Koller schwärmt von Wien

Nach dem letzten Länderspiel von Marcel Koller hängen die Köpfe der beteiligten Personen tief, Unverständnis über das Koller-Aus überwiegt. Der Schweizer nimmt den Abschied gelassen, blickt auf eine äußerst erfolgreiche Ära zurück. Die Meinungen nach dem 1:0-Sieg gegen Moldawien.

Louis Schaub (Torschütze Österreich): "Es war von Anfang an schwer hier, defensiv sind sie sehr gut gestanden. In der zweiten Halbzeit war es besser, zum Glück haben wir das Tor gemacht. In so einem Spiel ist es schwierig, dass man keinen Konter fängt. Ich denke, wir haben das sehr gut gemacht."

Marko Arnautovic (Österreich): "Ein Abschied ist nichts Schönes. Wir müssen uns von einem erfolgreichen Trainer, einem guten Menschen trennen. Er hat uns viel gelernt. Wir wussten schon vor den zwei Spielen, dass wir es nicht mehr schaffen werden. Aber wir wollten dem Trainer noch eine Freude machen und die sechs Punkte gegen Serbien und heute einfahren. Es sind viele neue, jungen Spieler dazugekommen, die waren hoch motiviert. Es hat sich vor dem Spiel viel um den Trainer gedreht, nichts über uns. Trainer hat gesagt, dass wir unser Spiel machen sollen. Wir hatten genug Chancen, Moldawien war extrem defensiv. Ich denke, wir haben das gut gemacht."

Die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/13 Heinz Lindner (Note= 3): hatte, bis auf ein paar herunter zu pflückende Flanken, erwartungsgemäß wenig zu tun. Seine Spieleröffnung scheint besser zu werden, die meisten Zuspiele fanden ihren gewünschten Abnehmer. © GEPA 2/13 Moritz Bauer (Note= 3): er entpuppt sich nach und nach als großer Gewinn für das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft. Offensiv bemüht, aber glücklos. © GEPA 3/13 Kevin Danso (Note= 2): präsentierte sich äußerst robust, verlor quasi keinen Zweikampf. Das Zusammenspiel und die Abstimmung mit Lienhart wird und muss allerdings besser werden. Aus ihm kann eine feste Größe im ÖFB-Team werden. © GEPA 4/13 Philipp Lienhart (Note= 2-): der Freiburg-Legionär agierte in seinem allerersten Länderspiel zwar zumeist souverän, jedoch manchmal noch orientierungslos. Die Abstimmung mit dem Kollegen Danso ließ vor allem in der ersten Halbzeit zu wünschen übrig. © GEPA 5/13 Maximilian Wöber (Note= 2): mimte in der Offensive den linken Flügel, während sich Vordermann Arnautovic ins Zentrum drängte. Fiel des Öfteren durch starke Flanken auf, absolvierte sein zweites Länderspiel durchaus bravorös. © GEPA 6/13 Julian Baumgartlinger (Note= 3-): der Kapitän überließ den Ball bevorzugterweise dem Kollegen Grillitsch, konnte auch seine Hintermannschaft irgendwie nicht so richtig einteilen. Er kann mehr. © GEPA 7/13 Florian Grillitsch (Note= 3): agierte bisweilen deutlich mutiger als in seinen letzten Ländermatches, erkannte hohe Bälle als probates Mittel gegen tiefstehende Moldawier. © GEPA 8/13 Florian Kainz (Note= 3): wuselte einmal mehr giftig auf der rechten Mittelfeldseite und zeigte sich spielfreudig, zählbares entstand allerdings leider nicht allzu viel. Wurde in Minute 58 ausgetauscht. © GEPA 9/13 Louis Schaub (Note= 3): stand zum allerersten Mal in seiner Karriere in der ÖFB-Startelf, wusste in der Zentrale aber irgendwie spielerisch nicht so richtig zu überzeugen. Drei Tore in drei Länderspielen muss ihm aber erst einmal einer nachmachen. © GEPA 10/13 Marko Arnautovic (Note= 3): kickte wie auch im Serbien-Spiel mehr als zweite Sturm-Spitze denn als linker Flügel. Wie gewohnt bemüht, allerdings mit vielen Abspielfehlern und teilweise ein wenig unsichtbar. Bei Schaubs Tor aber mit herrlicher Vorarbeit. © GEPA 11/13 Guido Burgstaller (Note= 4-): vergab eine Topchance in der ersten Spielhälfte äußerst kläglich, hätte das Spielgerät fast im gegnerischen Gehäuse unterbringen müssen. Machte nach 45 Minuten für Marc Janko Platz. © GEPA 12/13 Marc Janko (Note= 3): kam in der zweiten Halbzeit für den glücklosen Burgstaller und klopfte gleich einmal gehörig am gegnerischen Kasten an. Der Treffer im letzten Koller-Spiel blieb ihm allerdings verwehrt. © GEPA 13/13 Valentino Lazaro (Note= 3-): muss sich den Vorwurf gefallen lassen, eine Hundertprozentige nicht verwandelt zu haben. Dennoch brachte der Hertha-Legionär erfrischende Akzente, bei kompletter Fitness eine willkommene Alternative.

Koller: "Waren wunderschöne Jahre hier"

Marcel Koller (Teamchef Österreich): "Es hat ein wenig Spannung im Spiel gefehlt. In der ersten Halbzeit haben wir nicht so schnell gespielt, der Rhythmus hat gefehlt. Der Gegner war auch sehr defensiv eingestellt und hat auf Konter gelauert. Mit dem Systemwechsel war es in der zweiten Halbzeit besser. Wir hatten auch wieder Chancen, was soll man da sagen. An dem müssen sie arbeiten. Aber wir haben noch den Sieg geholt. Wir werden es heute noch genießen. Ich habe mich bei den Spielern bedankt, wir werden heute Abend noch ein Gläschen trinken."

Zum Abschied: "Es waren wunderschöne Jahre, nicht nur im Fußball. Österreich ist ein wunderschönes Land. Es gibt Hochs und Tiefs, das wissen wir. Wir haben dem neuen Teamchef ein paar junge Spieler präsentiert, wir haben einen Wechsel gemacht. Aber man hat gesehen, dass die Jungen noch Zeit brauchen. Es ist schon Qualität da. Vorne fehlt noch ein Knipser. Aber wir sind nur Österreich, nicht Deutschland, Spanien oder Frankreich."