ÖFB entging womöglich wegen fehlender Zeit einer Foda-Absage

Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien J2 League YokohamaFC -

Okayama WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien

Bevor der ÖFB in Franco Foda seinen neuen Teamchef fand, handelte sich Sportdirektor Peter Schöttel einige Absagen ein. Und beinahe hätte vielleicht auch der Sturm-Trainer eine andere Option vorgezogen.

Ausgerechnet die Entlassung von Alexander Nouri bei Werder Bremen, für dessen Nachfolge Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller als Kandidat gilt, hätte Schöttel eventuell noch einen Strich durch die Rechnung machen können.

Wie der langjährige Journalist Peter Linden in seinem Blog schreibt, hat Fodas Berater Max Hagmayr nämlich noch am Montag Vormittag versucht, bei der Bremer Chefetage die Chancen des Deutschen auf die Nouri-Nachfolge abzuklären. "Das wäre sich zeitmäßig nicht mehr ganz ausgegangen", zitiert Linden Hagmayr.

Foda nur offiziell einstimmig gewählt

Denn nur wenige Stunden später gab ÖFB-Präsident Leo Windtner in Wien bekannt, das Präsidium hätte sich mit 13:0 einstimmig für Foda als Teamchef entschieden. Wobei diese Einstimmigkeit laut Linden einer vermeintlich besseren Außendarstellung geschuldet war: "Zum Zeichen der Geschlossenheit stimmten die vier, die für Österreichs Rekordteamspieler Andi Herzog eintraten, nämlich die Landesverbandschefs von Tirol, Salzburg, des Burgenlands und Wien zu, ihre Stimmen in ein Ja für Foda zu verwandeln. So heißt es jetzt offiziell 13:0 statt 9:4."

Geheimtipp auf Trainer-Posten bei Sturm

Was die nun ausgebrochene Trainersuche beim SK Sturm betrifft, fehlt Linden bislang ein Name in der Reihe der gehandelten Kandidaten. "Der heiße Geheimtipp: Heimo Pfeifenberger. Den Wolfsberg-Trainer schätzt Sturms Sportchef Günter Kreissl seit der gemeinsamen Zeit beim SC Wr.Neustadt sehr", schreibt Linden.