißrussland -

Niederlande WC Qualification Europe Bulgarien -

Frankreich WC Qualification Europe Zypern -

Griechenland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Dänemark -

Rumänien WC Qualification Europe Kasachstan -

Armenien WC Qualification Europe Polen -

Montenegro WC Qualification Europe Litauen -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Schottland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe E (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Tschechien -

San Marino WC Qualification Europe Deutschland -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Norwegen -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Italien WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Finnland -

Türkei WC Qualification Europe Ukraine -

Kroatien WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe Serbien -

Georgien WC Qualification Europe Wales -

Irland WC Qualification Europe Ungarn -

Färöer WC Qualification Europe Lettland -

Andorra WC Qualification Europe Portugal -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Weißrussland WC Qualification Europe Luxemburg -

Bulgarien WC Qualification Europe Niederlande -

Schweden WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification Europe Belgien -

Zypern WC Qualification Europe Estland -

Bosnien-Herzogowina WC Qualification Europe Griechenland -

Gibraltar WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City – Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit St Petersburg -

Arsenal Tula First Division A Oostende -

FC Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Premier League West Ham -

Brighton

Gleich die erste Amtshandlung des neuen ÖFB-Sportdirektors Peter Schöttel wird von nicht unwesentlicher Bedeutung für den österreichischen Fußball sein. Der Wiener wurde beauftragt, eine zehn Namen umfassende Liste von Kandidaten zu erstellen, die für ihn als künftiger Teamchef infrage kommen.

Die endgültige Entscheidung über den Nachfolger von Marcel Koller, der bis 30. Oktober feststehen soll, treffen aber andere. Zunächst wird eine Task Force, die wohl wie bei der Sportdirektoren-Suche aus ÖFB-Präsident Leo Windtner, ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold, Generalsekretär Thomas Hollerer und Bundesliga-Vizepräsident Markus Kraetschmer besteht, über die von Schöttel ausgewählten Personen beraten. Dann legt Windtner dem Präsidium einen Vorschlag vor, der vom höchsten Gremium abgesegnet werden muss.

Das Anforderungsprofil für den neuen Teamchef

Schöttel beschrieb sein Anforderungsprofil für den künftigen Nationalcoach folgendermaßen: "Er muss eine Persönlichkeit darstellen, muss mit der Mannschaft umgehen können, eine positive Außendarstellung haben, Klartext reden und als Trainer schon seine Erfolge gehabt haben." Titelgewinne seien keine unbedingten Voraussetzungen, vielmehr gehe es darum, dass der neue Teamchef Spieler entwickeln könne, so Schöttel.

Die Verdienste des scheidenden Koller wurden vom Ex-Teamspieler gewürdigt. "Die Latte liegt hoch, auch wenn die letzte Qualifikation nicht so erfolgreich war."

Der Beste, am liebsten ein Österreicher

Einen weiteren Ausländer für Österreichs höchsten Trainerjob schloss der Wiener nicht dezitiert aus. "Aber ich halte es für sinnvoll, wenn es ein Österreicher macht", sagte Schöttel und betonte, für ihn zähle auch Andreas Herzog zu den Anwärtern.

Windtner meinte zu diesem Thema, der neue Teamchef müsse Deutsch sprechen. "Ob ein In- oder Ausländer, da brauchen wir uns nicht festzulegen. Es soll der Beste sein." Außerdem dürfe der Coach nicht den intern festgelegten finanziellen Rahmen sprengen.

