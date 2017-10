"Das passt mir noch immer nicht"

WM-Quali Europa Sa 20:30 Für Oranje geht es um alles! Robbery in der Konferenz WC Qualification Europe Färöer -

Marko Arnautovic hat am Freitag im Wiener Happel-Stadion einen besonderen Abend erlebt. Der österreichische Fußball-Teamspieler erzielte beim 3:2 in der WM-Qualifikation gegen Serbien das zwischenzeitliche 2:1 und war auch am Siegestor maßgeblich beteiligt - und das ausgerechnet gegen die Auswahl des Heimatlandes seines Vaters.

Das dritte ÖFB-Tor sprach Arnautovic seinem Mannschaftkollegen Louis Schaub zu. "Ich glaube, ich habe den Ball nicht berührt", sagte der West-Ham-Profi, der Serbiens Goalie Vladimir Stojkovic bei der Hereingabe des Rapidlers entscheidend irritierte. Der Treffer wurde dann auch Schaub zugesprochen.

"Eine Geste des Respekts"

Das 2:1 jedoch ging auf das Konto von Arnautovic, der danach aufs Jubeln verzichtete. "Eine Geste des Respekts", urteilte Teamchef Marcel Koller mit Hinweis auf die Wurzeln des Wieners.

Arnautovic selbst sah die Sache pragmatisch. "Ich bin Profifußballer, gegen wen es geht, ist mir egal. Ich gebe immer 100 Prozent und probiere, meine Tore zu machen." Die Pfiffe der Gäste-Anhänger nahm er ebenfalls gelassen. "Es gibt natürlich serbische Fans, die nicht glücklich sind, dass ich nicht für Serbien spiele. Die wollen alle, dass ich für sie spiele."

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/14 Lindner (Note=2): Konnte sich mehrere Male mit starken Reaktionen auszeichnen, bei den Gegentoren ohne Chance. Im Herauslaufen könnte er noch konsequenter sein. © GEPA 2/14 Moritz Bauer (Note=1): Bärenstarke Leistung auf der rechten Seite! Rückte teilweise extrem weit auf und bereitete den Serben damit große Probleme. © GEPA 3/14 Aleksandar Dragovic (Note=3): Staubtrockene Partie des Innenverteidigers mit serbischen Wurzeln, konnte die Flanke zum 2:2 aber nicht verhindern. © GEPA 4/14 Kevin Danso (Note=2): Bereitete das Burgstaller-Tor mit einem „Weltklasse-Pass“ (O-Ton Herbert Prohaska) vor. Auch defensiv ohne Fehler, wirkte teilweise aber überfordert. © GEPA 5/14 Maximilian Wöber (Note=3): Musste auf der Problemposition links hinten ran und erledigte diese Aufgabe tapfer, jedoch ohne zu glänzen. Im Pech, als sein Kopfball zum Rückstand führte. © GEPA 6/14 Florian Grillitsch (Note=2): Aktivposten bei den Österreichern, zog von der rechten Seite oft zur Mitte und war auch mit Weitschüssen gefährlich. © GEPA 7/14 Stefan Ilsanker (Note=3): Solide Leistung des Leipzigers, der zusammen mit Baumgartlinger das Zentrum dicht machte. Offensiv blieb er jedoch ohne nennenswerte Höhepunkte. © GEPA 8/14 Julian Baumgartlinger (Note=3): Der Kapitän zeigte das, was man von ihm erwarten kann, aber auch nicht mehr. Im Passspiel mit Unsicherheiten. © GEPA 9/14 Florian Kainz (Note=2): Zeigte auf der linken Seite ein gute Partie, war im Abschluss aber unglücklich. Auch an seinen Flanken muss er arbeiten. © GEPA 10/14 Marko Arnautovic (Note=2): Zu Beginn oft glücklos, steigerte sich aber immer mehr. Nach der Pause war er der große Antreiber, dem schließlich auch das heiß ersehnte Tor gelang. © GEPA 11/14 Guido Burgstaller (Note=1): Sein bestes Länderspiel. Beeindruckte mit einem Tor und einem Assist, dazu spulte er vorne Kilometer wie ein Duracell-Häschen ab. © GEPA 12/14 Louis Schaub (Note=2): Kam in der 61. Minute für Kainz. Zunächst vergeigte er einen Angriff mit einer schlechten Ballannahme, danach war er aber an beiden Toren beteiligt – stark! © GEPA 13/14 Valentino Lazaro (Note=3): Koller brachte ihn nach 77 Minuten für Grillitsch. Blieb bei seinem Kurzeinsatz aber ungefährlich. © GEPA 14/14 Michael Gregoritsch (Note=3): Wurde nach 82 Minuten für Burgstaller eingewechselt und blieb danach unauffällig.

Nun hofft Arnautovic, dass die Auswahl aus dem Balkan-Staat am Montag mit einem Heimsieg über Georgien das WM-Ticket fixiert. "Ich drücke denen jetzt die Daumen, denn das ist mein Vaterland."

Im Verlauf der Partie haderte der 65-fache Teamspieler (16 Tore) immer wieder mit den vergebenen Möglichkeiten. "Wir hatten wieder genug Chancen, aber der Ball wollte wieder nicht hinein." Man hätte durchaus sechs Tore erzielen können. "Wir müssen schauen, dass wir vorne so souverän zu Toren kommen wie die Serben. Die haben zwei Chancen und machen zwei Tore, das ist skrupellos."

"Wir haben die Antwort gegeben"

Im letzten Heimspiel dieser WM-Qualifikation zog sich Arnautovic eine Knieblessur zu, was einen Einsatz am Montag gegen die Republik Moldau aber nicht verhindern sollte. "Ich habe kurz etwas gespürt, doch halb so wild. Das sind Motoren", sagte der 28-Jährige und deutete auf seine Beine.

Vor dem Match in Chisinau stehen noch einmal die ÖFB-Funktionäre im Mittelpunkt, wenn sie am (heutigen) Samstag über die Besetzung des ÖFB-Sportdirektor-Posten beraten. Auf die Entscheidungsträger des Verbandes ist Arnautovic nach wie vor nicht gut zu sprechen. "Die können weiterreden, was sie wollen. Wir haben die Antwort gegeben. Wir sind die, die auf dem Platz stehen."

Die Vorgänge der vergangenen Tage lagen dem England-Legionär sichtlich im Magen. "Keiner hat mehr über Fußball geredet, das Sportliche war komplett im Schatten. Keiner hat mehr über uns geredet, dabei sind wir die Wichtigsten. Wir sind die, die Fußball spielen."

"Das passt mir immer noch nicht"

Außerdem sagte Arnautovic: "Vieles hat rundherum nicht gepasst, das passt mir noch immer nicht. Wir sind die Wichtigsten. Aber wir werden nicht gefragt, das ist der Fehler."

Der bevorstehende Abgang von Koller schmerze nach wie vor. "Er zeigt Charakter und zeigt, wie Motivation geht. Er war motiviert, hat uns motiviert und es hat gereicht. Er wird uns auch gegen Moldau motivieren. Aber er wird schon seinen Weg gehen, da mache ich mir keine Sorgen", sagte Arnautovic über den Schweizer.