"Werde keinen Maulkorberlass erteilen"

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification Europe Armenien -

Polen WC Qualification Europe Aserbaidschan -

Tschechien WC Qualification Europe Montenegro -

Dänemark WC Qualification Europe Rumänien -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowenien WC Qualification Europe Malta -

Litauen WC Qualification Europe Schottland -

Slowakei WC Qualification Europe Nordirland -

Deutschland WC Qualification Europe San Marino -

Norwegen WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Türkei -

Island WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine WC Qualification Europe Österreich -

Serbien WC Qualification Europe Irland -

Moldawien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Färöer -

Lettland WC Qualification Europe Schweden -

Luxemburg WC Qualification Europe Bosnien-Herzegowina -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Estland WC Qualification Europe Andorra -

Portugal WC Qualification Europe Schweiz -

Ungarn WC Qualification Europe Weißrussland -

Niederlande WC Qualification Europe Bulgarien -

Frankreich WC Qualification Europe Zypern -

Griechenland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Dänemark -

Rumänien WC Qualification Europe Kasachstan -

Armenien WC Qualification Europe Polen -

Montenegro WC Qualification Europe Litauen -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Schottland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe E (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Tschechien -

San Marino WC Qualification Europe Deutschland -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Norwegen -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Italien WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Finnland -

Türkei WC Qualification Europe Ukraine -

Kroatien WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe Serbien -

Georgien WC Qualification Europe Wales -

Irland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

ÖFB-Präsident Leo Windtner sieht die teilweise harsche Kritik von Marc Janko und Marko Arnautovic an der Vorgehensweise der Verbandsführung bei der bevorstehenden Trennung von Österreichs Fußball-Teamchef Marcel Koller gelassen. Es stehe jedem Spieler frei, seine Ansichten auch öffentlich kundzutun, sagte der Oberösterreicher am Mittwochabend der APA.

"Wir leben in einem freien Land mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich werde keinen Maulkorberlass erteilen, aber natürlich muss sich alles in einem Rahmen bewegen", erklärte Windtner. Der 67-Jährige hegt nach eigenen Angaben keinen Groll und bezeichnete Janko als "besonnenen und verdienten Spieler".

Bereits am Dienstag hatte Windtner vor versammelter ÖFB-Mannschaft über die Teamchef-Situation gesprochen und dabei die Kicker aufgefordert, mit vollem Einsatz in die abschließenden WM-Qualifikationspartien am Freitag in Wien gegen Serbien und am Montag in Chisinau gegen die Republik Moldau zu gehen.

Windtner fordert Fokus

"Ich habe sie aufgerufen, diese Spiele extrem ernst zu nehmen. Es geht um die Einteilung für die Nations League, und da brauchen wir gute Resultate, um in Liga B zu bleiben. Und ich habe ebenso an sie appelliert, sich für Koller ins Zeug zu legen. Der Verband und die Spieler haben ihm viel zu verdanken", sagte Windtner.

Nach der Ansprache vor dem gesamten Kader führte der ÖFB-Boss auch noch eine Unterredung mit den Spielervertretern Janko und Julian Baumgartlinger. Dabei bekräftigte Janko seinen Unmut gegenüber dem Präsidium. "Vom Inhalt her war es ähnlich wie auf der Pressekonferenz. Er hat nicht sehr viel Verständnis aufgebracht und sich die Trennung von Koller anders vorgestellt", erzählte Windtner.

Kein Schöttel-Dementi

Janko war in der Pressekonferenz auch verärgert darüber, dass ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner offenbar vor dem Rauswurf steht. Geht es nach der Zeitung "Die Presse", könnte sich die Befürchtung des Goalgetters bewahrheiten - demnach wird Ruttensteiner durch Peter Schöttel ersetzt. Windtner meinte zu diesem Thema: "Es ist alles offen. Die Entscheidung fällt am Samstag auf der Präsidiumssitzung."