Die interessantesten Kandidaten für die Koller-Nachfolge als ÖFB-Teamchef © GEPA 1/18 Der Abschied von Marcel Koller ist besiegelt und der ÖFB braucht einen neuen Teamchef. Der Markt gibt einige interessante Namen her, über die sich herrlich spekulieren lässt ... © GEPA 2/18 Eigentlich schien Peter Stöger aktuell als Teamchef sehr unrealistisch, die aktuelle Talfahrt des 1. FC Köln könnte die Situation allerdings ändern. Sollten sich die Domstädter von ihrem langjährigen Erfolgscoach trennen, wäre er plötzlich Kandidat Nr. 1. © GEPA 3/18 Von vielen gefordert: Rekordnationalspieler Andreas Herzog. Das Manko der Legende ist allerdings: Keine Erfahrung als Cheftrainer. © getty 4/18 Gemeinsam mit Henk ten Cate hätte Fred Rutten beinahe das niederländische Nationalteam übernommen. Auch bei Rapid war der Ex-Schalke-Trainer schon Thema. Sein größtes Plus: Er war es, der Marko Arnautovic bei Twente zum Durchbruch verhalf. © GEPA 5/18 Urs Fischer absolvierte die letzten beiden Saisonen auf der Bank des FC Basel und holte zwei Meistertitel. Den FC Zürich coachte der Schweizer 2011 zum Vizemeister. © GEPA 6/18 Thorsten Fink schafft es mit einer qualitativ ausbaufähigen Wiener Austria Jahr für Jahr relativ erfolgreich zu sein. Vor seiner Zeit in Wien sammelte er Trainer-Erfahrung u.a. beim HSV, APOEL Nikosia und Basel, das er zum Double führte. © GEPA 7/18 Beim SK Rapid würde man wohl vieles rückgängig machen, darunter auch die Trennung von Zoran Barisic. Nach dem 47-Jährigen ging es bei den Grün-Weißen bergab. Sein Engagement bei Karabükspor beendete Barsic nach wenigen Monaten auf eigenen Wunsch. © GEPA 8/18 Franco Foda kennt den heimischen Fußball in- und auswendig. Obwohl der langjährige Sturm-Coach an allen großen Erfolgen der Grazer beteiligt war, würden viele Fans einem Abgang wohl nicht sehr nachtrauern. © GEPA 9/18 Dominik Thalhammer machte sich unter den Fans einen Namen als Teamchef der ÖFB-Damen. Beim sensationellen EURO-Halbfinaleinzug stellte er seine variantenreiche taktische Flexibilität unter Beweis. Damit wäre er sicherlich ein Gewinn, auch für die Herren. © GEPA 10/18 Die erfolgreichsten Zeiten von Thomas Schaaf liegen schon einige Jahre zurück, der 56-Jährige brennt aber immer noch auf eine neue Aufgabe. Ein Haus in der Steiermark hat der Ex-Coach von Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 auch schon. © getty 11/18 Rene Weiler wäre so etwas wie eine jüngere Version von Marcel Koller. Der 44-jährige Schweizer führte Anderlecht vergangene Saison zum Meistertitel, nur vier Monate und einen schwachen Sasionstart später setzten ihn die Belgier nun aber vor die Tür. © GEPA 12/18 Markus Weinzierl etablierte den FC Augsburg in der deutschen Bundesliga und führte den Underdog bis in die Europa League. Auf Schalke musste er nach nur einer Saison und Platz zehn seinen Hut nehmen. © GEPA 13/18 Schwierige Aufgaben sind für Bruno Labbadia nicht abschreckend, das bewies er mit Engagements in Stuttgart und zweimal (!) beim HSV. © getty 14/18 Mirko Slomka ist regelmäßig Thema, wenn es um Österreichs Nationaltrainerposten geht. Nicht zuletzt, weil er selbst zugab, sich den Job vorstellen zu können. Seine Vita erlitt zuletzt mit unglücklichen Engagements beim HSV und Karlsruhe einen Knick. © getty 15/18 Der Meister des Aufstiegs. Jos Luhukay schaffte mit Gladbach, Augsburg und Hertha gleich dreimal den Sprung in die deutsche Bundesliga. Zuletzt endete seine Zeit beim VfB Stuttgart nach nur wenigen Spielen. © GEPA 16/18 Die Presse würde sich über den kantigen Gertjan Verbeek freuen, für die Spieler wäre das harte Regiment des Niederländers wohl ein Kulturschok zu Kollers Wohlfühloase. © GEPA 17/18 Einst sensationell Meister mit dem VfB Stuttgart, brachte er danach Eintracht Frankfurt zunächst in die Bundesliga und überraschend bis in die Europa League. Aktuell fungiert Veh als TV-Experte. © GEPA 18/18 Der ehemalige Dortmund- und HSV-Coach hat bereits Erfahrung als Nationalteam-Trainer. Mit den Niederlanden stand Bert van Marwijk 2010 im WM-Finale, nun führte er Saudi-Arabien zur ersten Endrunden-Teilnahme seit 2006, verließ den Verband aber im Streit.

Dienstantritt im November

Aufgrund des Zeitplans scheint es gesichert, dass Marcel Koller am Montag zum WM-Qualifikationsabschluss in Chisinau gegen die Republik Moldau seine Abschiedsvorstellung gibt. Der Nachfolger soll schon am 14. November im Testspiel in Wien voraussichtlich gegen Uruguay auf der Bank sitzen. "Dieser Lehrgang ist eine Riesenchance für das Team. Da können wir uns einen gewaltigen Startvorteil für das kommende Jahr sichern", betonte Windtner.